Участок Лозовая-Барвинково-Краматорск остается зоной повышенного риска, - "Укрзалізниця"
Участок Лозовая-Барвинково-Краматорск в Харьковской области продолжает оставаться зоной повышенного риска для пассажиров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзалізниця".
Харьковщина
"Участок Лозовая-Барвинково-Краматорск продолжает оставаться зоной повышенного риска, поэтому пассажирам следует воспользоваться автобусами объездным маршрутом", - говорится в сообщении.
Запорожье
Мониторинговые группы УЗ продолжают усиленный контроль угроз в регионе. Утром между городами удалось безопасно пропустить один из электропоездов, который обеспечил пересадочное сообщение для нескольких сотен запорожцев, поэтому по возможности вечером сделаем аналогично.
Резервный сценарий с автобусами между Днепром и Запорожьем уже также оттестирован.
"Итак, просим пассажиров, которые вечером будут направляться в Синельниково и Запорожье, ориентироваться на оперативные указания нашей поездной бригады при приближении к Днепру. Пассажиров из Запорожья и Синельниково просим внимательно следить за сообщениями в приложении и инструкциями вокзальщиков", - отметили в "Укрзалізниці".
Сумщина
Движение сохраняется, ситуацию контролируют мониторинговые группы УЗ. Отмечается, что в случае непосредственной опасности будут остановки вблизи укрытий.
