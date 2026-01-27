Потери Украины и России в войне около 1,8 млн человек. Погибнуть могли до 140 тысяч воинов ВСУ, - NYT

Общие потери Украины и России за почти четыре года полномасштабной войны приближаются к 2 миллионам человек и составляют около 1,8 миллиона. Российская армия потеряла в два раза больше, чем Вооруженные силы.

Об этом сообщил аналитический Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, его цитирует New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Потери сторон войны

Американские аналитики считают, что российские потери достигают около 1,2 миллиона военнослужащих, а украинские — около 600 тысяч .

. Эти данные включают погибших, раненых и пропавших без вести.

На протяжении всего периода войны было трудно установить точное количество жертв, поскольку считается, что Россия систематически занижает количество своих погибших и раненых, а Украина не обнародует официальные цифры. Исследование базировалось, среди прочего, на оценках правительств США и Великобритании.

Отмечается, что только погибших с российской стороны — 325 тысяч военных.

В Центре исследований подчеркнули, что ни одно крупное государство не понесло "даже близко такого количества жертв или смертей со времен Второй мировой войны". В то же время Украина с начала войны потеряла погибшими от 100 тысяч до 140 тысяч военнослужащих.

Продвижение врага

В то же время исследование аналитиков указывает на то, что, несмотря на большие потери, россияне медленно продвигаются на фронте в Украине: в некоторых местах продвижение составляет от 15 до 70 метров в день.

В частности, с января 2024 года, по данным Центра стратегических и международных исследований, Россия захватила только 1,5% территории Украины и оккупировала около 20% страны.

"Низкая эффективность России на поле боя в Украине и снижение экономических показателей свидетельствуют о том, что Россия серьезно теряет свою позицию как великая держава. Хотя Россия все еще обладает ядерным оружием и большой армией, она уже не является великой державой в большинстве военных, экономических или научно-технологических категориях", - добавили авторы исследования.

