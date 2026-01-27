Втрати України й Росії у війні близько 1,8 млн осіб. Загинути могли до 140 тисяч воїнів ЗСУ, - NYT

Загальні втрати України та Росії за майже чотири роки повномасштабної війни наближаються до 2 мільйонів осіб та становлять близько 1,8 мільйона. Російська армія втратила вдвічі більше за Збройні сили.

Про це повідомив аналітичний Центр стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, його цитує New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Втрати сторін війни

  • Американські аналітики вважають, що російські втрати сягають близько 1,2 мільйона військовослужбовців, а українські — близько 600 тисяч.
  • Ці дані включають загиблих, поранених та зниклих безвісти.

Протягом усього періоду війни було важко встановити точну кількість жертв, оскільки вважається, що Росія систематично занижує кількість своїх загиблих і поранених, а Україна не оприлюднює офіційні цифри. Дослідження базувалося, серед іншого, на оцінках урядів США та Великої Британії.

Зазначається, що лише загиблих із російського боку — 325 тисяч військових.

  • У Центрі досліджень наголосили, що жодна велика держава не зазнала "навіть близько такої кількості жертв чи смертей з часів Другої світової війни". Водночас Україна від початку війни втратила загиблими від 100 тисяч до 140 тисяч військовослужбовців.

Просування ворога

Водночас дослідження аналітиків вказує на те, що, попри великі втрати, росіяни повільно просуваються на фронті в Україні: у деяких місцях просування становлять від 15 до 70 метрів на день. 

Так, із січня 2024 року, за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія захопила лише 1,5% території України й окупувала близько 20% країни.

"Низька ефективність Росії на полі бою в Україні та зниження економічних показників свідчать про те, що Росія серйозно втрачає свою позицію як велика держава. Хоча Росія все ще володіє ядерною зброєю та великою армією, вона вже не є великою державою в більшості військових, економічних чи науково-технологічних категоріях", - додали автори дослідження.

Чи хвилюють наші втрати зе покидька? Це ваш вирок українці.
27.01.2026 22:31 Відповісти
Не бреши, кацап.
Втрати загиблими та зниклими без вісті - 190 тисяч українських воїнів. Є поіменний список.
А от твоїх кацапів подохло до 400 тисяч.
27.01.2026 22:39 Відповісти
Таку цифру бовкнуло одно "тіпа обізнане" тіло на якомусь інтернет-каналі новинному, але після уточнюючого запитання ведучого зізналось, що це його власна приблизна оцінка.
27.01.2026 22:36 Відповісти
Чи хвилюють наші втрати зе покидька? Це ваш вирок українці.
27.01.2026 22:31 Відповісти
хрьюшка це ти констатуєш фак чи радуєшся?
27.01.2026 22:50 Відповісти
Вбивця путін.
28.01.2026 19:13 Відповісти
Не смішіть, які 140 тис ?! Всі цвинтарі флагами забиті.
27.01.2026 22:31 Відповісти
500 тисяч мінімум
27.01.2026 22:34 Відповісти
Таку цифру бовкнуло одно "тіпа обізнане" тіло на якомусь інтернет-каналі новинному, але після уточнюючого запитання ведучого зізналось, що це його власна приблизна оцінка.
27.01.2026 22:36 Відповісти
Не бреши, кацап.
Втрати загиблими та зниклими без вісті - 190 тисяч українських воїнів. Є поіменний список.
А от твоїх кацапів подохло до 400 тисяч.
27.01.2026 22:39 Відповісти
Де є цей список?
27.01.2026 22:41 Відповісти
Лінк на список надайте пліз.
27.01.2026 22:43 Відповісти
https://ualosses.org/
27.01.2026 22:53 Відповісти
Дякую. Двох знайомих (були разом на інтенсивці, потім в бригаді) і сусіда (безвісти вже майже 3 роки) не знайшло, одного загиблого знайшло. Не варто стверджувати що список достовірний.
27.01.2026 23:47 Відповісти
Не відкривається ...
28.01.2026 00:27 Відповісти
А ну раз не 500 а лише 190 то нормально?
27.01.2026 22:44 Відповісти
МінОборони вимагає по 30 000 мобілізованих щомісяця, а втрати за майже 4 роки 190 000. Чувак пише ахінею, та вірить у неї.
27.01.2026 22:48 Відповісти
190 тисяч загиблих і зниклих (здебільшого загиблих). Втричі (мінімум) більше поранених, плюс велика кількість СЗЧ.
27.01.2026 22:50 Відповісти
Тобто всіх втрат 760 000. Це покриває два останні роки мобілізації. Де решта? І не забувай, що в 22, 23 роках добровольців було призвано сотні тисяч. І ще цікаво, а чому така велика кількість СЗЧ?
27.01.2026 22:58 Відповісти
190 + 190*3 = 760 тисяч, це тільки "бойові". А СЗЧ скільки? Навіть якщо 300 тисяч, виходить вже більше мільйона. Ще є списання з різних причин.
27.01.2026 23:01 Відповісти
Чому така велика кількість СЗЧ, то питання до вищого військово-політичного керівництва а не до простих людей.
27.01.2026 23:02 Відповісти
Та щось ці прості люди дуже обізнані у кількості загиблих, поранених, зниклих, навіть у кількості СЗЧ. А незручне питання про причини СЗЧ ігнорують...
27.01.2026 23:11 Відповісти
190 тисяч загиблих та зниклих без вісті.
Півмільйона поранених.
300 тисяч СЗЧ.
Це вже майже мільйон, яких замінили мобілізацією за 3,5 роки.
Так, що все сходиться.
27.01.2026 22:56 Відповісти
А список поіменний де можна подивитися?
27.01.2026 22:59 Відповісти
Лінк опублікував вище. Але заходити треба через VPN.
Там всі загиблі та зниклі без вісті, можна дивитися по містам, районами, областям, навіть по селам.
27.01.2026 23:05 Відповісти
Там далеко не всі, а тільки, цитую: Цей сайт підтримує список українських солдатів, загиблих у поточній війні, на основі публічних повідомлень про смерті.
27.01.2026 23:07 Відповісти
Порівняв, чисельність вбитих солдат з мого міста, згідно цього списку та кількість могил військових на нашому цвинтарі, то все майже сходиться.
27.01.2026 23:24 Відповісти
Цікаво почути місто та кількість могил. Сподіваюся це не таємниця?
27.01.2026 23:26 Відповісти
в нашому місці на 60тис приблизно 200 загиблих
27.01.2026 23:33 Відповісти
Інформація з того сайту? Чи звідки?
27.01.2026 23:42 Відповісти
Інформація з Алеї Слави нашого містечка
На алеї фото усіх полеглих воїнів у цій війні, крім зниклих безвісті
28.01.2026 09:20 Відповісти
Героям Слава !

200 найкращих Українців - чоловіків і жінок, на 60 тис. населення невеликого містечка.
це багато !
занадто багато !
чи міг хтось уявити в 2019- му що буде таке горе ?

багато людей припускали що так може статись - 25% у другому турі виборів президента....

знову ЗЄлєнський ?
ніколи більше !

Україні потрібен Гетьман !

.
28.01.2026 03:01 Відповісти
Люди списываются по возрасту, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам. Так что количество погибших в 200 тысяч вполне реальное, и об этом говорят многие независимые осинт исследователи. У кцп порядка 500 тысяч вместе с зеками Пригожина и героями-воинами молодых республик.
27.01.2026 23:01 Відповісти
Іди проспись
28.01.2026 09:52 Відповісти
Нажаль такі підрахунки, протирічать елементарній логіці, що зовсім не робить честі нью йорк таймс.
27.01.2026 22:33 Відповісти
Зараз здогадаюсь: занилизи втрати ЗСУ, прибільшили втрати русні.
27.01.2026 22:34 Відповісти
То давай, блисни логікою.
27.01.2026 22:45 Відповісти
Давати тобі буде, можливо, хоча дуже сумнівно, якась гьорля, а я з тобою свиней не пас, тож фамвльярність, засунь кудись під простирадло😌
27.01.2026 22:50 Відповісти
Швидко здулась твоя логіка, сховавшись за фобію фамільярності. Продовжуй пасти свиней.
28.01.2026 07:22 Відповісти
Якщо це правда (сподіваюся, що ні), то це вирок країні.
27.01.2026 22:58 Відповісти
Їх важко порахувати.
Федоров про результати "Армії дронів": Понад 240 тис. окупантів ліквідовано впродовж 2025 року
Флеш (посланіє к руснє):
Россияне знаете, что такое *****? Нет, это не лица участников СВО, это украинская программа начисления баллов пилотам за нанесенный урон врагу.

Потом эти балы можно обменять на разные «плюшки».

В чем особенность этих «******»? В том, что каждое поражение целей подтверждено видео. И это все проверяется специалистами, бо и рейтинги подразделений тоже от этого зависят.

К чему я это пишу? За год наши пилоты уничтожили 240 000 военных армии рф. Четверть миллиона подтвержденных случаев.

И Министр обороны взял планку в 600 000 в год и уверяю Вас мы достигнем этих целей. И это все не считая потерь не от дронов.

Мой вопрос: нахрена Вам это война? Подумайте, хотите ли Вы войти в эти 600 000 в 2026? Стоят ли выплаты Вашей жизни?
27.01.2026 23:04 Відповісти
Не потрібно дурних емоцій. Якщо це правда, то 120 тисяч це ДУЖЕ багато.
27.01.2026 23:12 Відповісти
Не збігаються цифри.
Зазначається, що лише загиблих із російського боку - 325 тисяч військових. Джерело: https://censor.net/ua/n3597589
За год наши пилоты уничтожили 240 000 военных армии рф.
То що, за попередні 2022-2024 знищили лише 325-240=85 тисяч?
27.01.2026 23:17 Відповісти
Я говорив не про наші цифри , а про співвідношення втрат.
27.01.2026 23:24 Відповісти
Так співвідношення з цифр виходить.
Якщо тільки за минулий рік заявлено 240 задвухсочених тільки дронами русликів, а NYT дає 325 тисяч за всю війну загалом, то виникає питання: а хто *******?
Звісно, ви скажете, що Федоров з Флешем, бо цифра NYT русні приємніша.
27.01.2026 23:27 Відповісти
Якщо ти мене хочеш підвести під бан, то не вийде. Я взагалі не говорив про абсолютні цифри. А чому вірити на війні вирішуй сам.
27.01.2026 23:32 Відповісти
140 тисяч- це не враховуючи безвіси зниких. Додайте ще 140 тисяч- оце і буде десь втрати вбитими.
27.01.2026 23:09 Відповісти
Всіх поранених і списаних з різних причин у загиблі записали, молодець.
27.01.2026 23:15 Відповісти
Це ще не рахуючи безвісти зниклих, і взагалі тих кого не ідентифікували, це по кладовищам видно вірніше по прапорам, у чистих втрат десь з 22 року під 800 тисяч загиблих (це не рахуючи поранених)
27.01.2026 23:20 Відповісти
Ви ходили по всім кладовищам і рахували (саме рахували, не на око оцінювали) всі прапори?
27.01.2026 23:21 Відповісти
Тоді просте питання: де ті всі добровольці якими були тцк забиті на початку вторгення (черги біля кожного були) майже всі вже або в могилах або тяжко поранені, їх було 200+ тисяч тоді , от і рахуйте.
27.01.2026 23:24 Відповісти
Багато кого додому відправили, бо ТЦК з такою кількістю не порались.
А потом не всі назад прийшли.
З тих 200 тисяч є ті, хто воює досі, хто поранений або навіть у СЗЧ.
27.01.2026 23:25 Відповісти
Також невідомі цифри "пропавших без вісті", тяжкопоранених та полонених. Ну СЗЧ.
27.01.2026 23:42 Відповісти
А скільки дітей народилося за ці роки? Вчора всього 462 дитини. Припустимо, половина хлопчиків. Багато хто з них не воюватиме.
27.01.2026 23:16 Відповісти
П'ятсоті це хто ?
27.01.2026 23:40 Відповісти
У русні спитайте, то їх термін. У нас так не називають.
27.01.2026 23:50 Відповісти
Называют. Это пропавшие безвести
28.01.2026 09:51 Відповісти
Були витоки, що втрати зрівнялися при курській авантюрі про-сирка. До того було кратно більші у окупанта.
27.01.2026 23:39 Відповісти
"До 140"? А 400 тисяч вбитими і зниклими безвісти не хочете? В 2024 юдоблазень висрав цифру 40 тисяч загиблих. NYT підігрує зєбанату, чи що, називаючи занижену цифру?
27.01.2026 23:53 Відповісти
Навіть якщо наші втрати менше в 3 рази, то це паритет, бо в них населення в 3 рази більше + ми в обороні.
28.01.2026 00:00 Відповісти
Есть трое знакомых которые воевали с весны 22го. Те что живые. Практически все говорят что тех людей с которыми они начинали войну плюс минус 90% нет в живых. Остальные или воюют или дембеля по разным причинам.
28.01.2026 00:04 Відповісти
Якщо далі так воювати ,як воює Зе шобла на разі - то будь яка перемога для України буде "Піррова" або рівнозначна поразці . Тому ще демографічні втрати вже ставлять під сумнів майбутнє нації . А іншої способу війни під керівництвом Зе не буде . Не може і не здатен.
Навіть 200 тисяч загиблих чоловіків - це величезний удар по демографії . А ці цифри скоріше за все занижені.

Генерал Манергейм поміняв життя людей на території , а Зе Поц разом з недолугими-недалекими " патріотами " розмінює життя українців за флаговтики - терикони та посадки...
28.01.2026 00:34 Відповісти
140 тисяч це 1% чоловічого населення.
28.01.2026 07:32 Відповісти
Только подумайте, наших погибших уже по этим данным до 140 тыс., россиян "денацифицировано" минимум 350 тыс., я не говорю о искалеченных, раненых физически, о поломанных жизнях огромного количества людей. И все эти смерти и страдания ради удовлетворения комплекса неполноценности одного старого деда.
Он ведь начал войну только из-за того, что его кто-то не "уважает", это единственная истинная причина нападения. Он отправил своих холопов убивать нас, только из-за своей мании преследования и старческой деменции... Столько людей убил и продолжает убивать из-за своих "обид" на кого-то... Никаких договоренностей между странами не будет, пока его больное эго не почувствует "уважения" от людей, которых он считает "равными" себе. Пока физически это тело не будет "денацифицировано" - он будет отправлять сюда своих рабов дохнуть и убивать нас. У нас, как у страны, скорее всего есть 3 выхода:
1. Как мне кажется, наше командование избрало этот - сражаться, "держать" линию фронта как во время первой мировой, довести потери россиян до неприемлимых, чтобы они сами остановились, не пожеланию путина, он готов отправить их всех дохнуть, а из-за недостачи ресурсов, чисто физически
2. Типа "договориться", как сейчас процесс идет в Абу-даби, "отдать" путину наши области, но могу сразу предсказать, это как раз "не удовлетворит" его эго, а наоборот "подзадорит"...
3. Капитулировать полностью, типа сдаться
Я лично за первый вариант.
28.01.2026 08:44 Відповісти
 
 