Тіла 1 000 полеглих захисників повернуто в рамках репатріаційних заходів

До України в рамках репатріаційних заходів повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським оборонцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Наразі слідчі правоохоронних органів разом із експертними установами України здійснюватимуть заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

"Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України", - зазначили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бою на Донеччині загинув фотокореспондент Володимир Сінійчук. ФОТО

Що передувало?

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 2025 року вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників

Читайте: На фронті під час евакуації поранених загинула бойова медикиня з Полтавщини Олександра Ліскунова







