Музикант і лейтенант Микола Дзяк помер від важких поранень, отриманих під час бойового завдання
Соліст гуртів "Таємниця Третьої Планети" та "Будинок Грибоєдова" Микола Дзяк помер 27 січня у лікарні від важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання.
Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Дзяк долучився до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення РФ як лейтенант медичної служби. У грудні 2025 року під час виконання бойового завдання його тяжко поранило. Лікарі боролися за життя військового, однак врятувати його не вдалося.
"Світ музикантів нашого міста дуже малий, і всі одне одного добре знають. Микола був великою частиною того світу. Памʼятайте його", - написав музикант і військовий Микита Козачинський.
Що відомо про Миколу Дзяка
Дзяк народився 7 лютого 1985 року у Дніпрі. Він навчався у Дніпровській медичній академії, закінчив військову кафедру та отримав звання молодшого лейтенанта медичної служби запасу. Працював лікарем-інтерном, викладачем та дослідником у сфері екології. За результатами наукової роботи опублікував понад 37 наукових і методичних праць.
Музичну діяльність Дзяк поєднував із науковою та службою в армії: у 2008-2015 роках був солістом гурту "Таємниця Третьої Планети", з 2011 року - солістом "Будинку Грибоєдова".
"Подаруй мені крила, лебідь !",
І високо до вас в синьооке,
Я полину в безкрайнє небо.
"Ви на південь, у вир? Все рівно,
Хоч куди, аби тілько з вами...
Ні, не сила перевести крила...
Прощавайте брати незламні !"