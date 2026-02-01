Дільниця Лозова - Барвінкове - Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику, - "Укрзалізниця"

УЗ про рух поїздів в окремих регіонах

Дільниця "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" у Харківській області продовжує залишатися зоною підвищеного ризику для пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця".

Харківщина

"Дільниця Лозова — Барвінкове — Краматорськ продовжує залишатися зоною підвищеного ризику, тож пасажирам слід скористатися автобусами об’їзним маршрутом", - йдеться в повідомленні.

Запоріжжя

Моніторингові групи УЗ продовжують посилений контроль загроз у регіоні. Зранку між містами вдалося безпечно пропустити один з електропоїздів, який забезпечив пересадкове сполучення для кількасот запорожців, тож за можливості ввечері зробимо аналогічно.

Резервний сценарій з автобусами між Дніпром та Запоріжжям уже також відтестований.

"Отже, просимо пасажирів, які ввечері прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя, орієнтуватися на оперативні вказівки нашої поїзної бригади під час наближення до Дніпра. Пасажирів із Запоріжжя та Синельникового просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників", - зазначили в "Укрзалізниці".

Сумщина

Рух зберігається, ситуацію контролюють моніторингові групи УЗ. Зазначається, що в разі безпосередньої небезпеки робитимуться зупинки поблизу укриттів.

потяг Сумська область Укрзалізниця Запорізька область Харківська область
А у зеленського і єрмака, ще ота добудова їх династії у Козині, теж їх дуже хвилює !!?? Шламбаумів від кабміндічів в енергетичній галузі та і від баканова, он скільки засвітили борці з корупцією, яку верещук, просто небачила із зеленським!!!
01.02.2026 14:34 Відповісти
можно обшить металлом пару вагонов и поставить сетку сверху и сбоку,бронестекла и использовать на передке.вывозить раненых ,с Краматорска население..
по гололеду много не наездишь
01.02.2026 14:48 Відповісти
Вже і в Запоріжжя поїзди не ходять. Ну раз не пишуть знач так має бути .
01.02.2026 15:02 Відповісти
Одне можна сказати точно, - не їздіть більше потягами Укрзалізниці, а то в дорозі з Вами може статись будь-що!
01.02.2026 15:08 Відповісти
 
 