РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9131 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
1 082 2

Рашисты били по Харькову и Харьковщине: двое раненых, повреждена жилая инфраструктура

За минувшие сутки, 31 января, вражеские удары подверглись г. Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали два человека.

  • В сел. Кившаровка Купянской громады пострадала 60-летняя женщина;
  • в с. Синиха Куриловской громады пострадала 60-летняя женщина.

Враг атаковал БПЛА Салтовский и Киевский районы Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 30% потребителей Харьковской области без света, - Синегубов

Чем оккупанты били по Харьковщине?

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 1 КАБ;
  • 1 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона;
  • 3 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харькове поврежден гаражный кооператив;
  • в Богодуховском районе повреждены 6 частных домов, хозяйственные постройки, энергосети (пгт Золочев);
  • в Купянском районе повреждено остекление окон многоквартирного дома (пгт. Кившаровка);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (пгт Старый Салтов).

обстрел Харьковской области
обстрел Харьковской области
обстрел Харьковской области

Читайте также: Из-за активности вражеских БПЛА возле железной дороги пассажиров пересаживают на автобусы, - "Укрзалізниця"

Автор: 

обстрел (32498) Харьков (7826) Харьковская область (2623)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо там можно робити в Ківшарівці- не світла ні газу, ні води, ні тепла. Шо б ви представляли, це маленьке містечко, колишнього КЛЗ( Куп'янський Літейний Завод), де тіки 5-єтажки і 9-єтажки.
показать весь комментарий
01.02.2026 09:07 Ответить
За ночь и под утро интервал между ,тревога, и ,отбой, бывает и 4-10 мин! И в эти дни, особенно с 9 января, и ранее так-же. Почти вся область разбита и не только Волчанск, Купянск, Узловой итд. Ущерб немеряный нанесён. Масса людей уехала скорее навсегда. Социально картина завал. Похоже так и в иных местах востока страны. Дорого мы слишком заплатили за свои желания куда то чтоб взяли. Не взяли.
показать весь комментарий
01.02.2026 12:43 Ответить
 
 