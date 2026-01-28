УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8245 відвідувачів онлайн
Новини Втрати України
6 732 13

На фронті під час евакуації поранених загинула бойова медикиня з Полтавщини Олександра Ліскунова

На фронті під час евакуації поранених загинула бойова медикиня з Полтавщини Олександра Ліскунова.

Про це повідомляє Горішньоплавнівська громада у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На фронті загинула бойова медикиня з Полтавщини Олександра Ліскунова

"На щиті повертається до Горішніх Плавнів відважна захисниця, медикиня Збройних Сил України Олександра Ліскунова", - йдеться у повідомленні.

Загиблу проведуть в останню путь у четвер, 29 січня, у Горішніх Плавнях. О 10:30 від колишнього магазину "Оптовичок" вирушить автобус на міське кладовище.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія на східному фронті активно застосовує інфільтрацію штурмових груп - ЦПД

Як зазначає видання "Зміст", Олександра Ліскунова була завідувачкою медичного пункту колишнього 32-го окремого стрілецького батальйону. З початком повномасштабної війни вона вирішила приєднатися до лав ЗСУ.

Побратим військової Володимир Мелешко повідомив, що Ліскунова загинула 26 січня внаслідок влучання російського дрона в автомобіль евакуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Музикант і лейтенант Микола Дзяк помер від важких поранень, отриманих під час бойового завдання

Автор: 

військовослужбовці (5140) втрати (4676) війна в Україні (8221)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Держава має забезпечити медиків важкими броньованими машинами для евакуації поранених! У нас є бронемашини БМ Козак, Варта та інші, потрібно негайно збільшити виробництво важкої броньованої автотехніки для безпечного подолання кілзони 15-20км від наших позицій в тил!
показати весь коментар
28.01.2026 14:47 Відповісти
+18
Вічна Пам'ять...
показати весь коментар
28.01.2026 14:52 Відповісти
+17
Спочивай з миром, сестро. За твою смерть буде помщено.
показати весь коментар
28.01.2026 14:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спочивай з миром, сестро. За твою смерть буде помщено.
показати весь коментар
28.01.2026 14:46 Відповісти
Держава має забезпечити медиків важкими броньованими машинами для евакуації поранених! У нас є бронемашини БМ Козак, Варта та інші, потрібно негайно збільшити виробництво важкої броньованої автотехніки для безпечного подолання кілзони 15-20км від наших позицій в тил!
показати весь коментар
28.01.2026 14:47 Відповісти
Вічна Пам'ять...
показати весь коментар
28.01.2026 14:52 Відповісти
Царство Небесне! Вічна пам'ять!
показати весь коментар
28.01.2026 14:55 Відповісти
Героїні Воїну України Олесандрі Слава !!! 🙏🇺🇦 😢
показати весь коментар
28.01.2026 14:58 Відповісти
😢
показати весь коментар
28.01.2026 15:13 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2026 15:15 Відповісти
На жаль в нас гинуть кращі ,в той час як у ворога біосміття. Вічна память.
показати весь коментар
28.01.2026 15:17 Відповісти
❤️✝
показати весь коментар
28.01.2026 15:37 Відповісти
Саша,медикиня нашого батальйону ,сльози і біль .Вічна пам'ять.
показати весь коментар
28.01.2026 15:38 Відповісти
Чи зійде з Неба благодать,
На тлен життя щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву,
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю.
показати весь коментар
28.01.2026 17:56 Відповісти
Світла пам'ять!🕯️🫡🇺🇦
показати весь коментар
28.01.2026 18:20 Відповісти
 
 