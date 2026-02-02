Российские удары по Харьковщине: под обстрелами 36 населенных пунктов, погибло 9 человек

В течение прошлой недели российские войска нанесли удары по меньшей мере по 36 населенным пунктам Харьковской области, включая областной центр. В результате обстрелов погибли девять человек, еще 24 — ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

Жертвы

В результате обстрелов пострадали 24 человека.

К сожалению, 9 человек погибли.

Также в результате взрыва неизвестного устройства пострадал 14-летний парень.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

ракеты (тип и количество устанавливается);

9 КАБ;

42 БПЛА типа "Герань-2";

6 БПЛА типа "Ланцет";

10 БПЛА типа "Молния";

8 fpv-дронов;

46 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждения

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура г. Харьков, где повреждены 12 многоквартирных домов, 2 учебных заведения, электросети, 4 автомобиля, гаражный кооператив.

Существенные повреждения — в Купянском районе: многоквартирный дом, 8 частных домов, административное здание, электросети, 2 автомобиля.

В Изюмском районе враг повредил железнодорожную инфраструктуру, 2 частных дома, интернатное учреждение, комбайны, 4 автомобиля.

Подразделения ГСЧС привлекались к тушению 19 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Обезвредили 71 вражеский боеприпас.

На линии фронта произошло 1325 боевых столкновений.

