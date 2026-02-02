Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 241 530 человек (+850 за сутки), 11 627 танков, 36 802 артсистемы, 23 981 ББМ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 241 530 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 241 530 (+850) человек

танков – 11 627 (+2) единиц

боевых бронированных машин – 23 981 (+1) единица

артиллерийских систем – 36 802 (+25) единицы

РСЗО – 1 633 (+1) единицы

средств ПВО – 1 291 (+1) единица

самолетов – 435 (+0) единиц

вертолетов – 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1 083) единиц

крылатых ракет – 4 205 (+0) единиц

кораблей / катеров – 28 (+0) единиц

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 76 585 (+146) единиц

специальной техники – 4 057 (+2) единиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": DeepState: В январе темпы продвижения войск РФ снизились, оккупировано 245 кв. км украинской территории. ИНФОГРАФИКА