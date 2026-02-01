Дільниця Лозова - Барвінкове - Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику, - "Укрзалізниця"

Дільниця "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" у Харківській області продовжує залишатися зоною підвищеного ризику для пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця".

Харківщина

"Дільниця Лозова — Барвінкове — Краматорськ продовжує залишатися зоною підвищеного ризику, тож пасажирам слід скористатися автобусами об’їзним маршрутом", - йдеться в повідомленні.

Запоріжжя

Моніторингові групи УЗ продовжують посилений контроль загроз у регіоні. Зранку між містами вдалося безпечно пропустити один з електропоїздів, який забезпечив пересадкове сполучення для кількасот запорожців, тож за можливості ввечері зробимо аналогічно.

Резервний сценарій з автобусами між Дніпром та Запоріжжям уже також відтестований.

"Отже, просимо пасажирів, які ввечері прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя, орієнтуватися на оперативні вказівки нашої поїзної бригади під час наближення до Дніпра. Пасажирів із Запоріжжя та Синельникового просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників", - зазначили в "Укрзалізниці".

Сумщина

Рух зберігається, ситуацію контролюють моніторингові групи УЗ. Зазначається, що в разі безпосередньої небезпеки робитимуться зупинки поблизу укриттів.

