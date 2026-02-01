Участок Лозовая-Барвинково-Краматорск остается зоной повышенного риска, - "Укрзалізниця"

УЗ о движении поездов в отдельных регионах

Участок Лозовая-Барвинково-Краматорск в Харьковской области продолжает оставаться зоной повышенного риска для пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзалізниця".

Харьковщина

"Участок Лозовая-Барвинково-Краматорск продолжает оставаться зоной повышенного риска, поэтому пассажирам следует воспользоваться автобусами объездным маршрутом", - говорится в сообщении.

Запорожье

Мониторинговые группы УЗ продолжают усиленный контроль угроз в регионе. Утром между городами удалось безопасно пропустить один из электропоездов, который обеспечил пересадочное сообщение для нескольких сотен запорожцев, поэтому по возможности вечером сделаем аналогично.

Резервный сценарий с автобусами между Днепром и Запорожьем уже также оттестирован.

"Итак, просим пассажиров, которые вечером будут направляться в Синельниково и Запорожье, ориентироваться на оперативные указания нашей поездной бригады при приближении к Днепру. Пассажиров из Запорожья и Синельниково просим внимательно следить за сообщениями в приложении и инструкциями вокзальщиков", - отметили в "Укрзалізниці".

Сумщина

Движение сохраняется, ситуацию контролируют мониторинговые группы УЗ. Отмечается, что в случае непосредственной опасности будут остановки вблизи укрытий.

поезд (1067) Сумская область (4150) Укрзализныця (2874) Запорожская область (4333) Харьковская область (2623)
А у зеленського і єрмака, ще ота добудова їх династії у Козині, теж їх дуже хвилює !!?? Шламбаумів від кабміндічів в енергетичній галузі та і від баканова, он скільки засвітили борці з корупцією, яку верещук, просто небачила із зеленським!!!
01.02.2026 14:34 Ответить
можно обшить металлом пару вагонов и поставить сетку сверху и сбоку,бронестекла и использовать на передке.вывозить раненых ,с Краматорска население..
по гололеду много не наездишь
01.02.2026 14:48 Ответить
Вже і в Запоріжжя поїзди не ходять. Ну раз не пишуть знач так має бути .
01.02.2026 15:02 Ответить
Одне можна сказати точно, - не їздіть більше потягами Укрзалізниці, а то в дорозі з Вами може статись будь-що!
01.02.2026 15:08 Ответить
 
 