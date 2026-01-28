На фронті під час евакуації поранених загинула бойова медикиня з Полтавщини Олександра Ліскунова.

Про це повідомляє Горішньоплавнівська громада у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На щиті повертається до Горішніх Плавнів відважна захисниця, медикиня Збройних Сил України Олександра Ліскунова", - йдеться у повідомленні.

Загиблу проведуть в останню путь у четвер, 29 січня, у Горішніх Плавнях. О 10:30 від колишнього магазину "Оптовичок" вирушить автобус на міське кладовище.

Як зазначає видання "Зміст", Олександра Ліскунова була завідувачкою медичного пункту колишнього 32-го окремого стрілецького батальйону. З початком повномасштабної війни вона вирішила приєднатися до лав ЗСУ.

Побратим військової Володимир Мелешко повідомив, що Ліскунова загинула 26 січня внаслідок влучання російського дрона в автомобіль евакуації.

