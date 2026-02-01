РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7749 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
628 0

Три человека ранены вследствие вражеских обстрелов Харьковщины

Сегодня, 1 февраля, российские войска атаковали громаду в Чугуевском районе на Харьковщине, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как отмечается, военнослужащие РФ атаковали Волчанскую территориальную громаду ударными беспилотниками.

Повреждены помещение магазина, частный дом и хозяйственная постройка. На местах попаданий возникли пожары.

Смотрите также: Рашисты били по Харькову и Харьковской области: двое раненых, повреждена жилая инфраструктура. ФОТО

Пострадавшие

  • Вследствие ударов 45-летний гражданский мужчина получил травму ноги. Ему была оказана помощь на месте обстрела.
  • Еще две женщины - продавщицы магазина - с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Читайте также: ВСП опровергла выдуманный россиянами фейк, что в поезде на Харьковщине было уничтожено подразделение ВСУ

Последствия обстрелов

.Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области

Автор: 

обстрел (32498) Волчанск (522) Харьковская область (2623)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 