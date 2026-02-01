DeepState: В январе темпы продвижения войск РФ снизились, оккупировано 245 кв. км украинской территории

В течение января 2026 года российская армия оккупировала 245 кв. км украинской территории. Это почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре прошлого года.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Активность сократилась на 4%

Аналитики отмечают, что активность штурмовых действий врага в январе сократилась - всего на 4% меньше, чем было в декабре.

"Хотя большинство военных говорят, что январь все же относительно менее напряженный, чем прошлый месяц", - отмечают в DeepState.

Смотрите также: Около 4,3 тыс. км² территории Украины оккупировали российские войска в 2025 году. ИНФОГРАФИКА

Самые горячие направления

Основные усилия российские войска сосредотачивают на Покровском направлении - на него приходится 33% от всех штурмов.

На второе место поднялось Гуляйпольское, где было 21% от всех атак. Прирост штурмов на этом направлении вырос в 1,75 раза.

Далее следуют:

Константиновское (12%);

Лиманскоей (8%);

Александровское (8%).

"Негативным рекордсменом стал Славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь", - отметили в DeepState.

Смотрите также: Враг в декабре оккупировал 445 км² территории Украины, больше всего – на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА