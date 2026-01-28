На фронте во время эвакуации раненых погибла боевая медик из Полтавщины Александра Лискунова

На фронте во время эвакуации раненых погибла боевая медик из Полтавщины Александра Лискунова.

Об этом сообщает Горишнеплавневская громада в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На щите возвращается в Горишние Плавни отважная защитница, медик Вооруженных Сил Украины Александра Лискунова", - говорится в сообщении.

Погибшую проведут в последний путь в четверг, 29 января, в Горишних Плавнях. В 10:30 от бывшего магазина "Оптовичок" отправится автобус на городское кладбище.

Как отмечает издание "Зміст", Александра Лискунова была заведующей медицинским пунктом бывшего 32-го отдельного стрелкового батальона. С началом полномасштабной войны она решила присоединиться к рядам ВСУ.

Побратим военной Владимир Мелешко сообщил, что Лискунова погибла 26 января в результате попадания российского дрона в автомобиль эвакуации.

+19
Держава має забезпечити медиків важкими броньованими машинами для евакуації поранених! У нас є бронемашини БМ Козак, Варта та інші, потрібно негайно збільшити виробництво важкої броньованої автотехніки для безпечного подолання кілзони 15-20км від наших позицій в тил!
28.01.2026 14:47 Ответить
+18
Вічна Пам'ять...
28.01.2026 14:52 Ответить
+17
Спочивай з миром, сестро. За твою смерть буде помщено.
28.01.2026 14:46 Ответить
Царство Небесне! Вічна пам'ять!
28.01.2026 14:55 Ответить
Героїні Воїну України Олесандрі Слава !!! 🙏🇺🇦 😢
28.01.2026 14:58 Ответить
28.01.2026 15:13 Ответить
На жаль в нас гинуть кращі ,в той час як у ворога біосміття. Вічна память.
28.01.2026 15:17 Ответить
28.01.2026 15:37 Ответить
Саша,медикиня нашого батальйону ,сльози і біль .Вічна пам'ять.
28.01.2026 15:38 Ответить
Чи зійде з Неба благодать,
На тлен життя щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву,
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю.
28.01.2026 17:56 Ответить
Світла пам'ять!🕯️🫡🇺🇦
28.01.2026 18:20 Ответить
 
 