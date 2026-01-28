Музикант і лейтенант Микола Дзяк помер від важких поранень, отриманих під час бойового завдання

Соліст гуртів "Таємниця Третьої Планети" та "Будинок Грибоєдова" Микола Дзяк помер 27 січня у лікарні від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Помер медик і музикант Микола Дзяк

Дзяк долучився до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення РФ як лейтенант медичної служби. У грудні 2025 року під час виконання бойового завдання його тяжко поранило. Лікарі боролися за життя військового, однак врятувати його не вдалося.

"Світ музикантів нашого міста дуже малий, і всі одне одного добре знають. Микола був великою частиною того світу. Памʼятайте його", - написав музикант і військовий Микита Козачинський.

Що відомо про Миколу Дзяка

 Дзяк народився 7 лютого 1985 року у Дніпрі. Він навчався у Дніпровській медичній академії, закінчив військову кафедру та отримав звання молодшого лейтенанта медичної служби запасу. Працював лікарем-інтерном, викладачем та дослідником у сфері екології. За результатами наукової роботи опублікував понад 37 наукових і методичних праць.

Музичну діяльність Дзяк поєднував із науковою та службою в армії: у 2008-2015 роках був солістом гурту "Таємниця Третьої Планети", з 2011 року - солістом "Будинку Грибоєдова".

Вічна Шана Герою!!!
28.01.2026 14:18 Відповісти
Спочивай з миром
28.01.2026 14:24 Відповісти
Світла памʼять Герою України 😪😪😪
28.01.2026 14:29 Відповісти
Герою Воїну України Слава !!! 🙏🇺🇦 тепер його музика блище до Бога 😢...
28.01.2026 14:34 Відповісти
28.01.2026 15:16 Відповісти
Чому гинуть кращі ,а бидло бикує? Вічна память.
28.01.2026 15:20 Відповісти
Світла пам'ять воїну і світлій людині. Дякую і низько вклоняюся.
28.01.2026 15:39 Відповісти
❤️✝
28.01.2026 15:44 Відповісти
Там далеко клекочуть лелеки,
"Подаруй мені крила, лебідь !",
І високо до вас в синьооке,
Я полину в безкрайнє небо.

"Ви на південь, у вир? Все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила перевести крила...
Прощавайте брати незламні !"
28.01.2026 17:51 Відповісти
 
 