Враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование

В ночь на вторник, 3 февраля, войска РФ вновь атаковали теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Каковы последствия ночной атаки?

По данным компании, в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

"Это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Последствия предыдущих атак

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

