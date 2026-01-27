Потери Украины и России в войне около 1,8 млн человек. Погибнуть могли до 140 тысяч воинов ВСУ, - NYT

потери, память

Общие потери Украины и России за почти четыре года полномасштабной войны приближаются к 2 миллионам человек и составляют около 1,8 миллиона. Российская армия потеряла в два раза больше, чем Вооруженные силы.

Об этом сообщил аналитический Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, его цитирует New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Потери сторон войны

  • Американские аналитики считают, что российские потери достигают около 1,2 миллиона военнослужащих, а украинские — около 600 тысяч.
  • Эти данные включают погибших, раненых и пропавших без вести.

На протяжении всего периода войны было трудно установить точное количество жертв, поскольку считается, что Россия систематически занижает количество своих погибших и раненых, а Украина не обнародует официальные цифры. Исследование базировалось, среди прочего, на оценках правительств США и Великобритании.

Отмечается, что только погибших с российской стороны — 325 тысяч военных.

  • В Центре исследований подчеркнули, что ни одно крупное государство не понесло "даже близко такого количества жертв или смертей со времен Второй мировой войны". В то же время Украина с начала войны потеряла погибшими от 100 тысяч до 140 тысяч военнослужащих.

Продвижение врага

В то же время исследование аналитиков указывает на то, что, несмотря на большие потери, россияне медленно продвигаются на фронте в Украине: в некоторых местах продвижение составляет от 15 до 70 метров в день. 

В частности, с января 2024 года, по данным Центра стратегических и международных исследований, Россия захватила только 1,5% территории Украины и оккупировала около 20% страны.

"Низкая эффективность России на поле боя в Украине и снижение экономических показателей свидетельствуют о том, что Россия серьезно теряет свою позицию как великая держава. Хотя Россия все еще обладает ядерным оружием и большой армией, она уже не является великой державой в большинстве военных, экономических или научно-технологических категориях", - добавили авторы исследования.

Чи хвилюють наші втрати зе покидька? Це ваш вирок українці.
27.01.2026 22:31
27.01.2026 22:31 Ответить
Не бреши, кацап.
Втрати загиблими та зниклими без вісті - 190 тисяч українських воїнів. Є поіменний список.
А от твоїх кацапів подохло до 400 тисяч.
27.01.2026 22:39 Ответить
Таку цифру бовкнуло одно "тіпа обізнане" тіло на якомусь інтернет-каналі новинному, але після уточнюючого запитання ведучого зізналось, що це його власна приблизна оцінка.
27.01.2026 22:36
27.01.2026 22:36 Ответить
Чи хвилюють наші втрати зе покидька? Це ваш вирок українці.
27.01.2026 22:31 Ответить
хрьюшка це ти констатуєш фак чи радуєшся?
27.01.2026 22:50 Ответить
Вбивця путін.
28.01.2026 19:13 Ответить
Не смішіть, які 140 тис ?! Всі цвинтарі флагами забиті.
27.01.2026 22:31 Ответить
500 тисяч мінімум
27.01.2026 22:34 Ответить
Таку цифру бовкнуло одно "тіпа обізнане" тіло на якомусь інтернет-каналі новинному, але після уточнюючого запитання ведучого зізналось, що це його власна приблизна оцінка.
27.01.2026 22:36 Ответить
Не бреши, кацап.
Втрати загиблими та зниклими без вісті - 190 тисяч українських воїнів. Є поіменний список.
А от твоїх кацапів подохло до 400 тисяч.
27.01.2026 22:39 Ответить
Де є цей список?
27.01.2026 22:41 Ответить
Лінк на список надайте пліз.
27.01.2026 22:43 Ответить
https://ualosses.org/
27.01.2026 22:53 Ответить
Дякую. Двох знайомих (були разом на інтенсивці, потім в бригаді) і сусіда (безвісти вже майже 3 роки) не знайшло, одного загиблого знайшло. Не варто стверджувати що список достовірний.
27.01.2026 23:47 Ответить
Не відкривається ...
28.01.2026 00:27 Ответить
А ну раз не 500 а лише 190 то нормально?
27.01.2026 22:44 Ответить
МінОборони вимагає по 30 000 мобілізованих щомісяця, а втрати за майже 4 роки 190 000. Чувак пише ахінею, та вірить у неї.
27.01.2026 22:48 Ответить
190 тисяч загиблих і зниклих (здебільшого загиблих). Втричі (мінімум) більше поранених, плюс велика кількість СЗЧ.
27.01.2026 22:50 Ответить
Тобто всіх втрат 760 000. Це покриває два останні роки мобілізації. Де решта? І не забувай, що в 22, 23 роках добровольців було призвано сотні тисяч. І ще цікаво, а чому така велика кількість СЗЧ?
27.01.2026 22:58 Ответить
190 + 190*3 = 760 тисяч, це тільки "бойові". А СЗЧ скільки? Навіть якщо 300 тисяч, виходить вже більше мільйона. Ще є списання з різних причин.
27.01.2026 23:01 Ответить
Чому така велика кількість СЗЧ, то питання до вищого військово-політичного керівництва а не до простих людей.
27.01.2026 23:02 Ответить
Та щось ці прості люди дуже обізнані у кількості загиблих, поранених, зниклих, навіть у кількості СЗЧ. А незручне питання про причини СЗЧ ігнорують...
27.01.2026 23:11 Ответить
190 тисяч загиблих та зниклих без вісті.
Півмільйона поранених.
300 тисяч СЗЧ.
Це вже майже мільйон, яких замінили мобілізацією за 3,5 роки.
Так, що все сходиться.
27.01.2026 22:56 Ответить
А список поіменний де можна подивитися?
27.01.2026 22:59 Ответить
Лінк опублікував вище. Але заходити треба через VPN.
Там всі загиблі та зниклі без вісті, можна дивитися по містам, районами, областям, навіть по селам.
27.01.2026 23:05 Ответить
Там далеко не всі, а тільки, цитую: Цей сайт підтримує список українських солдатів, загиблих у поточній війні, на основі публічних повідомлень про смерті.
27.01.2026 23:07 Ответить
Порівняв, чисельність вбитих солдат з мого міста, згідно цього списку та кількість могил військових на нашому цвинтарі, то все майже сходиться.
27.01.2026 23:24 Ответить
Цікаво почути місто та кількість могил. Сподіваюся це не таємниця?
27.01.2026 23:26 Ответить
в нашому місці на 60тис приблизно 200 загиблих
27.01.2026 23:33 Ответить
Інформація з того сайту? Чи звідки?
27.01.2026 23:42 Ответить
Інформація з Алеї Слави нашого містечка
На алеї фото усіх полеглих воїнів у цій війні, крім зниклих безвісті
28.01.2026 09:20 Ответить
Героям Слава !

200 найкращих Українців - чоловіків і жінок, на 60 тис. населення невеликого містечка.
це багато !
занадто багато !
чи міг хтось уявити в 2019- му що буде таке горе ?

багато людей припускали що так може статись - 25% у другому турі виборів президента....

знову ЗЄлєнський ?
ніколи більше !

Україні потрібен Гетьман !

.
28.01.2026 03:01 Ответить
Люди списываются по возрасту, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам. Так что количество погибших в 200 тысяч вполне реальное, и об этом говорят многие независимые осинт исследователи. У кцп порядка 500 тысяч вместе с зеками Пригожина и героями-воинами молодых республик.
27.01.2026 23:01 Ответить
Іди проспись
28.01.2026 09:52 Ответить
Нажаль такі підрахунки, протирічать елементарній логіці, що зовсім не робить честі нью йорк таймс.
27.01.2026 22:33 Ответить
Зараз здогадаюсь: занилизи втрати ЗСУ, прибільшили втрати русні.
27.01.2026 22:34 Ответить
То давай, блисни логікою.
27.01.2026 22:45 Ответить
Давати тобі буде, можливо, хоча дуже сумнівно, якась гьорля, а я з тобою свиней не пас, тож фамвльярність, засунь кудись під простирадло😌
27.01.2026 22:50 Ответить
Швидко здулась твоя логіка, сховавшись за фобію фамільярності. Продовжуй пасти свиней.
28.01.2026 07:22 Ответить
Російська армія втратила вдвічі більше за Збройні сили. Джерело: https://censor.net/ua/n3597589

Якщо це правда (сподіваюся, що ні), то це вирок країні.
27.01.2026 22:58 Ответить
Їх важко порахувати.
Федоров про результати "Армії дронів": Понад 240 тис. окупантів ліквідовано впродовж 2025 року
Флеш (посланіє к руснє):
Россияне знаете, что такое *****? Нет, это не лица участников СВО, это украинская программа начисления баллов пилотам за нанесенный урон врагу.

Потом эти балы можно обменять на разные «плюшки».

В чем особенность этих «******»? В том, что каждое поражение целей подтверждено видео. И это все проверяется специалистами, бо и рейтинги подразделений тоже от этого зависят.

К чему я это пишу? За год наши пилоты уничтожили 240 000 военных армии рф. Четверть миллиона подтвержденных случаев.

И Министр обороны взял планку в 600 000 в год и уверяю Вас мы достигнем этих целей. И это все не считая потерь не от дронов.

Мой вопрос: нахрена Вам это война? Подумайте, хотите ли Вы войти в эти 600 000 в 2026? Стоят ли выплаты Вашей жизни?
27.01.2026 23:04 Ответить
Не потрібно дурних емоцій. Якщо це правда, то 120 тисяч це ДУЖЕ багато.
27.01.2026 23:12 Ответить
Не збігаються цифри.
Зазначається, що лише загиблих із російського боку - 325 тисяч військових. Джерело: https://censor.net/ua/n3597589
За год наши пилоты уничтожили 240 000 военных армии рф.
То що, за попередні 2022-2024 знищили лише 325-240=85 тисяч?
27.01.2026 23:17 Ответить
Я говорив не про наші цифри , а про співвідношення втрат.
27.01.2026 23:24 Ответить
Так співвідношення з цифр виходить.
Якщо тільки за минулий рік заявлено 240 задвухсочених тільки дронами русликів, а NYT дає 325 тисяч за всю війну загалом, то виникає питання: а хто *******?
Звісно, ви скажете, що Федоров з Флешем, бо цифра NYT русні приємніша.
27.01.2026 23:27 Ответить
Якщо ти мене хочеш підвести під бан, то не вийде. Я взагалі не говорив про абсолютні цифри. А чому вірити на війні вирішуй сам.
27.01.2026 23:32 Ответить
140 тисяч- це не враховуючи безвіси зниких. Додайте ще 140 тисяч- оце і буде десь втрати вбитими.
27.01.2026 23:09 Ответить
Всіх поранених і списаних з різних причин у загиблі записали, молодець.
27.01.2026 23:15 Ответить
Це ще не рахуючи безвісти зниклих, і взагалі тих кого не ідентифікували, це по кладовищам видно вірніше по прапорам, у чистих втрат десь з 22 року під 800 тисяч загиблих (це не рахуючи поранених)
27.01.2026 23:20 Ответить
Ви ходили по всім кладовищам і рахували (саме рахували, не на око оцінювали) всі прапори?
27.01.2026 23:21 Ответить
Тоді просте питання: де ті всі добровольці якими були тцк забиті на початку вторгення (черги біля кожного були) майже всі вже або в могилах або тяжко поранені, їх було 200+ тисяч тоді , от і рахуйте.
27.01.2026 23:24 Ответить
Багато кого додому відправили, бо ТЦК з такою кількістю не порались.
А потом не всі назад прийшли.
З тих 200 тисяч є ті, хто воює досі, хто поранений або навіть у СЗЧ.
27.01.2026 23:25 Ответить
Також невідомі цифри "пропавших без вісті", тяжкопоранених та полонених. Ну СЗЧ.
27.01.2026 23:42 Ответить
А скільки дітей народилося за ці роки? Вчора всього 462 дитини. Припустимо, половина хлопчиків. Багато хто з них не воюватиме.
27.01.2026 23:16 Ответить
П'ятсоті це хто ?
27.01.2026 23:40 Ответить
У русні спитайте, то їх термін. У нас так не називають.
27.01.2026 23:50 Ответить
Называют. Это пропавшие безвести
28.01.2026 09:51 Ответить
Були витоки, що втрати зрівнялися при курській авантюрі про-сирка. До того було кратно більші у окупанта.
27.01.2026 23:39 Ответить
"До 140"? А 400 тисяч вбитими і зниклими безвісти не хочете? В 2024 юдоблазень висрав цифру 40 тисяч загиблих. NYT підігрує зєбанату, чи що, називаючи занижену цифру?
27.01.2026 23:53 Ответить
Навіть якщо наші втрати менше в 3 рази, то це паритет, бо в них населення в 3 рази більше + ми в обороні.
28.01.2026 00:00 Ответить
Есть трое знакомых которые воевали с весны 22го. Те что живые. Практически все говорят что тех людей с которыми они начинали войну плюс минус 90% нет в живых. Остальные или воюют или дембеля по разным причинам.
28.01.2026 00:04 Ответить
Якщо далі так воювати ,як воює Зе шобла на разі - то будь яка перемога для України буде "Піррова" або рівнозначна поразці . Тому ще демографічні втрати вже ставлять під сумнів майбутнє нації . А іншої способу війни під керівництвом Зе не буде . Не може і не здатен.
Навіть 200 тисяч загиблих чоловіків - це величезний удар по демографії . А ці цифри скоріше за все занижені.

Генерал Манергейм поміняв життя людей на території , а Зе Поц разом з недолугими-недалекими " патріотами " розмінює життя українців за флаговтики - терикони та посадки...
28.01.2026 00:34 Ответить
140 тисяч це 1% чоловічого населення.
28.01.2026 07:32 Ответить
Только подумайте, наших погибших уже по этим данным до 140 тыс., россиян "денацифицировано" минимум 350 тыс., я не говорю о искалеченных, раненых физически, о поломанных жизнях огромного количества людей. И все эти смерти и страдания ради удовлетворения комплекса неполноценности одного старого деда.
Он ведь начал войну только из-за того, что его кто-то не "уважает", это единственная истинная причина нападения. Он отправил своих холопов убивать нас, только из-за своей мании преследования и старческой деменции... Столько людей убил и продолжает убивать из-за своих "обид" на кого-то... Никаких договоренностей между странами не будет, пока его больное эго не почувствует "уважения" от людей, которых он считает "равными" себе. Пока физически это тело не будет "денацифицировано" - он будет отправлять сюда своих рабов дохнуть и убивать нас. У нас, как у страны, скорее всего есть 3 выхода:
1. Как мне кажется, наше командование избрало этот - сражаться, "держать" линию фронта как во время первой мировой, довести потери россиян до неприемлимых, чтобы они сами остановились, не пожеланию путина, он готов отправить их всех дохнуть, а из-за недостачи ресурсов, чисто физически
2. Типа "договориться", как сейчас процесс идет в Абу-даби, "отдать" путину наши области, но могу сразу предсказать, это как раз "не удовлетворит" его эго, а наоборот "подзадорит"...
3. Капитулировать полностью, типа сдаться
Я лично за первый вариант.
28.01.2026 08:44 Ответить
 
 