Россия на восточном фронте активно применяет инфильтрацию штурмовых групп - ЦПД

Российские войска на восточном фронте активно пытаются проникнуть штурмовыми группами, в частности под видом гражданских, в то же время Силы обороны Украины систематически срывают эти попытки и проводят контрдействия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Кроме большого количества БПЛА, нынешняя война на всех участках восточного фронта характеризуется показательными попытками россиян проникнуть штурмовыми группами (иногда в одежде гражданских) в города", - отметил он.

Руководитель ЦПД добавил, что параллельно российские войска пытаются осуществлять охват позиций Сил обороны.

"Параллельно РФ пытается растянуть фланги, обойти и взять в клещи, сопровождая эти действия ФАБами и КАБами, ударными дронами".

В то же время, по его словам, украинские защитники постоянно противодействуют этим намерениям.

"Охота за штурмовыми группами врага идет постоянно, Силам обороны Украины удается срывать планы, а также даже проводить определенные рейды", - подчеркнул он.

