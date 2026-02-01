DeepState: В январе темпы продвижения войск РФ снизились, оккупировано 245 кв. км украинской территории

В течение января 2026 года российская армия оккупировала 245 кв. км украинской территории. Это почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре прошлого года.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Активность сократилась на 4%

Аналитики отмечают, что активность штурмовых действий врага в январе сократилась - всего на 4% меньше, чем было в декабре.

"Хотя большинство военных говорят, что январь все же относительно менее напряженный, чем прошлый месяц", - отмечают в DeepState.

Самые горячие направления

Основные усилия российские войска сосредотачивают на Покровском направлении - на него приходится 33% от всех штурмов.

На второе место поднялось Гуляйпольское, где было 21% от всех атак. Прирост штурмов на этом направлении вырос в 1,75 раза.

Далее следуют:

  • Константиновское (12%);
  • Лиманскоей (8%);
  • Александровское (8%).

245 квадратных километров за месяц: DeepState о результатах наступления РФ в январе

"Негативным рекордсменом стал Славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь", - отметили в DeepState.

+12
Темпи окупації знизились - це з новоязу про отріцательний рост і частковий успіх.
показать весь комментарий
01.02.2026 22:51 Ответить
+3
Якщо темпи окупації знизилися, то хіба це погано?
показать весь комментарий
01.02.2026 23:03 Ответить
+2
Для тих українців які втратили, життя, житло , засоби до існування, цього ну дуже багато, і зовсім не про темпи...
показать весь комментарий
01.02.2026 23:04 Ответить
показать весь комментарий
Вочевидь, цей текст не для тих хто втратив жития. Хіба що ти його убитим прочитав, але завтра робочий день тож час тобі трошки вже роздуплитись.
показать весь комментарий
01.02.2026 23:33 Ответить
Пока у трампа большинство в Конгрессе, у путина развязаны руки и он будет продолжать оккупировать украинские территории. Всё изменится в ноябре. Большинство будет у демократов и они уже не дадут трампу в наглую помогать кремлю. Надо продержаться эти восемь-девять месяцев. Всё будет Украина!
показать весь комментарий
01.02.2026 23:10 Ответить
2-3 тижні максимум 👍
показать весь комментарий
01.02.2026 23:34 Ответить
Ясно что снизились темпы. Правда вот уже порядка 8 взрывов по предместьям Харькова только за последние 20 мин прошло и бпл ещё летают! Где это они берутся так, когда темпы падают?
показать весь комментарий
01.02.2026 23:27 Ответить
То певно вибухають москалі, яких через втрату темпів інші москалі мають можливість закидати в Харків повітрям.
показать весь комментарий
01.02.2026 23:56 Ответить
Якщо проаналізувати діаграму, у січні-березні минулого року також був спад активності росіян.
показать весь комментарий
02.02.2026 02:22 Ответить
 
 