Враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование
В ночь на вторник, 3 февраля, войска РФ вновь атаковали теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Каковы последствия ночной атаки?
По данным компании, в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.
"Это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года", - говорится в сообщении.
Последствия предыдущих атак
Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.
В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
03.02.2026 08:47
03.02.2026 08:54
03.02.2026 08:51
бичкавождя? 😲
все що давалося те захистили від не прямого влучання, але це дуже далеко від повного захисту
де наш Басаєв???
да теракти у москві?
це без вундервафлєй робиться, руками *****!
за що вам платять з/п???? - (це я до сбу та гур)