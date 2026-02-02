УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7599 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
1 521 24

Сибіга про удар по шахтарях: російські вбивці мають постати перед правосуддям

РФ вдарила по автобусу на Дніпропетровщині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині, назвавши РФ терористичною державою.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Жодної військової цілі – лише працьовиті чоловіки, які поверталися до своїх родин після зміни. Справді жахливо. Росія вкотре доводить свій статус терористичної держави", - написав Сибіга.

Та додав, що російські злочинці мають постати перед судом за свої злочини.

"Російські вбивці, відповідальні за це та інші звірства, мають постати перед правосуддям. Підзвітність має важливе значення для справедливого миру", - наголосив глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Донька Келлога про атаку на автобус з шахтарями: переговори з РФ не стримують агресію

Що передувало

Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.

Радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Президент Володимир Зеленський назвав російський удар по автобусу у Дніпропетровській області показовим злочином.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині: щонайменше 12 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

обстріл (33847) шахтарі (532) Сибіга Андрій (926) автобус (415) Дніпропетровська область (4983)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
НЕ ПОСТАНУТЬ - це все фантазії і ілюзії

- Сталін постав?
- може сотні тисяч вбивць комунстів?
- хто взагалі із рузкіх постав хоч коли не будь?

Єдине хто може показати рузкіх - це они самі. Так як царя кровопивцю розтріляли такі самі майбутні кровопивці. І Путіна можуть розтріляти лише гіркіни чи Мотороли.

Якщо надіє на ЕС чи США - забудьте
показати весь коментар
02.02.2026 07:04 Відповісти
+7
Задовбали ці міністри-спікери, щоб зайнятися своїми обов'язками, то цей сівохо мав би кричати на всіх міжнародних площадках, а не нам розповодати - ми й без нього знаємо. Потицяти рудим писком трампа в його так зване перемир'я, виступити в ООН, перенаправити матеріали до міжнародного суду. Розумію, що це мало що дало б, але це його обов'язок.
показати весь коментар
02.02.2026 07:41 Відповісти
+6
ЧУВАК ти в швейцарії я в Україні - просто помовч. Твоє треба ЯЗ до одного місця - ми програли гонку дронів, нас обігнали в звязку, і в нас нема уже переваги ніде....а керівництво записує відосик раз в день ЯКЕ В БІСА ЯЗ.

ПРО ШО МОВА?
показати весь коментар
02.02.2026 08:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕ ПОСТАНУТЬ - це все фантазії і ілюзії

- Сталін постав?
- може сотні тисяч вбивць комунстів?
- хто взагалі із рузкіх постав хоч коли не будь?

Єдине хто може показати рузкіх - це они самі. Так як царя кровопивцю розтріляли такі самі майбутні кровопивці. І Путіна можуть розтріляти лише гіркіни чи Мотороли.

Якщо надіє на ЕС чи США - забудьте
показати весь коментар
02.02.2026 07:04 Відповісти
Надія на нашу ядерну зброю
показати весь коментар
02.02.2026 07:33 Відповісти
у нас скоро енергії не буде, газ майже добили і зараз просто убивають щахтарів і шахти, Трампу чхати, ЕС плювати, а Фламінго не існують.

ЯКА БЛІН ЯЗ? Питання лише коли пропаде їда і вся енергія і скільки тут лишаться 5 чи 7 млн
показати весь коментар
02.02.2026 07:40 Відповісти
ЧУВАК ти в швейцарії я в Україні - просто помовч. Твоє треба ЯЗ до одного місця - ми програли гонку дронів, нас обігнали в звязку, і в нас нема уже переваги ніде....а керівництво записує відосик раз в день ЯКЕ В БІСА ЯЗ.

ПРО ШО МОВА?
показати весь коментар
02.02.2026 08:00 Відповісти
Привозь
показати весь коментар
02.02.2026 08:15 Відповісти
Ще один президент з урядом у вигнанні
показати весь коментар
02.02.2026 08:21 Відповісти
ХТО ТОБІ ЇЇ ДАСТЬ? Пакистан ? Який конструктив? - енергосистема не витримує вже нічого. Як тільки погасне вся країна всім кінець.
показати весь коментар
02.02.2026 08:21 Відповісти
Найкраще правосуддя - це, наприклад, в****** по кацапським шахтам в ростовській області !
показати весь коментар
02.02.2026 07:07 Відповісти
Двушечкою по москві, а потім в ізраіль
показати весь коментар
02.02.2026 07:34 Відповісти
Задовбали ці міністри-спікери, щоб зайнятися своїми обов'язками, то цей сівохо мав би кричати на всіх міжнародних площадках, а не нам розповодати - ми й без нього знаємо. Потицяти рудим писком трампа в його так зване перемир'я, виступити в ООН, перенаправити матеріали до міжнародного суду. Розумію, що це мало що дало б, але це його обов'язок.
показати весь коментар
02.02.2026 07:41 Відповісти
Сибіга, може розбуди Буханова? хай може яку спецоперацію по знищенню цих вбивць замутить? нє?
показати весь коментар
02.02.2026 07:48 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2026 07:51 Відповісти
так шо і буданга теж картавий???
показати весь коментар
02.02.2026 08:12 Відповісти
Скажімо так - не самостійний.
показати весь коментар
02.02.2026 08:15 Відповісти
ні, я саме про суть питаю
яхуд? не вірю!
показати весь коментар
02.02.2026 16:03 Відповісти
"російські вбивці мають постати перед правосуддям" - Сибіга.
показати весь коментар
02.02.2026 09:00 Відповісти
А що зробив Сибіга для того, щоб рф була визнана державою-терористом на міжнародному рівні з усіма наслідками, що випливають з такого статусу? Чергове бла-бла-бла.
показати весь коментар
02.02.2026 09:16 Відповісти
А що це за статус і хто визнає?
показати весь коментар
02.02.2026 09:42 Відповісти
Вітаємо Вас на планеті Земля.
У нас є інтернет. Там можна дізнатися багато цікавого.
показати весь коментар
02.02.2026 10:29 Відповісти
От і почитайте та поясніть - до чого тут Сибіга?
показати весь коментар
02.02.2026 11:22 Відповісти
 
 