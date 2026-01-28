На фронте во время эвакуации раненых погибла боевая медик из Полтавщины Александра Лискунова
Об этом сообщает Горишнеплавневская громада в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На щите возвращается в Горишние Плавни отважная защитница, медик Вооруженных Сил Украины Александра Лискунова", - говорится в сообщении.
Погибшую проведут в последний путь в четверг, 29 января, в Горишних Плавнях. В 10:30 от бывшего магазина "Оптовичок" отправится автобус на городское кладбище.
Как отмечает издание "Зміст", Александра Лискунова была заведующей медицинским пунктом бывшего 32-го отдельного стрелкового батальона. С началом полномасштабной войны она решила присоединиться к рядам ВСУ.
Побратим военной Владимир Мелешко сообщил, что Лискунова погибла 26 января в результате попадания российского дрона в автомобиль эвакуации.
На тлен життя щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву,
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю.