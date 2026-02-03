Атака на Харків: місто атакувала балістика і БпЛА

Російські окупанти завдали балістичного удару по Харкову.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав удару по місту балістичною зброєю - влучання у Слобідському районі. Деталі уточнюємо", - написав він у Телеграмі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перед цим Ігор Терехов повідомив, що у центр міста прилетів ворожий дрон "Молнія.

"Маємо влучання ворожого дрону "молнія" у центрі міста. Наразі - без постраждалих. Щодо пошкоджень - інформація зʼясовується", - написав Терехов у Телеграмі.

Оновлена інформація

О 00:57 Терехов повідомив, що окупанти завдали ще одного ракетного удару по Харкову і Слобідському району. Також він повідомив про атаку дронів.

О 01:39 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у Телеграмі про двох постраждалих унаслідок атаки: 27-річний та 58-річний чоловіки наразі отримують допомогу медиків.

Також він повідомив, що внаслідок удару ворожим БпЛА по м. Дергачі постраждали двоє людей. 79-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, 22-річний чоловік. госпіталізований.

Атака російських БпЛА

Увечері 2 лютого війська РФ здійснили чергову атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що сили протиповітряної оборони приведені у бойову готовність. Українські військові вживають необхідних заходів для знищення повітряних цілей.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару безпілотником по Харкову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донька Келлога про атаку на автобус з шахтарями: переговори з РФ не стримують агресію