Три людини поранені внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

Сьогодні, 1 лютого, російські війська атакували громаду в Чугуївському районі Харківської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, військовослужбовці РФ атакували Вовчанську територіальну громаду ударними безпілотниками.

Пошкоджено приміщення магазину, приватний будинок та господарську споруду. На місцях влучань зайнялися пожежі.

Постраждалі

Унаслідок ударів 45-річний цивільний чоловік зазнав травми ноги. Йому було надано допомогу на місці обстрілу.

Ще двох жінок - продавчинь магазину, з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

