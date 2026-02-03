Атака на Харьков: город атаковала баллистика и БПЛА
Российские оккупанты нанесли баллистический удар по Харькову.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг нанес удар по городу баллистическим оружием - попадание в Слободском районе. Детали уточняем", - написал он в Телеграме.
Перед этим Игорь Терехов сообщил, что в центр города прилетел вражеский дрон "Молния".
"Имеем попадание вражеского дрона "Молния" в центре города. Пока - без пострадавших. Относительно повреждений - информация выясняется", - написал Терехов в Телеграме.
Атака российских БПЛА
Вечером 2 февраля войска РФ осуществили очередную атаку по Украине с применением ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что силы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность. Украинские военные принимают необходимые меры для уничтожения воздушных целей.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Харькову.
