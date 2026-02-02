Оккупанты обстреляли 27 населенных пунктов Херсонщины: ранены 3 человека

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Камышаны, Приднепровское, Белозерка, Софиевка, Янтарное, Ромашково, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Никольское, Токаревка, Берислав, Червоное, Новорайск, Бургунка, Золотая Балка, Милово, Новокаиры, Червоный Маяк, Гавриловка, Львово, Осокоровка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 3 частных дома. Также оккупанты испортили сотовую вышку, магазин, автобус и частные гараж и автомобили.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

