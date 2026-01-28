Музыкант и лейтенант Николай Дзяк умер от тяжелых ранений, полученных во время боевого задания

Солист групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова" Николай Дзяк умер 27 января в больнице от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дзяк вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале полномасштабного вторжения РФ в качестве лейтенанта медицинской службы. В декабре 2025 года во время выполнения боевого задания он был тяжело ранен. Врачи боролись за жизнь военного, однако спасти его не удалось.

"Мир музыкантов нашего города очень мал, и все друг друга хорошо знают. Николай был большой частью этого мира. Помните его", - написал музыкант и военный Никита Козачинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потери Украины и России в войне около 1,8 млн человек. Погибнуть могли до 140 тысяч воинов ВСУ, - NYT

Что известно о Николае Дзяке

Дзяк родился 7 февраля 1985 года в Днепре. Он учился в Днепровской медицинской академии, окончил военную кафедру и получил звание младшего лейтенанта медицинской службы запаса. Работал врачом-интерном, преподавателем и исследователем в сфере экологии. По результатам научной работы опубликовал более 37 научных и методических трудов.

Музыкальную деятельность Дзяк совмещал с научной и службой в армии: в 2008-2015 годах был солистом группы "Тайна Третьей Планеты", с 2011 года - солистом "Дома Грибоедова".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство полицейских на Черкасчине: огонь открыл бывший военный, - Нацполиция