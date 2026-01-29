Тела 1 000 погибших защитников возвращены в рамках репатриационных мероприятий
В Украину в рамках репатриационных мероприятий возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам.
Об этом сообщил Координационныйштаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В настоящее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины будут осуществлять меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.
"Репатриационные меры удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины", - отметили там.
Что предшествовало?
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 2025 года удалось вернуть более 10 тысяч тел погибших защитников
У нас теж в холодильниках морожені зберігаються, ще з часів втечі русні з Півночі.
Великий холодильник - як акумулятор, декілька діб тримає мінус. А установки розраховані так, щоб мати відчутний запас потужності, яким можна захолодити, поки світло є.