30 вражеских обстрелов зафиксировано на Сумщине: повреждено более 5 домов, магазины и транспорт

В течение суток, с утра 1 февраля до утра 2 февраля 2026 года, российские войска осуществили почти 30 обстрелов по 17 населенным пунктам в 13 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на 2 февраля рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разрушения

В результате российских обстрелов территории области за сутки нет пострадавших среди мирных жителей.

В Конотопской громаде в результате атаки вражеского БПЛА 31 января пострадал ребенок – 15-летний юноша.

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Хотинская, Ворожбянская, Краснопольская, Лебединская, Шосткинская, Глуховская, Есманьская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Конотопская, Путивльская, Великописаревская.

Враг применял артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Шосткинской громаде поврежден частный жилой дом;

в Зноб-Новгородской громаде поврежден частный жилой дом;

в Великописаревской громаде поврежден магазин, нежилое помещение;

в Сумской громаде повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, нежилые помещения, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры;

в Ворожбянской громаде поврежден частный жилой дом;

в Лебединской громаде повреждены нежилые помещения, частный дом и объект гражданской инфраструктуры.

Читайте также: Оккупанты обстреляли 27 населенных пунктов Херсонской области: ранены 3 человека