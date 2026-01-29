В результате удара РФ по поезду на Харьковщине погиб военный Руслан Надич

В результате российской атаки на пассажирский поезд "Укрзалізниці" в Харьковской области погиб военнослужащий 17-го центра специального назначения Вооруженных сил Украины Руслан Надич.

Об этом сообщили 17-й центр спецназначения и военный Алексей Цымбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"Наша маленькая боевая семья понесла большую утрату. Наш побратим Надич Руслан Иванович погиб в поезде на станции Барвинково. Погиб настоящий воин и очень хороший человек", - написал Цимбалюк.

По его словам, Надич воевал с 2014 года на самых горячих направлениях фронта. Он был награжден знаком отличия "Золотой крест".

"Мужчина возвращался на Донбасс после короткой поездки в пункт постоянной дислокации части. У воина осталась мама", - отметил Цымбалюк.

Напомним, вечером 27 января российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду сообщением Чоп - Барвинково вблизи одной из станций Барвинковской громады Изюмского района Харьковской области.

Что предшествовало?

27 января россияне атаковали пассажирский поезд "Барвинково – Львов – Чоп", ударив тремя "шахедами" прямо по вагонам. В поезде находился 291 пассажир. 5 человек погибли, двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" из-за последствий обстрелов РФ изменила графики движения с 22 января.

