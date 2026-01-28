Россия на восточном фронте активно применяет инфильтрацию штурмовых групп - ЦПД
Российские войска на восточном фронте активно пытаются проникнуть штурмовыми группами, в частности под видом гражданских, в то же время Силы обороны Украины систематически срывают эти попытки и проводят контрдействия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Кроме большого количества БПЛА, нынешняя война на всех участках восточного фронта характеризуется показательными попытками россиян проникнуть штурмовыми группами (иногда в одежде гражданских) в города", - отметил он.
Руководитель ЦПД добавил, что параллельно российские войска пытаются осуществлять охват позиций Сил обороны.
"Параллельно РФ пытается растянуть фланги, обойти и взять в клещи, сопровождая эти действия ФАБами и КАБами, ударными дронами".
В то же время, по его словам, украинские защитники постоянно противодействуют этим намерениям.
"Охота за штурмовыми группами врага идет постоянно, Силам обороны Украины удается срывать планы, а также даже проводить определенные рейды", - подчеркнул он.
По ті табуни, які показували на відео, наші писали, що розмотали в нуль на в'їзді у місто.