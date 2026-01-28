Загинув рятувальник Іван Сєрий під час робіт з розмінування на Харківщині, - ДСНС

На Харківщині під час детонації вибухонебезпечного предмета загинув 35-річний рятувальник Іван Сєрий.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"І знову чорна звістка: на Харківщині під час ідентифікації російського вибухонебезпечного предмета, який раптово здетонував, загинув офіцер-рятувальник Близнюківської громади - капітан служби цивільного захисту, 35-річний Іван Сєрий",- повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

Він зазначив, що для Івана Сєрого слово "служба" в ДСНС було не обов’язком, а покликанням майже 14 років: "Іван був мужнім, відданим, сильним духом".

Залишився син

Повідомляється, що в рятувальника залишилися батьки й 10-річний син.

"Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким Івана Сєрого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться в нашій пам’яті. Вічна пам’ять Герою!" - додав голова ДСНС.

рятувальники втрати ДСНС Харківська область
Вічна пам'ять Герою!
28.01.2026 16:17 Відповісти
Герою Воїну України Слава !!! 🙏🇺🇦 😢
28.01.2026 16:38 Відповісти
❤️✝
29.01.2026 15:09 Відповісти
 
 