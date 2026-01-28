Загинув рятувальник Іван Сєрий під час робіт з розмінування на Харківщині, - ДСНС
На Харківщині під час детонації вибухонебезпечного предмета загинув 35-річний рятувальник Іван Сєрий.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"І знову чорна звістка: на Харківщині під час ідентифікації російського вибухонебезпечного предмета, який раптово здетонував, загинув офіцер-рятувальник Близнюківської громади - капітан служби цивільного захисту, 35-річний Іван Сєрий",- повідомив голова ДСНС Андрій Даник.
Він зазначив, що для Івана Сєрого слово "служба" в ДСНС було не обов’язком, а покликанням майже 14 років: "Іван був мужнім, відданим, сильним духом".
Залишився син
Повідомляється, що в рятувальника залишилися батьки й 10-річний син.
"Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким Івана Сєрого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться в нашій пам’яті. Вічна пам’ять Герою!" - додав голова ДСНС.
