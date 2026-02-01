1 082 2
Рашисти били по Харкову та Харківщині: двоє поранених, пошкоджено житлову інфраструктуру
Упродовж минулої доби, 31 січня, ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олегг Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
- У сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 60-річна жінка;
- у с. Синиха Курилівської громади постраждала 60-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА Салтівський і Київський райони Харкова.
Чим окупанти били по Харківщині?
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 1 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони;
- 3 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено гаражний кооператив;
- у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, господарчі споруди, енергомережі (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку (сел. Ківшарівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Тесля #601306
показати весь коментар01.02.2026 09:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Борис Дородный #516688
показати весь коментар01.02.2026 12:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль