2 479 15

Тіла 1 000 полеглих захисників повернуто в рамках репатріаційних заходів

До України в рамках репатріаційних заходів повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським оборонцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Наразі слідчі правоохоронних органів разом із експертними установами України здійснюватимуть заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

"Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України", - зазначили там.

Що передувало?

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 2025 року вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників

обмін (1303) військовослужбовці (5141) втрати (4676)
А скільки кацапів віддали натомість?
29.01.2026 12:50 Відповісти
Ніскільки. Вони їм не потрібні: нєт тєла - нєт лади.
29.01.2026 12:51 Відповісти
Та ні. 38. Все, що було. І щось ці цифри ніяк не вписуються в тєлємарахвоновську мантру "1 до 6 на нашу користь".
29.01.2026 12:54 Відповісти
Тому що ми відступаємо. Наші тіла разом з тілами підарів - вже на окупованій території.
29.01.2026 12:56 Відповісти
Так розказують, що відступаємо майже без втрат, то кацапи гинуть пачками. І подивись на карту. Там просування кацапів за цей рік мізерні. 1 - 2 кілометри і то на окремих ділянках. І вже такі втрати? 1000 це ж тільки тих, кого забрали кацапи. А скільки ще тих, кого встигли самі забрати і тих, хто ще залишився?
29.01.2026 13:03 Відповісти
Віддають не обов'язково свіжі тіла.
У нас теж в холодильниках морожені зберігаються, ще з часів втечі русні з Півночі.
29.01.2026 13:05 Відповісти
А холодильники зараз на електриці чи просто двєрцу відкрили?
29.01.2026 13:38 Відповісти
Я не чув, щоб наші оптові мережі масово викидали продукти через проблеми з електрикою.
Великий холодильник - як акумулятор, декілька діб тримає мінус. А установки розраховані так, щоб мати відчутний запас потужності, яким можна захолодити, поки світло є.
29.01.2026 13:40 Відповісти
Я без якихось претензій. Нехай це буде критична інфраструктура
29.01.2026 13:42 Відповісти
Якби все було так як мантра гласить - кацапи б уже закінчилися ще 2022.
29.01.2026 12:57 Відповісти
Вони,хоч і повільно,просуваються-території боїв опиняються під їх контролем й вони самі,свій "фарш",забирають!
29.01.2026 12:57 Відповісти
Між іншим, а звідки інфа про 38? В новині та оригінальній публікації такого немає.
29.01.2026 13:01 Відповісти
В тг. За достовірність не ручаюсь, але, враховуючи попередні обміни, цифра цілком достовірна.
29.01.2026 13:05 Відповісти
Чиїсь діти, батьки, чоловіки, брати, а не безіменні юніти якими гниди ніяк в солдатики не награються.
29.01.2026 13:19 Відповісти
Я так розумію, що "гниди, які ніяк не награються в солдатики" - це тільки з українського боку.
29.01.2026 14:34 Відповісти
 
 