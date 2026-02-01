DeepState: У січні темпи просування військ РФ знизилися, окуповано 245 кв. км української території

Впродовж січня 2026 року російська армія окупувала 245 кв. км української території. Це майже вдвічі менше, ніж у грудні чи листопаді минулого року.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Активність скоротилася на 4%

Аналітики зазначають, що активність штурмових дій ворога у січні скоротилася - всього на 4% менше, ніж було у грудні.

"Хоча більшість військових кажуть, що січень все ж таки відносно менш напруженіший, ніж минулий місяць", - зауважують у DeepState.

Найгарячіші напрямки

Основні зусилля російські війська зосереджують на Покровському напрямку - на нього припадає 33% від усіх штурмів.

На друге місце піднявся Гуляйпільський, де було 21% від всіх атак. Приріст штурмів на цьому напрямку виріс в 1,75 рази.

Далі йдуть:

  • Костянтинівський (12%);
  • Лиманський (8%);
  • Олександрівський (8%).

245 квадратних кілометрів за місяць: DeepState про результати наступу РФ у січні

"Негативним рекордсменом став Слов'янський відтинок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат", - зауважили у DeepState.

+12
Темпи окупації знизились - це з новоязу про отріцательний рост і частковий успіх.

01.02.2026 22:51 Відповісти
+3
Якщо темпи окупації знизилися, то хіба це погано?

01.02.2026 23:03 Відповісти
+2
Для тих українців які втратили, життя, житло , засоби до існування, цього ну дуже багато, і зовсім не про темпи...

01.02.2026 23:04 Відповісти
Вочевидь, цей текст не для тих хто втратив жития. Хіба що ти його убитим прочитав, але завтра робочий день тож час тобі трошки вже роздуплитись.
01.02.2026 23:33 Відповісти
Пока у трампа большинство в Конгрессе, у путина развязаны руки и он будет продолжать оккупировать украинские территории. Всё изменится в ноябре. Большинство будет у демократов и они уже не дадут трампу в наглую помогать кремлю. Надо продержаться эти восемь-девять месяцев. Всё будет Украина!
01.02.2026 23:10 Відповісти
2-3 тижні максимум 👍
01.02.2026 23:34 Відповісти
Ясно что снизились темпы. Правда вот уже порядка 8 взрывов по предместьям Харькова только за последние 20 мин прошло и бпл ещё летают! Где это они берутся так, когда темпы падают?
01.02.2026 23:27 Відповісти
То певно вибухають москалі, яких через втрату темпів інші москалі мають можливість закидати в Харків повітрям.
01.02.2026 23:56 Відповісти
Якщо проаналізувати діаграму, у січні-березні минулого року також був спад активності росіян.
02.02.2026 02:22 Відповісти
 
 