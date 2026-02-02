Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 241 530 человек (+850 за сутки), 11 627 танков, 36 802 артсистемы, 23 981 ББМ
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 241 530 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 241 530 (+850) человек
- танков – 11 627 (+2) единиц
- боевых бронированных машин – 23 981 (+1) единица
- артиллерийских систем – 36 802 (+25) единицы
- РСЗО – 1 633 (+1) единицы
- средств ПВО – 1 291 (+1) единица
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1 083) единиц
- крылатых ракет – 4 205 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 585 (+146) единиц
- специальной техники – 4 057 (+2) единиц.
Повідомляють про ліквідацію чергового "героя росії" цього разу уродженця Дагестану Мусліма Муслімова. Його особисто нагородив міністр оборони рф Білоусов медаллю «золотая звезда».