Враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование

тес после обстрела

В ночь на вторник, 3 февраля, войска РФ вновь атаковали теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Каковы последствия ночной атаки?

По данным компании, в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

"Это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Последствия предыдущих атак

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Буде контрпродуктивно намагатися перетворювати цю війну на змагання: вони вдарили по нашим енергооб'єкти - ми відповіли. Це абсолютно програшна стратегія хоча б тому, що в України немає стратегічної авіації, здатної наносити удари з поза радіусу дії ппо. Сподівання виключно на оборонну тактику теж нічим добрим не закінчиться. Війну треба переводити в стан масової різанини без правил та обмежень і переносити на російську територію.Тільки в такий асиметричний спосіб завідомо слабша сторона може протистояти сильнішій (навіть на рівних). Так діяли в'єтконговці проти США, так діяли моджахеди в Афганістані, так діють всілякі 'хамаси', 'хезболи', 'іділи' - всі вони цю аксіому давно зрозуміли. Людину в тилу знищити набагато простіше, ніж якийсь великий об'єкт. А всіляким моралістам відповім: 'Війни дійсно бувають справедливими та не справедливими, і лише це має братися до уваги. А методи досягнення цілей можуть бути які завгодно, аби вони цю ціль наближали. Україна війну не починала, у внутрішні справи Росії не лізла, а отже наша війна є справедливою. Жертва нападу не повинна перейматися чи її удар не проломить башку грабіжнику чи гвалтівнику, або чи морально бити по яйцях, бо це може перетворити нападника на імпотента.'
03.02.2026 08:47 Ответить
Бо питати треба у Кличка, енергетиків і Порошенка! Ви не слухаєте Нейвеличнішого племінного бичка вождя? 😲
03.02.2026 08:54 Ответить
Надо не переговоры с тварями ватными вести а делать ракеты и бомбы, желательно с ядерными зарядами..
03.02.2026 08:51 Ответить
03.02.2026 08:47 Ответить
Чому ніхто не питає у Ахметова за незахищені об'єкти.
03.02.2026 08:50 Ответить
03.02.2026 08:54 Ответить
Раніше Ахметова хоча б можна було критикувати, тепер *** в рот всім.
03.02.2026 09:07 Ответить
Ну так глибоко не потрібно, все ж поки ядеркою рашка не б'є. А ось обкласти важливі енергооб'єкти, наприклад, бетонними блоками в 50-100 см товщиною (щось на зразок укриття над 4 блоком ЧАЕС, збудованим у 1986 р.) напевно за 4 роки можна було зробити. Стовідсоткової гарантії захисту теж не буде, але вразливість від дронів точно забезпечить та й від ракет в багатьох випадках також.
03.02.2026 09:12 Ответить
Ви хоч в очі бачили ту ТЕЦ ? які бетонні блоки ?

все що давалося те захистили від не прямого влучання, але це дуже далеко від повного захисту
03.02.2026 09:17 Ответить
А Ви бачили ЧАЕС? І чим вона принципово відрізняється від будь-якої ТЕЦ, крім категорійності захисту через використання ядерного реактора замість паливного чи газового котла. ТЕЦ теж складається з окремих будівель і об'єктів, які можна захищати. До речі, колись читав, що енергоблоки АЕС мають витримувати навіть падіння на них літака (в мирний час про ракети ніхто не думав).
03.02.2026 09:31 Ответить
Повний захист, напевно, забезпечити не можливо. Але ступінь навіть часткового захисту визначає ступінь пошкоджень, а з цим і час, потрібний на відновлювальні роботи.
03.02.2026 09:34 Ответить
03.02.2026 08:51 Ответить
"Кличко! Енергетики! Комунальники! Порошенкоооо! Чому ворожі ракети і шахеди вчергове уразили теплоелектростанції ДТЕК?" - верховний головком Зєлєнскій.
03.02.2026 08:52 Ответить
03.02.2026 08:57 Ответить
я думаю безкінечна війна влаштовує більшість військового керівництва
де наш Басаєв???
да теракти у москві?
це без вундервафлєй робиться, руками *****!
за що вам платять з/п???? - (це я до сбу та гур)
03.02.2026 09:01 Ответить
Трамп в курсі? Бо меле про якісь добрі новини...
03.02.2026 09:14 Ответить
ціна ьтрампової обіцянки не атакувати енергетику
03.02.2026 10:32 Ответить
 
 