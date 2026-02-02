Сибіга про удар по шахтарях: російські вбивці мають постати перед правосуддям

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині, назвавши РФ терористичною державою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Жодної військової цілі – лише працьовиті чоловіки, які поверталися до своїх родин після зміни. Справді жахливо. Росія вкотре доводить свій статус терористичної держави", - написав Сибіга.

Та додав, що російські злочинці мають постати перед судом за свої злочини.

"Російські вбивці, відповідальні за це та інші звірства, мають постати перед правосуддям. Підзвітність має важливе значення для справедливого миру", - наголосив глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Донька Келлога про атаку на автобус з шахтарями: переговори з РФ не стримують агресію

Що передувало

Нагадаємо, що 1 лютого російські війська вдарили дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 12 осіб, багато постраждалих.

Радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що оператори російських безпілотників свідомо направили дрони на автобус, який перевозив шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Президент Володимир Зеленський назвав російський удар по автобусу у Дніпропетровській області показовим злочином.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині: щонайменше 12 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)