Атака на Харків: місто атакувала балістика і БпЛА
Російські окупанти завдали балістичного удару по Харкову.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав удару по місту балістичною зброєю - влучання у Слобідському районі. Деталі уточнюємо", - написав він у Телеграмі.
Перед цим Ігор Терехов повідомив, що у центр міста прилетів ворожий дрон "Молнія.
"Маємо влучання ворожого дрону "молнія" у центрі міста. Наразі - без постраждалих. Щодо пошкоджень - інформація зʼясовується", - написав Терехов у Телеграмі.
Оновлена інформація
О 00:57 Терехов повідомив, що окупанти завдали ще одного ракетного удару по Харкову і Слобідському району. Також він повідомив про атаку дронів.
О 01:39 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у Телеграмі про двох постраждалих унаслідок атаки: 27-річний та 58-річний чоловіки наразі отримують допомогу медиків.
Також він повідомив, що внаслідок удару ворожим БпЛА по м. Дергачі постраждали двоє людей. 79-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, 22-річний чоловік. госпіталізований.
Атака російських БпЛА
Увечері 2 лютого війська РФ здійснили чергову атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.
Зазначається, що сили протиповітряної оборони приведені у бойову готовність. Українські військові вживають необхідних заходів для знищення повітряних цілей.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару безпілотником по Харкову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль