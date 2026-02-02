Сибига об ударе по шахтерам: российские убийцы должны предстать перед правосудием
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области, назвав РФ террористическим государством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.
"Никакой военной цели – только трудолюбивые мужчины, которые возвращались к своим семьям после смены. Действительно ужасно. Россия в очередной раз доказывает свой статус террористического государства", – написал Сибига.
И добавил, что российские преступники должны предстать перед судом за свои преступления.
"Российские убийцы, ответственные за это и другие зверства, должны предстать перед правосудием. Подотчетность имеет важное значение для справедливого мира", - подчеркнул глава МИД.
Что предшествовало
Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли, по меньшей мере, 12 человек, много пострадавших.
Советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что операторы российских беспилотников сознательно направили дроны на автобус, который перевозил шахтеров в Павлоградском районе Днепропетровской области.
Президент Владимир Зеленский назвал российский удар по автобусу в Днепропетровской области показательным преступлением.
