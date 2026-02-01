Рашисти били по Харкову та Харківщині: двоє поранених, пошкоджено житлову інфраструктуру

Упродовж минулої доби, 31 січня, ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олегг Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

  • У сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 60-річна жінка;
  • у с. Синиха Курилівської громади постраждала 60-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Салтівський і Київський райони Харкова.

Чим окупанти били по Харківщині?

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено гаражний кооператив;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, господарчі споруди, енергомережі (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку (сел. Ківшарівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів).

обстріл харківщини
А шо там можно робити в Ківшарівці- не світла ні газу, ні води, ні тепла. Шо б ви представляли, це маленьке містечко, колишнього КЛЗ( Куп'янський Літейний Завод), де тіки 5-єтажки і 9-єтажки.
01.02.2026 09:07 Відповісти
За ночь и под утро интервал между ,тревога, и ,отбой, бывает и 4-10 мин! И в эти дни, особенно с 9 января, и ранее так-же. Почти вся область разбита и не только Волчанск, Купянск, Узловой итд. Ущерб немеряный нанесён. Масса людей уехала скорее навсегда. Социально картина завал. Похоже так и в иных местах востока страны. Дорого мы слишком заплатили за свои желания куда то чтоб взяли. Не взяли.
01.02.2026 12:43 Відповісти
 
 