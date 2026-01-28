Погиб спасатель Иван Серый во время работ по разминированию на Харьковщине, - ГСЧС
В Харьковской области во время детонации взрывоопасного предмета погиб 35-летний спасатель Иван Серый.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"И снова черная весть: в Харьковской области во время идентификации российского взрывоопасного предмета, который внезапно взорвался, погиб офицер-спасатель Близнюковской громады - капитан службы гражданской защиты, 35-летний Иван Серый", - сообщил глава ГСЧС Андрей Даник.
Он отметил, что для Ивана Серого слово "служба" в ГСЧС было не обязанностью, а призванием почти 14 лет: "Иван был мужественным, преданным, сильным духом".
Остался сын
Сообщается, что у спасателя остались родители и 10-летний сын.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ивана Серого. Его отвага, бесстрашие и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти. Вечная память Герою!" - добавил глава ГСЧС.
