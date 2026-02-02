30 ворожих обстрілів зафіксовано на Сумщині: пошкоджено понад 5 будинків, магазини і транспорт

Протягом доби, з ранку 1 лютого до ранку 2 лютого 2026 року, російські війська здійснили майже 30 обстрілів по 17 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на 2 лютого розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Руйнування

Внаслідок російських обстрілів території області за добу немає постраждалих серед мирних жителів.

У Конотопській громаді через атаку ворожого БпЛА 31 січня постраждала дитина – 15-річний хлопець.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Хотінська, Ворожбянська, Краснопільська, Лебединська, Шосткинська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Конотопська, Путивльська, Великописарівська.

Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Великописарівській громаді пошкоджено магазин, нежитлове приміщення;

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, нежитлове приміщення, транспортні засоби, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, приватний будинок та об’єкт цивільної інфраструктури.

