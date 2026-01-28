Росія на східному фронті активно застосовує інфільтрацію штурмових груп - ЦПД

Російські війська на східному фронті активно намагаються інфільтруватися штурмовими групами, зокрема під виглядом цивільних, водночас Сили оборони України системно зривають ці спроби та проводять контрдії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Окрім великої кількості БПЛА нинішня війна на всіх ділянках східного фронту характеризується показовими спробами росіян інфільтруватися штурмовими групами (інколи в одязі цивільних) в міста", - зазначив він.

Керівник ЦПД додав, що паралельно російські війська намагаються здійснювати охоплення позицій Сил оборони.

"Паралельно РФ пробує розтягнути фланги, обійти і взяти в кліщі, супроводжуючи ці дії ФАБами і КАБами, ударними дронами".

Водночас, за його словами, українські захисники постійно протидіють цим намірам.

"Полювання за штурмовими групами ворога йде постійно, Силам оборони України вдається зривати плани, а також навіть проводити певні рейди", - наголосив він.

і газові труби .. і ?
28.01.2026 14:27 Відповісти
Потрібно повністю і примусово виселяти всіх цивільних які лишаються в зоні ведення боїв, а потім стріляти по будь яким цілям які з'являються в прицілі. Щоб росіяни не могли змішуватись з місцевим населенням.
28.01.2026 14:53 Відповісти
Це ефективний спосіб і ймовірно його далі будуть використовувати для захоплення не тільки смт, але й великих міст.
28.01.2026 14:50 Відповісти
Ефективний поки повно м'яса, яке не шкода втратити.
28.01.2026 15:30 Відповісти
Навпаки, коли багато мяса йдуть у лоб.
28.01.2026 15:32 Відповісти
Пробували, арта накриває ще на підході.
28.01.2026 15:34 Відповісти
Покровськ та Гуляйполе взяли саме так.
28.01.2026 15:37 Відповісти
Покровськ - ні. Довго просочувались.
По ті табуни, які показували на відео, наші писали, що розмотали в нуль на в'їзді у місто.
28.01.2026 15:39 Відповісти
 
 