Музыкант и лейтенант Николай Дзяк умер от тяжелых ранений, полученных во время боевого задания

Солист групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова" Николай Дзяк умер 27 января в больнице от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Умер медик и музыкант Николай Дзяк

Дзяк вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале полномасштабного вторжения РФ в качестве лейтенанта медицинской службы. В декабре 2025 года во время выполнения боевого задания он был тяжело ранен. Врачи боролись за жизнь военного, однако спасти его не удалось.

"Мир музыкантов нашего города очень мал, и все друг друга хорошо знают. Николай был большой частью этого мира. Помните его", - написал музыкант и военный Никита Козачинский.

Что известно о Николае Дзяке

 Дзяк родился 7 февраля 1985 года в Днепре. Он учился в Днепровской медицинской академии, окончил военную кафедру и получил звание младшего лейтенанта медицинской службы запаса. Работал врачом-интерном, преподавателем и исследователем в сфере экологии. По результатам научной работы опубликовал более 37 научных и методических трудов.

Музыкальную деятельность Дзяк совмещал с научной и службой в армии: в 2008-2015 годах был солистом группы "Тайна Третьей Планеты", с 2011 года - солистом "Дома Грибоедова".

Вічна Шана Герою!!!
28.01.2026 14:18 Ответить
Спочивай з миром
28.01.2026 14:24 Ответить
Світла памʼять Герою України 😪😪😪
28.01.2026 14:29 Ответить
Герою Воїну України Слава !!! 🙏🇺🇦 тепер його музика блище до Бога 😢...
28.01.2026 14:34 Ответить
28.01.2026 15:16 Ответить
Чому гинуть кращі ,а бидло бикує? Вічна память.
28.01.2026 15:20 Ответить
Світла пам'ять воїну і світлій людині. Дякую і низько вклоняюся.
28.01.2026 15:39 Ответить
❤️✝
28.01.2026 15:44 Ответить
Там далеко клекочуть лелеки,
"Подаруй мені крила, лебідь !",
І високо до вас в синьооке,
Я полину в безкрайнє небо.

"Ви на південь, у вир? Все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила перевести крила...
Прощавайте брати незламні !"
28.01.2026 17:51 Ответить
 
 