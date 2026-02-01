DeepState: В январе темпы продвижения войск РФ снизились, оккупировано 245 кв. км украинской территории
В течение января 2026 года российская армия оккупировала 245 кв. км украинской территории. Это почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре прошлого года.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Активность сократилась на 4%
Аналитики отмечают, что активность штурмовых действий врага в январе сократилась - всего на 4% меньше, чем было в декабре.
"Хотя большинство военных говорят, что январь все же относительно менее напряженный, чем прошлый месяц", - отмечают в DeepState.
Самые горячие направления
Основные усилия российские войска сосредотачивают на Покровском направлении - на него приходится 33% от всех штурмов.
На второе место поднялось Гуляйпольское, где было 21% от всех атак. Прирост штурмов на этом направлении вырос в 1,75 раза.
Далее следуют:
- Константиновское (12%);
- Лиманскоей (8%);
- Александровское (8%).
"Негативным рекордсменом стал Славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь", - отметили в DeepState.
