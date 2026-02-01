Рашисты били по Харькову и Харьковщине: двое раненых, повреждена жилая инфраструктура

За минувшие сутки, 31 января, вражеские удары подверглись г. Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали два человека.

В сел. Кившаровка Купянской громады пострадала 60-летняя женщина;

в с. Синиха Куриловской громады пострадала 60-летняя женщина.

Враг атаковал БПЛА Салтовский и Киевский районы Харькова.

Чем оккупанты били по Харьковщине?

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

1 КАБ;

1 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Молния";

2 fpv-дрона;

3 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харькове поврежден гаражный кооператив;

в Богодуховском районе повреждены 6 частных домов, хозяйственные постройки, энергосети (пгт Золочев);

в Купянском районе повреждено остекление окон многоквартирного дома (пгт. Кившаровка);

в Чугуевском районе поврежден частный дом (пгт Старый Салтов).







