ВСП опровергла выдуманный россиянами фейк, что в поезде на Харьковщине было уничтожено подразделение ВСУ

Российские пропагандисты распространяют информацию, что якобы в поезде, пораженном дроном в Харьковской области, уничтожено подразделение 17-го центра специального назначения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Распространяемая россиянами информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Военной службы правопорядка (ВСП), информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ВСП опровергла фейк россиян

"Информация, распространенная российскими пропагандистскими ресурсами о якобы "уничтожении железнодорожного поезда с личным составом 17-го центра специального назначения Военной службы правопорядка" в Харьковской области, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ВСП заявили, что российские СМИ цинично и сознательно манипулируют фактами, пытаясь прикрыть террористические удары по гражданской инфраструктуре под "успешные удары по военным объектам". Это очередная попытка оправдать преступления против мирных украинских граждан и ввести в заблуждение собственную и иностранную аудиторию.

"Сообщение о якобы "переброске подразделения 17-го центра ВСП для предотвращения массового дезертирства среди подразделений украинской армии" является такой же выдумкой и ложью, как и заявления их "бумажного руководства", которые уже в сотый раз освободили Купянск и другие локации фронта", - говорится в заявлении.

В то же время среди погибших гражданских лиц был военнослужащий 17-го центра ВСП, который направлялся в район выполнения задач.

"Доблестный воин центра Руслан Надич воевал с 2014 года на самых горячих направлениях, награжден "Золотым крестом". Циничный вражеский удар, к сожалению, унес жизнь мужчины", - рассказали в ВСП.

"Российская Федерация в очередной раз демонстрирует свою сущность, используя смерть людей и удары по гражданским объектам как инструмент лжи и пропаганды", - добавили в ВСП и призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять фейки врага.

Читайте также: Удар российских БПЛА по поезду в Харьковской области: у родственников погибших возьмут образцы для ДНК-экспертизы

Что предшествовало?

27 января россияне атаковали пассажирский поезд "Барвинковое - Львов - Чоп", ударив тремя "шахедами" прямо по вагонам. В поезде находился 291 пассажир. 5 человек погибли, двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" из-за последствий обстрелов РФ изменила графики движения с 22 января.

Смотрите также: Россия тремя дронами атаковала в Харьковской области поезд "Барвинково - Львов - Чоп": 5 погибших, двое - ранены (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ