Три человека ранены вследствие вражеских обстрелов Харьковщины
Сегодня, 1 февраля, российские войска атаковали громаду в Чугуевском районе на Харьковщине, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, военнослужащие РФ атаковали Волчанскую территориальную громаду ударными беспилотниками.
Повреждены помещение магазина, частный дом и хозяйственная постройка. На местах попаданий возникли пожары.
Пострадавшие
- Вследствие ударов 45-летний гражданский мужчина получил травму ноги. Ему была оказана помощь на месте обстрела.
- Еще две женщины - продавщицы магазина - с телесными повреждениями были доставлены в больницу.
Последствия обстрелов
