На фронті під час евакуації поранених загинула бойова медикиня з Полтавщини Олександра Ліскунова
Про це повідомляє Горішньоплавнівська громада у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"На щиті повертається до Горішніх Плавнів відважна захисниця, медикиня Збройних Сил України Олександра Ліскунова", - йдеться у повідомленні.
Загиблу проведуть в останню путь у четвер, 29 січня, у Горішніх Плавнях. О 10:30 від колишнього магазину "Оптовичок" вирушить автобус на міське кладовище.
Як зазначає видання "Зміст", Олександра Ліскунова була завідувачкою медичного пункту колишнього 32-го окремого стрілецького батальйону. З початком повномасштабної війни вона вирішила приєднатися до лав ЗСУ.
Побратим військової Володимир Мелешко повідомив, що Ліскунова загинула 26 січня внаслідок влучання російського дрона в автомобіль евакуації.
На тлен життя щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву,
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю.