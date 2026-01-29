Унаслідок удару РФ по поїзду на Харківщині загинув військовий Руслан Надич

Унаслідок російської атаки по пасажирському потягу "Укрзалізниці" в Харківській області загинув військовослужбовець 17-го центру спеціального призначення Збройних сил України Руслан Надич.

Про це повідомили 17 центр спецпризначення та військовий Олексій Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"Наша маленька бойова сімʼя зазнала великої втрати. Наш побратим Надич Руслан Іванович загинув у потязі на станції Барвінкове. Загинув справжній воїн і дуже хороша людина", - написав Цимбалюк.

За його словами, Надич воював із 2014 року на найгарячіших напрямках фронту. Він був нагороджений відзнакою "Золотий хрест".

"Людина поверталася на Донбас після короткої поїздки в пункт постійної дислокації частини. У воїна залишилася мама", - зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, увечері 27 січня російські війська завдали удару по пасажирському поїзду сполученням Чоп - Барвінкове поблизу однієї зі станцій Барвінківської громади Ізюмського району Харківської області.

+33
Вічна Пам'ять!💔
29.01.2026 17:15 Відповісти
+30
Підрозділ написав про свого загиблого побратима, інших загиблих вони особисто не знали, яка в тебе проблема?
29.01.2026 17:25 Відповісти
+29
Вічна пам'ять Героям! Смерть ворогам!
29.01.2026 17:16 Відповісти
В потязі, як і на передній лінії оборони, мобільні телефони потрібно вимикати і ховати в металеві скриньки...
29.01.2026 17:47 Відповісти
Світла пам'ять захисникам Україна 🕯️🫡🇺🇦
29.01.2026 19:57 Відповісти
❤️✝
29.01.2026 20:45 Відповісти
Горе мамі... співчуваю...
30.01.2026 02:53 Відповісти
Вічна пам'ять Герою ! Щирі співчуття рідним та побратимам
30.01.2026 04:50 Відповісти
 
 