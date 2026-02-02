Російські удари по Харківській області: під обстрілами 36 населених пунктів, загинуло 9 людей
Протягом минулого тижня російські війська завдали ударів щонайменше по 36 населених пунктах Харківської області, включно з обласним центром. Внаслідок обстрілів загинули дев’ятеро людей, ще 24 — поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА.
Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 36 населених пунктів Харківської області, зокрема м. Харків.
Жертви
- Внаслідок обстрілів постраждали 24 людини.
- На жаль, 9 людей загинули.
- Також внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 14-річний хлопець.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- ракети (тип і кількість встановлюється);
- 9 КАБ;
- 42 БпЛА типу "Герань-2";
- 6 БпЛА типу "Ланцет";
- 10 БпЛА типу "Молнія";
- 8 fpv-дронів;
- 46 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження
- Найбільше постраждала цивільна інфраструктура м. Харків, де пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, електромережі, 4 автомобілі, гаражний кооператив.
- Суттєві пошкодження — у Куп’янському районі: багатоквартирний будинок, 8 приватних будинків, адміністративна будівля, електромережі, 2 автомобілі.
- В Ізюмському районі ворог пошкодив залізничну інфраструктуру, 2 приватні будинки, інтернатну установу, комбайни, 4 автомобілі.
- Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 19 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Знешкодили 71 ворожий боєприпас.
На лінії фронту відбулося 1325 бойових зіткнень.
