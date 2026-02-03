Харків під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків

Вночі 3 лютого понад три години тривала російська атака на Харків. Ворог прицільно бив по енергетичній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Мета очевидна: завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз", - наголосив міський голова.

Міська влада повідомляє, що російські війська намагаються знищити енергетичну систему Харкова саме в період низьких температур. Це створює загрозу масштабних аварій і повного виходу з ладу тепломереж.

Вимушене рішення щодо теплопостачання

У зв’язку з безпрецедентною атакою ухвалено складне, але необхідне рішення. Щоб не допустити замерзання мережі, фахівці змушені злити теплоносій у системі теплопостачання 820 житлових будинків, які отримують тепло від однієї з найбільших ТЕЦ міста. За словами керівництва міста, альтернативного варіанту в цій ситуації немає.

Пункти Незламності працюють цілодобово

Для підтримки мешканців у Харкові в цілодобовому режимі працюють усі 101 пункт Незламності. Там люди можуть зігрітися, випити гарячі напої та зарядити мобільні пристрої. За необхідності влада готова оперативно розгортати додаткові пункти обігріву.

Можливі перебої з транспортом

Через наслідки обстрілів можливі перебої в роботі міського електротранспорту. Щоб забезпечити рух у місті, ухвалено рішення про запуск додаткових автобусних маршрутів.

Міська влада наголошує, що ніч і ранок будуть надзвичайно складними для Харкова. Водночас усі служби працюють на місцях, рішення ухвалюються оперативно, а ситуація перебуває під контролем. Місто продовжує функціонувати, попри спроби ворога зламати систему життєзабезпечення.

