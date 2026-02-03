Харьков под ударами РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов

Россияне атакуют энергетику Харькова

Ночью 3 февраля более трех часов продолжалась российская атака на Харьков. Враг прицельно бил по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Цель очевидна: нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильный мороз", - подчеркнул городской голова.

Городские власти сообщают, что российские войска пытаются уничтожить энергетическую систему Харькова именно в период низких температур. Это создает угрозу масштабных аварий и полного выхода из строя теплосетей.

Вынужденное решение по теплоснабжению

В связи с беспрецедентной атакой принято сложное, но необходимое решение. Чтобы не допустить замерзания сети, специалисты вынуждены слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 жилых домов, которые получают тепло от одной из крупнейших ТЭЦ города. По словам руководства города, альтернативного варианта в этой ситуации нет.

Пункты Несокрушимости работают круглосуточно

Для поддержки жителей в Харькове в круглосуточном режиме работают все 101 пункт Несокрушимости. Там люди могут согреться, выпить горячие напитки и зарядить мобильные устройства. При необходимости власти готовы оперативно развертывать дополнительные пункты обогрева.

Возможны перебои с транспортом

Из-за последствий обстрелов возможны перебои в работе городского электротранспорта. Чтобы обеспечить движение в городе, принято решение о запуске дополнительных автобусных маршрутов.

Городские власти отмечают, что ночь и утро будут чрезвычайно сложными для Харькова. В то же время все службы работают на местах, решения принимаются оперативно, а ситуация находится под контролем. Город продолжает функционировать, несмотря на попытки врага сломать систему жизнеобеспечения.

Не так вже бісять кацапські обстріли, як усвідомлення того, що відповіді не буде..... А буде черговий потужний гундос...😡😡😡
03.02.2026 07:21 Ответить
Та воно з народження і до московських саун було дешевим блефом......а зараз навіть сказати не можу що воно є.....лексікона не вистачає для цієї цинічної потвори....
03.02.2026 06:58 Ответить
Гнійні підари кацапи! Да здохнете ви зі всіма вашими виродками ,і сяде ваш нацистський байстрюк на лаву підсудних. Просто здохнути для нього буде занадто просто. У кого ще є сумніви у "визволителях"?
03.02.2026 07:35 Ответить
На жаль, то дешевий блеф.
03.02.2026 06:56 Ответить
03.02.2026 06:58 Ответить
пуйло знову кинуло Трампа ,тиждень закінчується 5 лютого,29 січня пуйло дало згоду про припинення вогню по енергетиці
03.02.2026 07:21 Ответить
03.02.2026 07:21 Ответить
...з черговим ниттям про партнерів,які не дають ППО та не чинять тиск на кацапню.
03.02.2026 07:43 Ответить
і складностями у відправках двушок на мацкву
03.02.2026 10:21 Ответить
📡 Дорозвідка повітряного простору України на наявність крилатих ракет. Залишилися ще БпЛА - будьте уважні
03.02.2026 07:23 Ответить
BBC

Близько 7 ранку шахеди долетіли до Вінниччини і атакували Ладижин, де розташована ТЕС, та саму Вінницю.

Десь о 6.30 Повітряні сили повідомили, що групи крилатих ракет почали залітати через Сумщину і попрямували у бік центру України.

Тоді ж групи "Калібрів" з моря через Миколаївщину також залетіли в Україну та попрямували на захід.

Крилаті ракети з півночі швидко долетіли до Черкащини, кілька ракет атакували Черкаси, по яких у попередню ніч вдарили шахеди.

"Калібри" з півдня попрямували на Вінниччину, монітори вказали про можливу атаку крилатих ракет на Вінницю.

Близько 6.50 Повітряні сили повідомили про атаку Києва ракетами. Це можуть бути балістичні та крилаті ракети. Частина ракет атакує Трипільську ТЕЦ біля Києва, повідомили у ПС.
03.02.2026 07:26 Ответить
03.02.2026 07:35 Ответить
Кацапнє баяцца. Фламінги вже потужно летять.
03.02.2026 07:45 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤷🤷🤷🤷🤷🤷🤷

Важливо, що сьогодні протягом дня не було ракетних ударів і "Шахедів" проти інфраструктури, і це демонструє, що коли є в Америки мотив справді змінити ситуацію, ситуація може змінитися".

"Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися", - додав президент.
03.02.2026 07:50 Ответить
Дешевий клоун намагається повісити провину на американців.
