Российские удары по Харьковщине: под обстрелами 36 населенных пунктов, погибло 9 человек
В течение прошлой недели российские войска нанесли удары по меньшей мере по 36 населенным пунктам Харьковской области, включая областной центр. В результате обстрелов погибли девять человек, еще 24 — ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.
Жертвы
- В результате обстрелов пострадали 24 человека.
- К сожалению, 9 человек погибли.
- Также в результате взрыва неизвестного устройства пострадал 14-летний парень.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- ракеты (тип и количество устанавливается);
- 9 КАБ;
- 42 БПЛА типа "Герань-2";
- 6 БПЛА типа "Ланцет";
- 10 БПЛА типа "Молния";
- 8 fpv-дронов;
- 46 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения
- Больше всего пострадала гражданская инфраструктура г. Харьков, где повреждены 12 многоквартирных домов, 2 учебных заведения, электросети, 4 автомобиля, гаражный кооператив.
- Существенные повреждения — в Купянском районе: многоквартирный дом, 8 частных домов, административное здание, электросети, 2 автомобиля.
- В Изюмском районе враг повредил железнодорожную инфраструктуру, 2 частных дома, интернатное учреждение, комбайны, 4 автомобиля.
- Подразделения ГСЧС привлекались к тушению 19 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Обезвредили 71 вражеский боеприпас.
На линии фронта произошло 1325 боевых столкновений.
