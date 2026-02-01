Рашисты били по Харькову и Харьковщине: двое раненых, повреждена жилая инфраструктура
За минувшие сутки, 31 января, вражеские удары подверглись г. Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как отмечается, в результате обстрелов пострадали два человека.
- В сел. Кившаровка Купянской громады пострадала 60-летняя женщина;
- в с. Синиха Куриловской громады пострадала 60-летняя женщина.
Враг атаковал БПЛА Салтовский и Киевский районы Харькова.
Чем оккупанты били по Харьковщине?
По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 КАБ;
- 1 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона;
- 3 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове поврежден гаражный кооператив;
- в Богодуховском районе повреждены 6 частных домов, хозяйственные постройки, энергосети (пгт Золочев);
- в Купянском районе повреждено остекление окон многоквартирного дома (пгт. Кившаровка);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (пгт Старый Салтов).
Николай Тесля #601306
Борис Дородный #516688
