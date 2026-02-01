ВСП спростувала вигаданий росіянами фейк, що у потязі на Харківщині був знищений підрозділ ЗСУ

Російські пропагандисти поширюють інформацію, що нібито у потязі, ураженому дроном у Харківській області, знищений підрозділ 17 центру спеціального призначення Військової служби правопорядку Збройних сил України. Поширена росіянами інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні Військової служби правопорядку (ВСП), інформує Цензор.НЕТ.

ВСП спростувала фейк росіян

"Інформація, яка поширена російськими пропагандистськими ресурсами щодо нібито "знищення залізничного потягу з особовим складом 17 центру спеціального призначення Військової служби правопорядку" в Харківській області, не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.

У ВСП заявили, що російські медіа цинічно та свідомо маніпулюють фактами, намагаючись прикрити терористичні удари по цивільній інфраструктурі за "успішні удари по військових об’єктах". Це є черговою спробою виправдати злочини проти мирних українських громадян та ввести в оману власну та іноземну аудиторію.

"Повідомлення про нібито "перекидання підрозділу 17 центру ВСП для запобігання масовому дезертирству серед підрозділів Українського війська" є такою ж вигадкою та брехнею, як і заяви їх "паперового керівництва", які вже сотий раз звільнили Куп'янськ та інші локації фронту", - йдеться у заяві.

Водночас серед загиблих цивільних громадян був військовослужбовець 17 центру ВСП, який прямував в район виконання завдань.

"Звитяжний воїн центру Руслан Надич воював з 2014 року на найгарячіших напрямках, нагороджений "Золотим хрестом". Цинічний ворожий удар, на жаль, забрав життя чоловіка", - розповіли у ВСП.

"Російська Федерація вкотре демонструє свою сутність, використовуючи смерть людей і удари по цивільних об’єктах як інструмент брехні та пропаганди", - додали у ВСП та закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати фейки ворога.

Що передувало?

27 січня росіяни атакували пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп", вдаривши трьома "Шахедами" прямо по вагонах. У потязі перебував 291 пасажир. 5 людей загинуло, двоє дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через наслідки обстрілів РФ змінила графіки руху з 22 січня.

