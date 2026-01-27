Втрати України й Росії у війні близько 1,8 млн осіб. Загинути могли до 140 тисяч воїнів ЗСУ, - NYT
Загальні втрати України та Росії за майже чотири роки повномасштабної війни наближаються до 2 мільйонів осіб та становлять близько 1,8 мільйона. Російська армія втратила вдвічі більше за Збройні сили.
Про це повідомив аналітичний Центр стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, його цитує New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Втрати сторін війни
- Американські аналітики вважають, що російські втрати сягають близько 1,2 мільйона військовослужбовців, а українські — близько 600 тисяч.
- Ці дані включають загиблих, поранених та зниклих безвісти.
Протягом усього періоду війни було важко встановити точну кількість жертв, оскільки вважається, що Росія систематично занижує кількість своїх загиблих і поранених, а Україна не оприлюднює офіційні цифри. Дослідження базувалося, серед іншого, на оцінках урядів США та Великої Британії.
Зазначається, що лише загиблих із російського боку — 325 тисяч військових.
- У Центрі досліджень наголосили, що жодна велика держава не зазнала "навіть близько такої кількості жертв чи смертей з часів Другої світової війни". Водночас Україна від початку війни втратила загиблими від 100 тисяч до 140 тисяч військовослужбовців.
Просування ворога
Водночас дослідження аналітиків вказує на те, що, попри великі втрати, росіяни повільно просуваються на фронті в Україні: у деяких місцях просування становлять від 15 до 70 метрів на день.
Так, із січня 2024 року, за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія захопила лише 1,5% території України й окупувала близько 20% країни.
"Низька ефективність Росії на полі бою в Україні та зниження економічних показників свідчать про те, що Росія серйозно втрачає свою позицію як велика держава. Хоча Росія все ще володіє ядерною зброєю та великою армією, вона вже не є великою державою в більшості військових, економічних чи науково-технологічних категоріях", - додали автори дослідження.
Втрати загиблими та зниклими без вісті - 190 тисяч українських воїнів. Є поіменний список.
А от твоїх кацапів подохло до 400 тисяч.
Півмільйона поранених.
300 тисяч СЗЧ.
Це вже майже мільйон, яких замінили мобілізацією за 3,5 роки.
Так, що все сходиться.
Там всі загиблі та зниклі без вісті, можна дивитися по містам, районами, областям, навіть по селам.
На алеї фото усіх полеглих воїнів у цій війні, крім зниклих безвісті
200 найкращих Українців - чоловіків і жінок, на 60 тис. населення невеликого містечка.
це багато !
занадто багато !
чи міг хтось уявити в 2019- му що буде таке горе ?
багато людей припускали що так може статись - 25% у другому турі виборів президента....
знову ЗЄлєнський ?
ніколи більше !
Україні потрібен Гетьман !
Якщо це правда (сподіваюся, що ні), то це вирок країні.
Федоров про результати "Армії дронів": Понад 240 тис. окупантів ліквідовано впродовж 2025 року
Флеш (посланіє к руснє):
Россияне знаете, что такое *****? Нет, это не лица участников СВО, это украинская программа начисления баллов пилотам за нанесенный урон врагу.
Потом эти балы можно обменять на разные «плюшки».
В чем особенность этих «******»? В том, что каждое поражение целей подтверждено видео. И это все проверяется специалистами, бо и рейтинги подразделений тоже от этого зависят.
К чему я это пишу? За год наши пилоты уничтожили 240 000 военных армии рф. Четверть миллиона подтвержденных случаев.
И Министр обороны взял планку в 600 000 в год и уверяю Вас мы достигнем этих целей. И это все не считая потерь не от дронов.
Мой вопрос: нахрена Вам это война? Подумайте, хотите ли Вы войти в эти 600 000 в 2026? Стоят ли выплаты Вашей жизни?
Зазначається, що лише загиблих із російського боку - 325 тисяч військових. Джерело: https://censor.net/ua/n3597589
За год наши пилоты уничтожили 240 000 военных армии рф.
То що, за попередні 2022-2024 знищили лише 325-240=85 тисяч?
Якщо тільки за минулий рік заявлено 240 задвухсочених тільки дронами русликів, а NYT дає 325 тисяч за всю війну загалом, то виникає питання: а хто *******?
Звісно, ви скажете, що Федоров з Флешем, бо цифра NYT русні приємніша.
А потом не всі назад прийшли.
З тих 200 тисяч є ті, хто воює досі, хто поранений або навіть у СЗЧ.
Навіть 200 тисяч загиблих чоловіків - це величезний удар по демографії . А ці цифри скоріше за все занижені.
Генерал Манергейм поміняв життя людей на території , а Зе Поц разом з недолугими-недалекими " патріотами " розмінює життя українців за флаговтики - терикони та посадки...
Он ведь начал войну только из-за того, что его кто-то не "уважает", это единственная истинная причина нападения. Он отправил своих холопов убивать нас, только из-за своей мании преследования и старческой деменции... Столько людей убил и продолжает убивать из-за своих "обид" на кого-то... Никаких договоренностей между странами не будет, пока его больное эго не почувствует "уважения" от людей, которых он считает "равными" себе. Пока физически это тело не будет "денацифицировано" - он будет отправлять сюда своих рабов дохнуть и убивать нас. У нас, как у страны, скорее всего есть 3 выхода:
1. Как мне кажется, наше командование избрало этот - сражаться, "держать" линию фронта как во время первой мировой, довести потери россиян до неприемлимых, чтобы они сами остановились, не пожеланию путина, он готов отправить их всех дохнуть, а из-за недостачи ресурсов, чисто физически
2. Типа "договориться", как сейчас процесс идет в Абу-даби, "отдать" путину наши области, но могу сразу предсказать, это как раз "не удовлетворит" его эго, а наоборот "подзадорит"...
3. Капитулировать полностью, типа сдаться
Я лично за первый вариант.