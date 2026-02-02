РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7013 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
372 0

30 вражеских обстрелов зафиксировано на Сумщине: повреждено более 5 домов, магазины и транспорт

30 вражеских обстрелов зафиксировано в Сумской области

В течение суток, с утра 1 февраля до утра 2 февраля 2026 года, российские войска осуществили почти 30 обстрелов по 17 населенным пунктам в 13 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на 2 февраля рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разрушения

В результате российских обстрелов территории области за сутки нет пострадавших среди мирных жителей.

В Конотопской громаде в результате атаки вражеского БПЛА 31 января пострадал ребенок – 15-летний юноша.

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Хотинская, Ворожбянская, Краснопольская, Лебединская, Шосткинская, Глуховская, Есманьская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Конотопская, Путивльская, Великописаревская.

Враг применял артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Шосткинской громаде поврежден частный жилой дом;
  • в Зноб-Новгородской громаде поврежден частный жилой дом;
  • в Великописаревской громаде поврежден магазин, нежилое помещение;
  • в Сумской громаде повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, нежилые помещения, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Ворожбянской громаде поврежден частный жилой дом;
  • в Лебединской громаде повреждены нежилые помещения, частный дом и объект гражданской инфраструктуры.

Читайте также: Оккупанты обстреляли 27 населенных пунктов Херсонской области: ранены 3 человека

Автор: 

армия РФ (22739) обстрел (32505) Сумская область (4150)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 