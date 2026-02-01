ВСП спростувала вигаданий росіянами фейк, що у потязі на Харківщині був знищений підрозділ ЗСУ

Російські пропагандисти поширюють інформацію, що нібито у потязі, ураженому дроном у Харківській області, знищений підрозділ 17 центру спеціального призначення Військової служби правопорядку Збройних сил України. Поширена росіянами інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні Військової служби правопорядку (ВСП), інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація, яка поширена російськими пропагандистськими ресурсами щодо нібито "знищення залізничного потягу з особовим складом 17 центру спеціального призначення Військової служби правопорядку" в Харківській області, не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.

У ВСП заявили, що російські медіа цинічно та свідомо маніпулюють фактами, намагаючись прикрити терористичні удари по цивільній інфраструктурі за "успішні удари по військових об’єктах". Це є черговою спробою виправдати злочини проти мирних українських громадян та ввести в оману власну та іноземну аудиторію.

"Повідомлення про нібито "перекидання підрозділу 17 центру ВСП для запобігання масовому дезертирству серед підрозділів Українського війська" є такою ж вигадкою та брехнею, як і заяви їх "паперового керівництва", які вже сотий раз звільнили Куп'янськ та інші локації фронту", - йдеться у заяві.

Водночас серед загиблих цивільних громадян був військовослужбовець 17 центру ВСП, який прямував в район виконання завдань.

"Звитяжний воїн центру Руслан Надич воював з 2014 року на найгарячіших напрямках, нагороджений "Золотим хрестом". Цинічний ворожий удар, на жаль, забрав життя чоловіка", - розповіли у ВСП.

"Російська Федерація вкотре демонструє свою сутність, використовуючи смерть людей і удари по цивільних об’єктах як інструмент брехні та пропаганди", - додали у ВСП та закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати фейки ворога.

- називати ворога "цинічним" - робити йому комплімент ! (думки в голос ...)
Щоб щось розуміти, чи в твоєму випадку ;понімать;, потрібно думати власною головою і менше дивитися кацапське телебачення, мій сєпаруватий ;друже;.
Ні...це мордовороти здоровенні як мусора, що стоять за 30км і шмонають машини з військовими..ми втратили майже годину бо доїбались до водія що він знаходиться в СЗЧ, оскільки дебіли не зняли з обліку сзчшників..і те що людина знаходиться при виконанні службових обов'язків, а старший машини був заступник з озброєння нікого не бімбосило.."ми повинні вас затримати як сзчшника"..дебіли *****
Не зрозумів чого це аж саме всп каже?
01.02.2026 01:05 Відповісти
Не поняв: підрозділ 17 - це заградотряд чи шо?
01.02.2026 05:37 Відповісти
Щоб щось "понимати" потрібен мозок..
01.02.2026 07:16 Відповісти
Такий деградований як у тебе?
01.02.2026 08:06 Відповісти
Щоб щось розуміти, чи в твоєму випадку ;понімать;, потрібно думати власною головою і менше дивитися кацапське телебачення, мій сєпаруватий ;друже;.
01.02.2026 07:18 Відповісти
Такий диванний нафронтовик як ти, не може знати, що насправді відбувається на фронті.
01.02.2026 08:09 Відповісти
Якраз я знаю, на відміну від тебе- еталонного ухилянта, мій сєпаруватий ;друже;.
01.02.2026 09:54 Відповісти
Та шо ти там знаєш. Ти політрук-пропагандист в розтягнутих треніках, не більше.
01.02.2026 11:01 Відповісти
Політруки- то у вашій, кацапській армії.
01.02.2026 11:33 Відповісти
Ментальність у тебе кацапська, таварішч.
01.02.2026 11:35 Відповісти
Та ні, автобусику. Кацапська ментальність- це мріяти про мир за буль-яку ціну і нюхати бздо в матері під спідницею, ховаючись від мобілізації.
01.02.2026 11:39 Відповісти
В якій бригаді воюєш?
01.02.2026 15:30 Відповісти
Три роки відвоював, скоро рік як цивільний.
01.02.2026 16:30 Відповісти
Звісно. В інтернеті можна бути ким хочеш. Я - Джеймс Бонд.
01.02.2026 16:52 Відповісти
русня ,шо з прицілом? Раніше лише в штаби влучали....
01.02.2026 09:35 Відповісти
Пора вже відповідати тією ж монетою: усі потяги лаптеногих, що курсують поблизу кордонів України, мають бути законною ціллю для знищення. На них перевозять як орків, так і зброю, бк, паливо, обладнання та інше.
01.02.2026 11:54 Відповісти
 
 