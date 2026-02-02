Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 241 530 осіб (+850 за добу), 11 627 танків, 36 802 артсистеми, 23 981 ББМ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 241 530 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб
  • танків – 11 627 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од.
  • артилерійських систем – 36 802 (+25) од.
  • РСЗВ – 1 633 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 291 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 121 217 (+1 083) од.
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од.
  • спеціальна техніка – 4 057 (+2) од.

Лютий розпочався з рекорду по безпілотникам
02.02.2026 07:48
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
02.02.2026 09:52
@ (в перекладі):
Повідомляють про ліквідацію чергового "героя росії" цього разу уродженця Дагестану Мусліма Муслімова. Його особисто нагородив міністр оборони рф Білоусов медаллю «золотая звезда».
02.02.2026 13:34
