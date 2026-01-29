Тела 1 000 погибших защитников возвращены в рамках репатриационных мероприятий

В Украину в рамках репатриационных мероприятий возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам.

Об этом сообщил Координационныйштаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В настоящее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины будут осуществлять меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

"Репатриационные меры удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины", - отметили там.

Что предшествовало?

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 2025 года удалось вернуть более 10 тысяч тел погибших защитников

В Украину возвращены тела 1 000 погибших защитников
обмен (1518) военнослужащие (6446) потери (4658)
Та ні. 38. Все, що було. І щось ці цифри ніяк не вписуються в тєлємарахвоновську мантру "1 до 6 на нашу користь".
29.01.2026 12:54 Ответить
Тому що ми відступаємо. Наші тіла разом з тілами підарів - вже на окупованій території.
29.01.2026 12:56 Ответить
Ніскільки. Вони їм не потрібні: нєт тєла - нєт лади.
29.01.2026 12:51 Ответить
А скільки кацапів віддали натомість?
29.01.2026 12:50 Ответить
Ніскільки. Вони їм не потрібні: нєт тєла - нєт лади.
29.01.2026 12:51 Ответить
Та ні. 38. Все, що було. І щось ці цифри ніяк не вписуються в тєлємарахвоновську мантру "1 до 6 на нашу користь".
29.01.2026 12:54 Ответить
Тому що ми відступаємо. Наші тіла разом з тілами підарів - вже на окупованій території.
29.01.2026 12:56 Ответить
Так розказують, що відступаємо майже без втрат, то кацапи гинуть пачками. І подивись на карту. Там просування кацапів за цей рік мізерні. 1 - 2 кілометри і то на окремих ділянках. І вже такі втрати? 1000 це ж тільки тих, кого забрали кацапи. А скільки ще тих, кого встигли самі забрати і тих, хто ще залишився?
29.01.2026 13:03 Ответить
Віддають не обов'язково свіжі тіла.
У нас теж в холодильниках морожені зберігаються, ще з часів втечі русні з Півночі.
29.01.2026 13:05 Ответить
А холодильники зараз на електриці чи просто двєрцу відкрили?
29.01.2026 13:38 Ответить
Я не чув, щоб наші оптові мережі масово викидали продукти через проблеми з електрикою.
Великий холодильник - як акумулятор, декілька діб тримає мінус. А установки розраховані так, щоб мати відчутний запас потужності, яким можна захолодити, поки світло є.
29.01.2026 13:40 Ответить
Я без якихось претензій. Нехай це буде критична інфраструктура
29.01.2026 13:42 Ответить
Якби все було так як мантра гласить - кацапи б уже закінчилися ще 2022.
29.01.2026 12:57 Ответить
Вони,хоч і повільно,просуваються-території боїв опиняються під їх контролем й вони самі,свій "фарш",забирають!
29.01.2026 12:57 Ответить
Між іншим, а звідки інфа про 38? В новині та оригінальній публікації такого немає.
29.01.2026 13:01 Ответить
В тг. За достовірність не ручаюсь, але, враховуючи попередні обміни, цифра цілком достовірна.
29.01.2026 13:05 Ответить
Чиїсь діти, батьки, чоловіки, брати, а не безіменні юніти якими гниди ніяк в солдатики не награються.
29.01.2026 13:19 Ответить
Я так розумію, що "гниди, які ніяк не награються в солдатики" - це тільки з українського боку.
29.01.2026 14:34 Ответить
 
 