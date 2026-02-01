Три людини поранені внаслідок ворожих обстрілів Харківщини
Сьогодні, 1 лютого, російські війська атакували громаду в Чугуївському районі Харківської області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, військовослужбовці РФ атакували Вовчанську територіальну громаду ударними безпілотниками.
Пошкоджено приміщення магазину, приватний будинок та господарську споруду. На місцях влучань зайнялися пожежі.
Постраждалі
- Унаслідок ударів 45-річний цивільний чоловік зазнав травми ноги. Йому було надано допомогу на місці обстрілу.
- Ще двох жінок - продавчинь магазину, з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
Наслідки обстрілів
.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль