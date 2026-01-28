Музыкант и лейтенант Николай Дзяк умер от тяжелых ранений, полученных во время боевого задания
Солист групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова" Николай Дзяк умер 27 января в больнице от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевого задания.
Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Дзяк вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале полномасштабного вторжения РФ в качестве лейтенанта медицинской службы. В декабре 2025 года во время выполнения боевого задания он был тяжело ранен. Врачи боролись за жизнь военного, однако спасти его не удалось.
"Мир музыкантов нашего города очень мал, и все друг друга хорошо знают. Николай был большой частью этого мира. Помните его", - написал музыкант и военный Никита Козачинский.
Что известно о Николае Дзяке
Дзяк родился 7 февраля 1985 года в Днепре. Он учился в Днепровской медицинской академии, окончил военную кафедру и получил звание младшего лейтенанта медицинской службы запаса. Работал врачом-интерном, преподавателем и исследователем в сфере экологии. По результатам научной работы опубликовал более 37 научных и методических трудов.
Музыкальную деятельность Дзяк совмещал с научной и службой в армии: в 2008-2015 годах был солистом группы "Тайна Третьей Планеты", с 2011 года - солистом "Дома Грибоедова".
"Подаруй мені крила, лебідь !",
І високо до вас в синьооке,
Я полину в безкрайнє небо.
"Ви на південь, у вир? Все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила перевести крила...
Прощавайте брати незламні !"