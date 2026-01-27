Втрати України й Росії у війні близько 1,8 млн осіб. Загинути могли до 140 тисяч воїнів ЗСУ, - NYT

Загальні втрати України та Росії за майже чотири роки повномасштабної війни наближаються до 2 мільйонів осіб та становлять близько 1,8 мільйона. Російська армія втратила вдвічі більше за Збройні сили.

Про це повідомив аналітичний Центр стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, його цитує New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Втрати сторін війни

Американські аналітики вважають, що російські втрати сягають близько 1,2 мільйона військовослужбовців, а українські — близько 600 тисяч .

. Ці дані включають загиблих, поранених та зниклих безвісти.

Протягом усього періоду війни було важко встановити точну кількість жертв, оскільки вважається, що Росія систематично занижує кількість своїх загиблих і поранених, а Україна не оприлюднює офіційні цифри. Дослідження базувалося, серед іншого, на оцінках урядів США та Великої Британії.

Зазначається, що лише загиблих із російського боку — 325 тисяч військових.

У Центрі досліджень наголосили, що жодна велика держава не зазнала "навіть близько такої кількості жертв чи смертей з часів Другої світової війни". Водночас Україна від початку війни втратила загиблими від 100 тисяч до 140 тисяч військовослужбовців.

Просування ворога

Водночас дослідження аналітиків вказує на те, що, попри великі втрати, росіяни повільно просуваються на фронті в Україні: у деяких місцях просування становлять від 15 до 70 метрів на день.

Так, із січня 2024 року, за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія захопила лише 1,5% території України й окупувала близько 20% країни.

"Низька ефективність Росії на полі бою в Україні та зниження економічних показників свідчать про те, що Росія серйозно втрачає свою позицію як велика держава. Хоча Росія все ще володіє ядерною зброєю та великою армією, вона вже не є великою державою в більшості військових, економічних чи науково-технологічних категоріях", - додали автори дослідження.

