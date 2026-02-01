Три человека ранены вследствие вражеских обстрелов Харьковщины

Сегодня, 1 февраля, российские войска атаковали громаду в Чугуевском районе на Харьковщине, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, военнослужащие РФ атаковали Волчанскую территориальную громаду ударными беспилотниками.

Повреждены помещение магазина, частный дом и хозяйственная постройка. На местах попаданий возникли пожары.

Пострадавшие

Вследствие ударов 45-летний гражданский мужчина получил травму ноги. Ему была оказана помощь на месте обстрела.

Еще две женщины - продавщицы магазина - с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Последствия обстрелов