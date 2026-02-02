Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 241 530 человек (+850 за сутки), 11 627 танков, 36 802 артсистемы, 23 981 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 241 530 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 241 530 (+850) человек
  • танков – 11 627 (+2) единиц
  • боевых бронированных машин – 23 981 (+1) единица
  • артиллерийских систем – 36 802 (+25) единицы
  • РСЗО – 1 633 (+1) единицы
  • средств ПВО – 1 291 (+1) единица
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1 083) единиц
  • крылатых ракет – 4 205 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76 585 (+146) единиц
  • специальной техники – 4 057 (+2) единиц.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.26

Лютий розпочався з рекорду по безпілотникам
02.02.2026 07:48 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
02.02.2026 09:52 Ответить
@ (в перекладі):
Повідомляють про ліквідацію чергового "героя росії" цього разу уродженця Дагестану Мусліма Муслімова. Його особисто нагородив міністр оборони рф Білоусов медаллю «золотая звезда».
02.02.2026 13:34 Ответить
