На фронте во время эвакуации раненых погибла боевая медик из Полтавщины Александра Лискунова.

Об этом сообщает Горишнеплавневская громада в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На щите возвращается в Горишние Плавни отважная защитница, медик Вооруженных Сил Украины Александра Лискунова", - говорится в сообщении.

Погибшую проведут в последний путь в четверг, 29 января, в Горишних Плавнях. В 10:30 от бывшего магазина "Оптовичок" отправится автобус на городское кладбище.

Как отмечает издание "Зміст", Александра Лискунова была заведующей медицинским пунктом бывшего 32-го отдельного стрелкового батальона. С началом полномасштабной войны она решила присоединиться к рядам ВСУ.

Побратим военной Владимир Мелешко сообщил, что Лискунова погибла 26 января в результате попадания российского дрона в автомобиль эвакуации.

