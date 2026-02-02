Окупанти обстріляли 27 населених пунктів Херсонщини: поранено 3 людей

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Софіївка, Янтарне, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Микільське, Токарівка, Берислав, Червоне, Новорайськ, Бургунка, Золота Балка, Милове, Новокаїри, Червоний Маяк, Гаврилівка, Львове, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 3 приватні будинки.Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, автобус та приватні гараж і автомобілі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.











