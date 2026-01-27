Потери Украины и России в войне около 1,8 млн человек. Погибнуть могли до 140 тысяч воинов ВСУ, - NYT
Общие потери Украины и России за почти четыре года полномасштабной войны приближаются к 2 миллионам человек и составляют около 1,8 миллиона. Российская армия потеряла в два раза больше, чем Вооруженные силы.
Об этом сообщил аналитический Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, его цитирует New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Потери сторон войны
- Американские аналитики считают, что российские потери достигают около 1,2 миллиона военнослужащих, а украинские — около 600 тысяч.
- Эти данные включают погибших, раненых и пропавших без вести.
На протяжении всего периода войны было трудно установить точное количество жертв, поскольку считается, что Россия систематически занижает количество своих погибших и раненых, а Украина не обнародует официальные цифры. Исследование базировалось, среди прочего, на оценках правительств США и Великобритании.
Отмечается, что только погибших с российской стороны — 325 тысяч военных.
- В Центре исследований подчеркнули, что ни одно крупное государство не понесло "даже близко такого количества жертв или смертей со времен Второй мировой войны". В то же время Украина с начала войны потеряла погибшими от 100 тысяч до 140 тысяч военнослужащих.
Продвижение врага
В то же время исследование аналитиков указывает на то, что, несмотря на большие потери, россияне медленно продвигаются на фронте в Украине: в некоторых местах продвижение составляет от 15 до 70 метров в день.
В частности, с января 2024 года, по данным Центра стратегических и международных исследований, Россия захватила только 1,5% территории Украины и оккупировала около 20% страны.
"Низкая эффективность России на поле боя в Украине и снижение экономических показателей свидетельствуют о том, что Россия серьезно теряет свою позицию как великая держава. Хотя Россия все еще обладает ядерным оружием и большой армией, она уже не является великой державой в большинстве военных, экономических или научно-технологических категориях", - добавили авторы исследования.
Втрати загиблими та зниклими без вісті - 190 тисяч українських воїнів. Є поіменний список.
А от твоїх кацапів подохло до 400 тисяч.
Півмільйона поранених.
300 тисяч СЗЧ.
Це вже майже мільйон, яких замінили мобілізацією за 3,5 роки.
Так, що все сходиться.
Там всі загиблі та зниклі без вісті, можна дивитися по містам, районами, областям, навіть по селам.
На алеї фото усіх полеглих воїнів у цій війні, крім зниклих безвісті
200 найкращих Українців - чоловіків і жінок, на 60 тис. населення невеликого містечка.
це багато !
занадто багато !
чи міг хтось уявити в 2019- му що буде таке горе ?
багато людей припускали що так може статись - 25% у другому турі виборів президента....
знову ЗЄлєнський ?
ніколи більше !
Україні потрібен Гетьман !
.
Якщо це правда (сподіваюся, що ні), то це вирок країні.
Федоров про результати "Армії дронів": Понад 240 тис. окупантів ліквідовано впродовж 2025 року
Флеш (посланіє к руснє):
Россияне знаете, что такое *****? Нет, это не лица участников СВО, это украинская программа начисления баллов пилотам за нанесенный урон врагу.
Потом эти балы можно обменять на разные «плюшки».
В чем особенность этих «******»? В том, что каждое поражение целей подтверждено видео. И это все проверяется специалистами, бо и рейтинги подразделений тоже от этого зависят.
К чему я это пишу? За год наши пилоты уничтожили 240 000 военных армии рф. Четверть миллиона подтвержденных случаев.
И Министр обороны взял планку в 600 000 в год и уверяю Вас мы достигнем этих целей. И это все не считая потерь не от дронов.
Мой вопрос: нахрена Вам это война? Подумайте, хотите ли Вы войти в эти 600 000 в 2026? Стоят ли выплаты Вашей жизни?
Зазначається, що лише загиблих із російського боку - 325 тисяч військових. Джерело: https://censor.net/ua/n3597589
За год наши пилоты уничтожили 240 000 военных армии рф.
То що, за попередні 2022-2024 знищили лише 325-240=85 тисяч?
Якщо тільки за минулий рік заявлено 240 задвухсочених тільки дронами русликів, а NYT дає 325 тисяч за всю війну загалом, то виникає питання: а хто *******?
Звісно, ви скажете, що Федоров з Флешем, бо цифра NYT русні приємніша.
А потом не всі назад прийшли.
З тих 200 тисяч є ті, хто воює досі, хто поранений або навіть у СЗЧ.
Навіть 200 тисяч загиблих чоловіків - це величезний удар по демографії . А ці цифри скоріше за все занижені.
Генерал Манергейм поміняв життя людей на території , а Зе Поц разом з недолугими-недалекими " патріотами " розмінює життя українців за флаговтики - терикони та посадки...
Он ведь начал войну только из-за того, что его кто-то не "уважает", это единственная истинная причина нападения. Он отправил своих холопов убивать нас, только из-за своей мании преследования и старческой деменции... Столько людей убил и продолжает убивать из-за своих "обид" на кого-то... Никаких договоренностей между странами не будет, пока его больное эго не почувствует "уважения" от людей, которых он считает "равными" себе. Пока физически это тело не будет "денацифицировано" - он будет отправлять сюда своих рабов дохнуть и убивать нас. У нас, как у страны, скорее всего есть 3 выхода:
1. Как мне кажется, наше командование избрало этот - сражаться, "держать" линию фронта как во время первой мировой, довести потери россиян до неприемлимых, чтобы они сами остановились, не пожеланию путина, он готов отправить их всех дохнуть, а из-за недостачи ресурсов, чисто физически
2. Типа "договориться", как сейчас процесс идет в Абу-даби, "отдать" путину наши области, но могу сразу предсказать, это как раз "не удовлетворит" его эго, а наоборот "подзадорит"...
3. Капитулировать полностью, типа сдаться
Я лично за первый вариант.