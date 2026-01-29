В результате удара РФ по поезду на Харьковщине погиб военный Руслан Надич

В результате российской атаки на пассажирский поезд "Укрзалізниці" в Харьковской области погиб военнослужащий 17-го центра специального назначения Вооруженных сил Украины Руслан Надич.

Об этом сообщили 17-й центр спецназначения и военный Алексей Цымбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"Наша маленькая боевая семья понесла большую утрату. Наш побратим Надич Руслан Иванович погиб в поезде на станции Барвинково. Погиб настоящий воин и очень хороший человек", - написал Цимбалюк.

По его словам, Надич воевал с 2014 года на самых горячих направлениях фронта. Он был награжден знаком отличия "Золотой крест".

"Мужчина возвращался на Донбасс после короткой поездки в пункт постоянной дислокации части. У воина осталась мама", - отметил Цымбалюк.

Напомним, вечером 27 января российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду сообщением Чоп - Барвинково вблизи одной из станций Барвинковской громады Изюмского района Харьковской области.

Вічна Пам'ять!💔
29.01.2026 17:15
Підрозділ написав про свого загиблого побратима, інших загиблих вони особисто не знали, яка в тебе проблема?
29.01.2026 17:25
Вічна пам'ять Героям! Смерть ворогам!
29.01.2026 17:16
29.01.2026 17:15
29.01.2026 17:25
29.01.2026 17:16
В потязі, як і на передній лінії оборони, мобільні телефони потрібно вимикати і ховати в металеві скриньки...
29.01.2026 17:47
Світла пам'ять захисникам Україна 🕯️🫡🇺🇦
29.01.2026 19:57
❤️✝
29.01.2026 20:45
Горе мамі... співчуваю...
30.01.2026 02:53
Вічна пам'ять Герою ! Щирі співчуття рідним та побратимам
30.01.2026 04:50
 
 