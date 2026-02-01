ВСП опровергла выдуманный россиянами фейк, что в поезде на Харьковщине было уничтожено подразделение ВСУ
Российские пропагандисты распространяют информацию, что якобы в поезде, пораженном дроном в Харьковской области, уничтожено подразделение 17-го центра специального назначения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Распространяемая россиянами информация не соответствует действительности.
Об этом говорится в сообщении Военной службы правопорядка (ВСП), информирует Цензор.НЕТ.
ВСП опровергла фейк россиян
"Информация, распространенная российскими пропагандистскими ресурсами о якобы "уничтожении железнодорожного поезда с личным составом 17-го центра специального назначения Военной службы правопорядка" в Харьковской области, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В ВСП заявили, что российские СМИ цинично и сознательно манипулируют фактами, пытаясь прикрыть террористические удары по гражданской инфраструктуре под "успешные удары по военным объектам". Это очередная попытка оправдать преступления против мирных украинских граждан и ввести в заблуждение собственную и иностранную аудиторию.
"Сообщение о якобы "переброске подразделения 17-го центра ВСП для предотвращения массового дезертирства среди подразделений украинской армии" является такой же выдумкой и ложью, как и заявления их "бумажного руководства", которые уже в сотый раз освободили Купянск и другие локации фронта", - говорится в заявлении.
В то же время среди погибших гражданских лиц был военнослужащий 17-го центра ВСП, который направлялся в район выполнения задач.
"Доблестный воин центра Руслан Надич воевал с 2014 года на самых горячих направлениях, награжден "Золотым крестом". Циничный вражеский удар, к сожалению, унес жизнь мужчины", - рассказали в ВСП.
"Российская Федерация в очередной раз демонстрирует свою сущность, используя смерть людей и удары по гражданским объектам как инструмент лжи и пропаганды", - добавили в ВСП и призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять фейки врага.
Что предшествовало?
- 27 января россияне атаковали пассажирский поезд "Барвинковое - Львов - Чоп", ударив тремя "шахедами" прямо по вагонам. В поезде находился 291 пассажир. 5 человек погибли, двое получили ранения.
- Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" из-за последствий обстрелов РФ изменила графики движения с 22 января.
- називати ворога "цинічним" - робити йому комплімент ! (думки в голос ...)