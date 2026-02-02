Російські удари по Харківській області: під обстрілами 36 населених пунктів, загинуло 9 людей

Протягом минулого тижня російські війська завдали ударів щонайменше по 36 населених пунктах Харківської області, включно з обласним центром. Внаслідок обстрілів загинули дев’ятеро людей, ще 24 — поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА.

Жертви

  •  Внаслідок обстрілів постраждали 24 людини.
  • На жаль, 9 людей загинули.
  • Також внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 14-річний хлопець.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • ракети (тип і кількість встановлюється);
  • 9 КАБ;
  • 42 БпЛА типу "Герань-2";
  • 6 БпЛА типу "Ланцет";
  • 10 БпЛА типу "Молнія";
  • 8 fpv-дронів;
  • 46 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкодження

  • Найбільше постраждала цивільна інфраструктура м. Харків, де пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, електромережі, 4 автомобілі, гаражний кооператив.
  • Суттєві пошкодження — у Куп’янському районі: багатоквартирний будинок, 8 приватних будинків, адміністративна будівля, електромережі, 2 автомобілі.
  • В Ізюмському районі ворог пошкодив залізничну інфраструктуру, 2 приватні будинки, інтернатну установу, комбайни, 4 автомобілі.
  • Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 19 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Знешкодили 71 ворожий боєприпас.

На лінії фронту відбулося 1325 бойових зіткнень.

