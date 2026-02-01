DeepState: У січні темпи просування військ РФ знизилися, окуповано 245 кв. км української території

Впродовж січня 2026 року російська армія окупувала 245 кв. км української території. Це майже вдвічі менше, ніж у грудні чи листопаді минулого року.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Активність скоротилася на 4%

Аналітики зазначають, що активність штурмових дій ворога у січні скоротилася - всього на 4% менше, ніж було у грудні.

"Хоча більшість військових кажуть, що січень все ж таки відносно менш напруженіший, ніж минулий місяць", - зауважують у DeepState.

Дивіться також: Близько 4,3 тис. км² території України окупували російські війська у 2025 році. ІНФОГРАФІКА

Найгарячіші напрямки

Основні зусилля російські війська зосереджують на Покровському напрямку - на нього припадає 33% від усіх штурмів.

На друге місце піднявся Гуляйпільський, де було 21% від всіх атак. Приріст штурмів на цьому напрямку виріс в 1,75 рази.

Далі йдуть:

Костянтинівський (12%);

Лиманський (8%);

Олександрівський (8%).

"Негативним рекордсменом став Слов'янський відтинок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат", - зауважили у DeepState.

Дивіться також: Ворог у грудні окупував 445 км² території України, найбільше – на Покровському напрямку, - DeepState. ІНФОГРАФІКА