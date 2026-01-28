Россия на восточном фронте активно применяет инфильтрацию штурмовых групп - ЦПД

РФ на восточном фронте активно применяет инфильтрацию штурмовых групп

Российские войска на восточном фронте активно пытаются проникнуть штурмовыми группами, в частности под видом гражданских, в то же время Силы обороны Украины систематически срывают эти попытки и проводят контрдействия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Кроме большого количества БПЛА, нынешняя война на всех участках восточного фронта характеризуется показательными попытками россиян проникнуть штурмовыми группами (иногда в одежде гражданских) в города", - отметил он.

Руководитель ЦПД добавил, что параллельно российские войска пытаются осуществлять охват позиций Сил обороны.

"Параллельно РФ пытается растянуть фланги, обойти и взять в клещи, сопровождая эти действия ФАБами и КАБами, ударными дронами".

В то же время, по его словам, украинские защитники постоянно противодействуют этим намерениям.

"Охота за штурмовыми группами врага идет постоянно, Силам обороны Украины удается срывать планы, а также даже проводить определенные рейды", - подчеркнул он.

і газові труби .. і ?
28.01.2026 14:27 Ответить
Потрібно повністю і примусово виселяти всіх цивільних які лишаються в зоні ведення боїв, а потім стріляти по будь яким цілям які з'являються в прицілі. Щоб росіяни не могли змішуватись з місцевим населенням.
28.01.2026 14:53 Ответить
Це ефективний спосіб і ймовірно його далі будуть використовувати для захоплення не тільки смт, але й великих міст.
28.01.2026 14:50 Ответить
Ефективний поки повно м'яса, яке не шкода втратити.
28.01.2026 15:30 Ответить
Навпаки, коли багато мяса йдуть у лоб.
28.01.2026 15:32 Ответить
Пробували, арта накриває ще на підході.
28.01.2026 15:34 Ответить
Покровськ та Гуляйполе взяли саме так.
28.01.2026 15:37 Ответить
Покровськ - ні. Довго просочувались.
По ті табуни, які показували на відео, наші писали, що розмотали в нуль на в'їзді у місто.
28.01.2026 15:39 Ответить
 
 