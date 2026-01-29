Унаслідок удару РФ по поїзду на Харківщині загинув військовий Руслан Надич
Унаслідок російської атаки по пасажирському потягу "Укрзалізниці" в Харківській області загинув військовослужбовець 17-го центру спеціального призначення Збройних сил України Руслан Надич.
Про це повідомили 17 центр спецпризначення та військовий Олексій Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.
"Наша маленька бойова сімʼя зазнала великої втрати. Наш побратим Надич Руслан Іванович загинув у потязі на станції Барвінкове. Загинув справжній воїн і дуже хороша людина", - написав Цимбалюк.
За його словами, Надич воював із 2014 року на найгарячіших напрямках фронту. Він був нагороджений відзнакою "Золотий хрест".
"Людина поверталася на Донбас після короткої поїздки в пункт постійної дислокації частини. У воїна залишилася мама", - зазначив Цимбалюк.
Нагадаємо, увечері 27 січня російські війська завдали удару по пасажирському поїзду сполученням Чоп - Барвінкове поблизу однієї зі станцій Барвінківської громади Ізюмського району Харківської області.
Що передувало?
- 27 січня росіяни атакували пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп", вдаривши трьома "Шахедами" прямо по вагонах. У потязі перебував 291 пасажир. 5 людей загинуло, двоє дістали поранення.
- Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" через наслідки обстрілів РФ змінила графіки руху з 22 січня.
