Харків під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків
Вночі 3 лютого понад три години тривала російська атака на Харків. Ворог прицільно бив по енергетичній інфраструктурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Мета очевидна: завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз", - наголосив міський голова.
Міська влада повідомляє, що російські війська намагаються знищити енергетичну систему Харкова саме в період низьких температур. Це створює загрозу масштабних аварій і повного виходу з ладу тепломереж.
Вимушене рішення щодо теплопостачання
У зв’язку з безпрецедентною атакою ухвалено складне, але необхідне рішення. Щоб не допустити замерзання мережі, фахівці змушені злити теплоносій у системі теплопостачання 820 житлових будинків, які отримують тепло від однієї з найбільших ТЕЦ міста. За словами керівництва міста, альтернативного варіанту в цій ситуації немає.
Пункти Незламності працюють цілодобово
Для підтримки мешканців у Харкові в цілодобовому режимі працюють усі 101 пункт Незламності. Там люди можуть зігрітися, випити гарячі напої та зарядити мобільні пристрої. За необхідності влада готова оперативно розгортати додаткові пункти обігріву.
Можливі перебої з транспортом
Через наслідки обстрілів можливі перебої в роботі міського електротранспорту. Щоб забезпечити рух у місті, ухвалено рішення про запуск додаткових автобусних маршрутів.
Міська влада наголошує, що ніч і ранок будуть надзвичайно складними для Харкова. Водночас усі служби працюють на місцях, рішення ухвалюються оперативно, а ситуація перебуває під контролем. Місто продовжує функціонувати, попри спроби ворога зламати систему життєзабезпечення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Близько 7 ранку шахеди долетіли до Вінниччини і атакували Ладижин, де розташована ТЕС, та саму Вінницю.
Десь о 6.30 Повітряні сили повідомили, що групи крилатих ракет почали залітати через Сумщину і попрямували у бік центру України.
Тоді ж групи "Калібрів" з моря через Миколаївщину також залетіли в Україну та попрямували на захід.
Крилаті ракети з півночі швидко долетіли до Черкащини, кілька ракет атакували Черкаси, по яких у попередню ніч вдарили шахеди.
"Калібри" з півдня попрямували на Вінниччину, монітори вказали про можливу атаку крилатих ракет на Вінницю.
Близько 6.50 Повітряні сили повідомили про атаку Києва ракетами. Це можуть бути балістичні та крилаті ракети. Частина ракет атакує Трипільську ТЕЦ біля Києва, повідомили у ПС.
Важливо, що сьогодні протягом дня не було ракетних ударів і "Шахедів" проти інфраструктури, і це демонструє, що коли є в Америки мотив справді змінити ситуацію, ситуація може змінитися".
"Наша команда продовжує працювати з американською стороною, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватися", - додав президент.