Погиб спасатель Иван Серый во время работ по разминированию на Харьковщине, - ГСЧС

В Харьковской области во время детонации взрывоопасного предмета погиб 35-летний спасатель Иван Серый.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.



Что известно

"И снова черная весть: в Харьковской области во время идентификации российского взрывоопасного предмета, который внезапно взорвался, погиб офицер-спасатель Близнюковской громады - капитан службы гражданской защиты, 35-летний Иван Серый", - сообщил глава ГСЧС Андрей Даник.

Он отметил, что для Ивана Серого слово "служба" в ГСЧС было не обязанностью, а призванием почти 14 лет: "Иван был мужественным, преданным, сильным духом".

Остался сын

Сообщается, что у спасателя остались родители и 10-летний сын.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ивана Серого. Его отвага, бесстрашие и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти. Вечная память Герою!" - добавил глава ГСЧС.

