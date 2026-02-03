Харьков под ударами РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов

Ночью 3 февраля более трех часов продолжалась российская атака на Харьков. Враг прицельно бил по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Цель очевидна: нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильный мороз", - подчеркнул городской голова.

Городские власти сообщают, что российские войска пытаются уничтожить энергетическую систему Харькова именно в период низких температур. Это создает угрозу масштабных аварий и полного выхода из строя теплосетей.

Вынужденное решение по теплоснабжению

В связи с беспрецедентной атакой принято сложное, но необходимое решение. Чтобы не допустить замерзания сети, специалисты вынуждены слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 жилых домов, которые получают тепло от одной из крупнейших ТЭЦ города. По словам руководства города, альтернативного варианта в этой ситуации нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Харьков: город атаковала баллистика и БПЛА (обновлено)

Пункты Несокрушимости работают круглосуточно

Для поддержки жителей в Харькове в круглосуточном режиме работают все 101 пункт Несокрушимости. Там люди могут согреться, выпить горячие напитки и зарядить мобильные устройства. При необходимости власти готовы оперативно развертывать дополнительные пункты обогрева.

Возможны перебои с транспортом

Из-за последствий обстрелов возможны перебои в работе городского электротранспорта. Чтобы обеспечить движение в городе, принято решение о запуске дополнительных автобусных маршрутов.

Городские власти отмечают, что ночь и утро будут чрезвычайно сложными для Харькова. В то же время все службы работают на местах, решения принимаются оперативно, а ситуация находится под контролем. Город продолжает функционировать, несмотря на попытки врага сломать систему жизнеобеспечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака на Сумскую область: враг бил по жилым кварталам. ФОТО