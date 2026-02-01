ВСП опровергла выдуманный россиянами фейк, что в поезде на Харьковщине было уничтожено подразделение ВСУ

Российские пропагандисты распространяют информацию, что якобы в поезде, пораженном дроном в Харьковской области, уничтожено подразделение 17-го центра специального назначения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Распространяемая россиянами информация не соответствует действительности.

ВСП опровергла фейк россиян 

"Информация, распространенная российскими пропагандистскими ресурсами о якобы "уничтожении железнодорожного поезда с личным составом 17-го центра специального назначения Военной службы правопорядка" в Харьковской области, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ВСП заявили, что российские СМИ цинично и сознательно манипулируют фактами, пытаясь прикрыть террористические удары по гражданской инфраструктуре под "успешные удары по военным объектам". Это очередная попытка оправдать преступления против мирных украинских граждан и ввести в заблуждение собственную и иностранную аудиторию.

"Сообщение о якобы "переброске подразделения 17-го центра ВСП для предотвращения массового дезертирства среди подразделений украинской армии" является такой же выдумкой и ложью, как и заявления их "бумажного руководства", которые уже в сотый раз освободили Купянск и другие локации фронта", - говорится в заявлении.

В то же время среди погибших гражданских лиц был военнослужащий 17-го центра ВСП, который направлялся в район выполнения задач.

"Доблестный воин центра Руслан Надич воевал с 2014 года на самых горячих направлениях, награжден "Золотым крестом". Циничный вражеский удар, к сожалению, унес жизнь мужчины", - рассказали в ВСП.

"Российская Федерация в очередной раз демонстрирует свою сущность, используя смерть людей и удары по гражданским объектам как инструмент лжи и пропаганды", - добавили в ВСП и призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять фейки врага.

...російські медіа цинічно та свідомо маніпулюють фактами, намагаючись Джерело: https://censor.net/ua/n3598272
- називати ворога "цинічним" - робити йому комплімент ! (думки в голос ...)
Щоб щось розуміти, чи в твоєму випадку ;понімать;, потрібно думати власною головою і менше дивитися кацапське телебачення, мій сєпаруватий ;друже;.
Ні...це мордовороти здоровенні як мусора, що стоять за 30км і шмонають машини з військовими..ми втратили майже годину бо доїбались до водія що він знаходиться в СЗЧ, оскільки дебіли не зняли з обліку сзчшників..і те що людина знаходиться при виконанні службових обов'язків, а старший машини був заступник з озброєння нікого не бімбосило.."ми повинні вас затримати як сзчшника"..дебіли *****
Не зрозумів чого це аж саме всп каже?
Не поняв: підрозділ 17 - це заградотряд чи шо?
Щоб щось "понимати" потрібен мозок..
Такий деградований як у тебе?
Щоб щось розуміти, чи в твоєму випадку ;понімать;, потрібно думати власною головою і менше дивитися кацапське телебачення, мій сєпаруватий ;друже;.
Такий диванний нафронтовик як ти, не може знати, що насправді відбувається на фронті.
Якраз я знаю, на відміну від тебе- еталонного ухилянта, мій сєпаруватий ;друже;.
Та шо ти там знаєш. Ти політрук-пропагандист в розтягнутих треніках, не більше.
Політруки- то у вашій, кацапській армії.
Ментальність у тебе кацапська, таварішч.
Та ні, автобусику. Кацапська ментальність- це мріяти про мир за буль-яку ціну і нюхати бздо в матері під спідницею, ховаючись від мобілізації.
В якій бригаді воюєш?
Три роки відвоював, скоро рік як цивільний.
Звісно. В інтернеті можна бути ким хочеш. Я - Джеймс Бонд.
русня ,шо з прицілом? Раніше лише в штаби влучали....
Пора вже відповідати тією ж монетою: усі потяги лаптеногих, що курсують поблизу кордонів України, мають бути законною ціллю для знищення. На них перевозять як орків, так і зброю, бк, паливо, обладнання та інше.
