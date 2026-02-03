Массированная атака на Сумскую область: враг бил по жилым кварталам

Ночью 3 февраля под российскими ударами оказались Сумская громада и Конотопский район.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

"Этой ночью враг коварно атаковал жилые дома жителей Сумщины", - говорится в сообщении.

В Конотопской громаде российские войска попали в частный жилой дом. На месте попадания возник масштабный пожар.

Из дома спасли трех человек. Они испытали сильный стресс, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Удары по Сумам

По информации Григорова, двумя ударами россияне попали в многоэтажные дома в Сумской громаде.

"Зафиксировано попадание по многоквартирным домам в Заречном районе города Сумы на разных улицах.

В результате первого попадания в седьмой этаж многоэтажки повреждено теплоснабжение в доме, а также выбито до 10 окон.

Также зафиксировано попадание по четвертому этажу другого дома. В результате удара возникло возгорание, повреждены балкон и окна", - сообщил городской голова Сум Александр Лысенко.

