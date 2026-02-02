Сибига об ударе по шахтерам: российские убийцы должны предстать перед правосудием

РФ ударила по автобусу в Днепропетровской области

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области, назвав РФ террористическим государством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.

"Никакой военной цели – только трудолюбивые мужчины, которые возвращались к своим семьям после смены. Действительно ужасно. Россия в очередной раз доказывает свой статус террористического государства", – написал Сибига.

И добавил, что российские преступники должны предстать перед судом за свои преступления.

"Российские убийцы, ответственные за это и другие зверства, должны предстать перед правосудием. Подотчетность имеет важное значение для справедливого мира", - подчеркнул глава МИД.

Что предшествовало

Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли, по меньшей мере, 12 человек, много пострадавших.

Советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что операторы российских беспилотников сознательно направили дроны на автобус, который перевозил шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Президент Владимир Зеленский назвал российский удар по автобусу в Днепропетровской области показательным преступлением.

+8
НЕ ПОСТАНУТЬ - це все фантазії і ілюзії

- Сталін постав?
- може сотні тисяч вбивць комунстів?
- хто взагалі із рузкіх постав хоч коли не будь?

Єдине хто може показати рузкіх - це они самі. Так як царя кровопивцю розтріляли такі самі майбутні кровопивці. І Путіна можуть розтріляти лише гіркіни чи Мотороли.

Якщо надіє на ЕС чи США - забудьте
02.02.2026 07:04 Ответить
+7
Задовбали ці міністри-спікери, щоб зайнятися своїми обов'язками, то цей сівохо мав би кричати на всіх міжнародних площадках, а не нам розповодати - ми й без нього знаємо. Потицяти рудим писком трампа в його так зване перемир'я, виступити в ООН, перенаправити матеріали до міжнародного суду. Розумію, що це мало що дало б, але це його обов'язок.
02.02.2026 07:41 Ответить
+6
ЧУВАК ти в швейцарії я в Україні - просто помовч. Твоє треба ЯЗ до одного місця - ми програли гонку дронів, нас обігнали в звязку, і в нас нема уже переваги ніде....а керівництво записує відосик раз в день ЯКЕ В БІСА ЯЗ.

ПРО ШО МОВА?
02.02.2026 08:00 Ответить
Надія на нашу ядерну зброю
02.02.2026 07:33 Ответить
у нас скоро енергії не буде, газ майже добили і зараз просто убивають щахтарів і шахти, Трампу чхати, ЕС плювати, а Фламінго не існують.

ЯКА БЛІН ЯЗ? Питання лише коли пропаде їда і вся енергія і скільки тут лишаться 5 чи 7 млн
02.02.2026 07:40 Ответить
ЧУВАК ти в швейцарії я в Україні - просто помовч. Твоє треба ЯЗ до одного місця - ми програли гонку дронів, нас обігнали в звязку, і в нас нема уже переваги ніде....а керівництво записує відосик раз в день ЯКЕ В БІСА ЯЗ.

ПРО ШО МОВА?
02.02.2026 08:00 Ответить
Привозь
02.02.2026 08:15 Ответить
Ще один президент з урядом у вигнанні
02.02.2026 08:21 Ответить
ХТО ТОБІ ЇЇ ДАСТЬ? Пакистан ? Який конструктив? - енергосистема не витримує вже нічого. Як тільки погасне вся країна всім кінець.
02.02.2026 08:21 Ответить
Найкраще правосуддя - це, наприклад, в****** по кацапським шахтам в ростовській області !
02.02.2026 07:07 Ответить
Двушечкою по москві, а потім в ізраіль
02.02.2026 07:34 Ответить
Сибіга, може розбуди Буханова? хай може яку спецоперацію по знищенню цих вбивць замутить? нє?
02.02.2026 07:48 Ответить
02.02.2026 07:51 Ответить
так шо і буданга теж картавий???
02.02.2026 08:12 Ответить
Скажімо так - не самостійний.
02.02.2026 08:15 Ответить
ні, я саме про суть питаю
яхуд? не вірю!
02.02.2026 16:03 Ответить
"російські вбивці мають постати перед правосуддям" - Сибіга.
02.02.2026 09:00 Ответить
А що зробив Сибіга для того, щоб рф була визнана державою-терористом на міжнародному рівні з усіма наслідками, що випливають з такого статусу? Чергове бла-бла-бла.
02.02.2026 09:16 Ответить
А що це за статус і хто визнає?
02.02.2026 09:42 Ответить
Вітаємо Вас на планеті Земля.
У нас є інтернет. Там можна дізнатися багато цікавого.
02.02.2026 10:29 Ответить
От і почитайте та поясніть - до чого тут Сибіга?
02.02.2026 11:22 Ответить
 
 