Российские удары по Харьковщине: под обстрелами 36 населенных пунктов, погибло 9 человек



В течение прошлой недели российские войска нанесли удары по меньшей мере по 36 населенным пунктам Харьковской области, включая областной центр. В результате обстрелов погибли девять человек, еще 24 — ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

Жертвы

  •  В результате обстрелов пострадали 24 человека.
  • К сожалению, 9 человек погибли.
  • Также в результате взрыва неизвестного устройства пострадал 14-летний парень.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • ракеты (тип и количество устанавливается);
  • 9 КАБ;
  • 42 БПЛА типа "Герань-2";
  • 6 БПЛА типа "Ланцет";
  • 10 БПЛА типа "Молния";
  • 8 fpv-дронов;
  • 46 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждения

  • Больше всего пострадала гражданская инфраструктура г. Харьков, где повреждены 12 многоквартирных домов, 2 учебных заведения, электросети, 4 автомобиля, гаражный кооператив.
  • Существенные повреждения — в Купянском районе: многоквартирный дом, 8 частных домов, административное здание, электросети, 2 автомобиля.
  • В Изюмском районе враг повредил железнодорожную инфраструктуру, 2 частных дома, интернатное учреждение, комбайны, 4 автомобиля.
  • Подразделения ГСЧС привлекались к тушению 19 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Обезвредили 71 вражеский боеприпас.

На линии фронта произошло 1325 боевых столкновений.

