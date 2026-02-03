Масована атака на Сумщину: ворог бив по житлових кварталах

Вночі 3 лютого під російськими ударами опинилися Сумська громада та Конотопський район.

начальник ОВА Олег Григоров повідомив:

"Цієї ночі ворог підступно атакував житлові будинки мешканців Сумщини", - йдеться в повідомленні.

У Конотопській громаді російські війська поцілили у приватний житловий будинок. На місці влучання виникла масштабна пожежа.

З будинку врятували трьох людей. Вони зазнали сильного стресу, постраждалим надається необхідна допомога.

Удари по Сумах

За інформацією Григорова, двома ударами росіяни поцілили у багатоповерхові будинки в Сумській громаді.

"Зафіксовано влучання по багатоквартирних будинках у Зарічному районі міста Суми на різних вулицях.

Унаслідок першого влучання у сьомий поверх багатоповерхівки пошкоджено постачання теплової енергії в будинку, а також вибито до 10 вікон.

Також зафіксовано влучання по четвертому поверху іншого будинку. Внаслідок удару виникло загоряння, пошкоджено балкон та вікна", - повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

