30 вражеских обстрелов зафиксировано на Сумщине: повреждено более 5 домов, магазины и транспорт
В течение суток, с утра 1 февраля до утра 2 февраля 2026 года, российские войска осуществили почти 30 обстрелов по 17 населенным пунктам в 13 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на 2 февраля рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Разрушения
В результате российских обстрелов территории области за сутки нет пострадавших среди мирных жителей.
В Конотопской громаде в результате атаки вражеского БПЛА 31 января пострадал ребенок – 15-летний юноша.
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Хотинская, Ворожбянская, Краснопольская, Лебединская, Шосткинская, Глуховская, Есманьская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Конотопская, Путивльская, Великописаревская.
Враг применял артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Шосткинской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Зноб-Новгородской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Великописаревской громаде поврежден магазин, нежилое помещение;
- в Сумской громаде повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, нежилые помещения, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры;
- в Ворожбянской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Лебединской громаде повреждены нежилые помещения, частный дом и объект гражданской инфраструктуры.
