Харьков под ударами РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов
Ночью 3 февраля более трех часов продолжалась российская атака на Харьков. Враг прицельно бил по энергетической инфраструктуре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Цель очевидна: нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильный мороз", - подчеркнул городской голова.
Городские власти сообщают, что российские войска пытаются уничтожить энергетическую систему Харькова именно в период низких температур. Это создает угрозу масштабных аварий и полного выхода из строя теплосетей.
Вынужденное решение по теплоснабжению
В связи с беспрецедентной атакой принято сложное, но необходимое решение. Чтобы не допустить замерзания сети, специалисты вынуждены слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 жилых домов, которые получают тепло от одной из крупнейших ТЭЦ города. По словам руководства города, альтернативного варианта в этой ситуации нет.
Пункты Несокрушимости работают круглосуточно
Для поддержки жителей в Харькове в круглосуточном режиме работают все 101 пункт Несокрушимости. Там люди могут согреться, выпить горячие напитки и зарядить мобильные устройства. При необходимости власти готовы оперативно развертывать дополнительные пункты обогрева.
Возможны перебои с транспортом
Из-за последствий обстрелов возможны перебои в работе городского электротранспорта. Чтобы обеспечить движение в городе, принято решение о запуске дополнительных автобусных маршрутов.
Городские власти отмечают, что ночь и утро будут чрезвычайно сложными для Харькова. В то же время все службы работают на местах, решения принимаются оперативно, а ситуация находится под контролем. Город продолжает функционировать, несмотря на попытки врага сломать систему жизнеобеспечения.
Важливо, що сьогодні протягом дня не було ракетних ударів і "Шахедів" проти інфраструктури, і це демонструє, що коли є в Америки мотив справді змінити ситуацію, ситуація може змінитися".
"Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися", - додав президент.