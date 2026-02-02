После обстрелов 9 января открыто срочное уголовное производство в отношении "Киевтеплоэнерго" и других коммунальщиков, - Кличко

После массированного обстрела Киева 9 января работники "Киевтеплоэнерго" и других коммунальных служб столицы, ликвидирующие последствия, подвергаются давлению и преследованиям со стороны силовых структур.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Украинской Правде", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"После обстрелов 9 января открыто срочное уголовное производство в отношении "Киевтеплоэнерго", водоканала, других коммунальных предприятий, которые работают над устранением последствий обстрелов. Например, по упрощенной процедуре водоканал закупает генератор, который крайне необходим сейчас в этих условиях. Закупили генераторы – на следующий день открывается уголовное производство. В разгар кризиса работники занимаются тем, чтобы предоставить документы, происходят выемки, нужно ходить по судам. И таких примеров достаточно много", – рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что это делается для дискредитации киевской власти, с 2019 года из более чем 1500 подозрений сотрудникам КГГА только два дела дошли до суда.

Давление на местное самоуправление

"С 2019 года против мэрии было возбуждено 1560 с чем-то уголовных дел. По нашему УПК уголовное дело открыть очень просто. Затем из каждого утюга, из каждого телеграм-канала рассказывают, какие здесь негодяи, а общество аплодирует борьбе с коррупцией. Но по 1560 производствам 110 работников получили подозрения. Против 24-х производства закрыты. По всем производствам есть два решения суда. Делается все, чтобы облить грязью и рассказать, как все плохо", - отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что давление на местное самоуправление происходит не только в Киеве, но и во многих городах Украины.

"Я могу вам сказать сейчас не только как киевский городской голова, но и как председатель Ассоциации городов Украины: ситуация не очень отличается и во многих других городах. Местное самоуправление является базисом демократии в каждой европейской демократической стране. У нас под разными предлогами было отстранено более 300 руководителей громад", - подчеркнул Виталий Кличко.

Топ комментарии
Віталій ще не розказав, чому досі комунальні служби (не лише Києва, а й інших міст) не можуть дістати необхідні дозволи (ліцензії, та ін.) на монтаж, встановлення обладнання (наданого в якості благодійної допомоги урядами наших союзників ще минулого року), яке могло би компенсувати втрату потужності подачі е/е та тепла в квартири багатоквартирних будинків
02.02.2026 13:21 Ответить
зелене лайно працює на знищення України.
02.02.2026 13:22 Ответить
А ті структури, яки надають ті дозволи, всі ходять під КабМіном. А та стюардеса з двома, як мінімум, підозрами в корупції.
02.02.2026 13:24 Ответить
Віталій ще не розказав, чому досі комунальні служби (не лише Києва, а й інших міст) не можуть дістати необхідні дозволи (ліцензії, та ін.) на монтаж, встановлення обладнання (наданого в якості благодійної допомоги урядами наших союзників ще минулого року), яке могло би компенсувати втрату потужності подачі е/е та тепла в квартири багатоквартирних будинків
02.02.2026 13:21 Ответить
А ті структури, яки надають ті дозволи, всі ходять під КабМіном. А та стюардеса з двома, як мінімум, підозрами в корупції.
02.02.2026 13:24 Ответить
"...а суспільство аплодує боротьбі з корупцією", - тут уточнення, суспільство з числа 73%.
Виродки зелені, геть дах зірвало.
02.02.2026 13:21 Ответить
зелене лайно працює на знищення України.
02.02.2026 13:22 Ответить
Броньовані ****** обслуговують паскудну владу. Не здивуюсь як шо невдовзі, по команді з жОПи, справу сфабрикують і прот нашого мера. Zелений недомірок мрії помститись Клічку.
02.02.2026 13:23 Ответить
Просрать все что можно. Лезть во все дела военных ломать там все что нельзя ломать. Потом соотвественно проигрывать противнику. Компенсировать тупые решения бусификацией и когда врачи, энергетики и прочие водители троллейбусов как-то пффтаются удержать остатки былой цивилизации и выезжают на вызовы, то бусярить их по схеме 15 быков (инвалидив) на одного. И что вы после такого хотите? Ну да можно еще и дела на них возбудлать за то что не хотят работать что бы не быть забусяреным слугами рукажопа наполеона.
02.02.2026 13:26 Ответить
Мабуть добросовісно працюють, а зеленим це треба? Їм треба топить Кличка і Україну, чхать вони хотіли на людей і їх трагедії…
02.02.2026 13:27 Ответить
можна тільки ДЯКУВАТИ рядовим спеціалістам цих організацій , але не їх керівництву і кмда . А про завищення цін і туалетним схемам можеш Віталій і далі скиглити що все то наклЬОп .
02.02.2026 13:29 Ответить
В розпал кризи працівники займаються тим, щоб надати документи, відбуваються виїмки, треба ходити по судах... Джерело: https://censor.net/ua/n3598450

оцінку Кличку, як міському голові, мають давати кияни (я таким не є), але отакі маніпуляціні повідомлення (тиждень - два тому була схожа заява Філатова), мене завжди вражали.
хіба це електрик чи слюсар чи монтажник займаються підготовкою та наданням документів або присутні на виїмках або ходять по судах? вочевидь ні.
впевненний, що у штаті й водоканалу й теплоенерго присутні юристи, спеціалісти (відповдіних відділів) до чиїх посадових обов'язків безпосередньо входить виконання всього вищепереліченого міським головою.
це просто така буденна реальність: правоохоронні запитують - органи місцевого самоврядування, КП тощо - реагують.
02.02.2026 13:33 Ответить
"це просто така буденна реальність: правоохоронні запитують"

вы внимательно читали? не запитують, а відкривають кримінальне провадження. и именно против тех, кто закупает обрудование. юристы оборудование не закупают. на допросы таскают тех, кто должен работу делать. работа, естественно, стоит.
02.02.2026 13:41 Ответить
дуже уважно, я ж процитував: "...надати документи, відбуваються виїмки, треба ходити по судах".
це те, що перелічив Кличко, як недоцільне "в розпал кризи".
так от, відкриття кримінального провадження не є чимось надзвичайним (на жаль) й до вручення підозри воно може тривати доволі довгий час без жодних наслідків для посадових осіб.
а за відсутності складу злочину може бути закрите.
чому ви вирішили, що юристи не займаються закупівлею обладнання? якщо на юриста покладені функції уповноваженої особи, то юрист на підприємстві цілком може цим займатися.
але крім того, юристи на підприємствах відповідають за комунікацію з правоохоронними органами, а не усувають наслідки аварій/обстрілів тощо.
тому нічого не заважає відповідним фахівцям (електрикам, слюсарям т.інш.) усувати аварійні ситуації, а юристам та керівництву готувати відповіді на запити.
якщо через запит поліції яким вимагається надання документів чи необхідність присутності когось з працівників під час виїмки, підприємство не працює, то може слід поставити питання щодо компетентності керівництва такого підприємства?
щодо відкриття кримінальногопровадження "против тех, кто закупает оборудование", то ви звідки це взяли?
кримінальне провадження цілком могло бути відкрите за фактом. ані ви, ані я не знаємо його подробиць, я їх й не обговорюю, а ви робите вигляд, що обізнанні щодо деталей цього провадження.
02.02.2026 13:54 Ответить
"тому нічого не заважає відповідним фахівцям"

пока открыто криминальное производство, вполне может заважать, вплоть до запрета использовать оборудование, находящееся под этим производством
02.02.2026 14:20 Ответить
от як буде повідомлення Кличка про заборону використання або вилучення обладнання тоді буде предмет для обговорення саме цього факту.
02.02.2026 14:45 Ответить
"от як буде повідомлення Кличка"

вы еще в письменном виде запросите, с подписью и мокрой печатью
02.02.2026 14:50 Ответить
думаю, якщо таке станеться він сповістить про це у своїх соцмережах.
а поки це не є предметом обговорення.
02.02.2026 15:14 Ответить
"чому ви вирішили, що юристи не займаються закупівлею обладнання? " - глубокая мысль! А электрики чинят водопровод.
Вот откуда берутся 73%.....
02.02.2026 14:20 Ответить
дуже цікаво.
ви не могли б конкретніше написати, що не так в написаному мною?
якщо ви уявляєте закупівлю обладнання як процес де відповідний технічний фахівець прибуває в маркет та тицяє пальцем в потрібне обладнання, то це не так.
в межах законодавства за здійснення разпорядниками бюджетних коштів закупівлі товарів, робіт, послуг відповідають уповноважені особи.
розпорядник самостійно визначає чи він має фахівця з публічних закупівель (уповноважену особу) як окрему штатну одиницю, чи покладає виконання цих функцій на когось з вже наявних в штаті працівників (таким працівником цілком може бути юрист).
Кличко ж написав, що "наприклад водоканал закупив генератор за спрощеною процедурою", от за обрання відповідної процедури та проведення її у відповдіності до законодавства у сфері публічних закупівель й відповідає уповноважена особа.
ви коли претензію висловлюєте, якось розгорнітіше пишіть, щоб було зрозуміло суть претензії.
02.02.2026 14:41 Ответить
Друг мой, КТО несёт ответственность за закупку - юрист, который оформлял бумаги или тот кто их подписал?
02.02.2026 14:50 Ответить
ну, по-перше, ви мені не друг й це чудово як для вас так й для мене.
по-друге, мій перший коментар взагалі про інше.
він про розподіл обов'язків на підприємстві й про те, що підготовка відповідей на запит правоохоронних органів, надання копій документів, присутність під час виїмки документів, жодним чином не впливає та не першкоджає роботі фахівців, які безпосередньо задіяні в ліквідації аварій.
тому казати, що це недоречно "під час кризи" дорівнює отому зеленському "неначасі".
по-третє, я не веду мову про юриста, як того, хто підготував договір. я вів мову про юриста, знову ж таки, в розрізі розподілу обов'язків на підприємстві (вам просто варто спокійно перечитати мої відповіді).
але якщо ми говоримо про уповноважену особу, то за вибір процедури закупівлі (бачте Кличко написав, що закупівля відбулась за спрощеною процедурою) та за її проведення у відповідності до законодавства відповідальність несе уповноважена особа.
керівник, той хто підписав, має свій рівень відповідальності.
але я взагалі поки не бачу предмету обговорення.
я просто вважаю, що повідомлення Кличко значною мірою маніпулятивне й пояснив чому - на підприємстві де налагоджена робота такі прості процесуальні дії, які він перелічив, не спричиняють колапсу.
02.02.2026 15:03 Ответить
бла-бла-бла.... Генератор, который является предметом уголовного производства, любой специалист от греха подальше обойдёт десятой дорогой, а не устанавливать будет. В реальности.
02.02.2026 15:28 Ответить
"щодо відкриття кримінальногопровадження "против тех, кто закупает оборудование", то ви звідки це взяли?"

читайте статью
02.02.2026 14:21 Ответить
я вже писав - я її читав. а ви?
"Після обстрілів 9-го січня відкрите термінове кримінальне провадження щодо "Київтеплоенерго", водоканалу, інших комунальних підприємств,..." Джерело: https://censor.net/ua/n3598450
я усвідомлюю, що міський голова висловлюється як йому хочеться, але опускаючи навіть те, що термін "термінове кримінальне провадження" відсутній в законодавстві, слід звернути увагу на те, що кримінальне провадження відкривається зазвичай "за фактом", а вже за результатами слідства підозра може бути вручена конкретній посадовій особі.
02.02.2026 14:32 Ответить
т.е. сам факт "Після обстрілів 9-го січня відкрите термінове кримінальне провадження" вас никак не смущает? тогда перечитайте коммент амфаш
02.02.2026 14:39 Ответить
сам факт мене не бентежить - в них робота така.
вони як відкрили так, за відсутності складу злочину, й закриють.
але мій перший коментар був геть про інше.
ані ви ані амфаш, вочевидь не розумієте рпо що ви пишете та що коментуєте.
ваше невдоволення владою як такою зрозуміле, але коли таке невдоволення перекриває доступ крові до мізків це вже недобре.
02.02.2026 14:43 Ответить
"сам факт мене не бентежить - в них робота така"

яка така? больше нечем заняться? всё остальное в порядке? миндича уже поймали?

"ваше невдоволення владою як такою зрозуміле, але коли таке невдоволення перекриває доступ крові до мізків це вже недобре"

т.е. вы всё еще видите во владе рациональное зерно? ну так не зря же был совет еще раз перечитать амфаш
02.02.2026 14:48 Ответить
в амфаша не такий вже складний коментар, щоб перечитувати його кілька разів.
ви хворі.
й ваша хвороба прогресує.
я нічого не написав ані про владу ані про своє ставлення до неї ані про те, що я в ній бачу й чого не бачу.
щодо того що "больше нечем заняться? всё остальное в порядке? миндича уже поймали?", то ви впевненні, що до того моменту поки не впіймають міндіча всі інші розслідування треба відкласти?
ще раз: кожен хто працює з державнимм або місцевим бюджетами є об'єктом уваги правоохоронної системи (не завжди об'єктивної, часто вибіркової, але що маємо) тож так, це буденність.
запити поліції/прокуратури тощо, які надходять в межах відкритих кримінальнимх проваджень та навіть виїмка документів зазвичай не спричиняють зупинку роботи установ та підприємств.
02.02.2026 15:11 Ответить
"то ви впевненні, що до того моменту поки не впіймають міндіча всі інші розслідування треба відкласти?"

не впевнений. но впевнений, что есть более насущие и важные дела, что подтверждается новостной лентой на этом сайте

"в амфаша не такий вже складний коментар, щоб перечитувати його кілька разів.
ви хворі"

судя по всему для вас оказался сложный, поэтому вы начали ставить диагноз, не беря во внимание свое клиническое состояние. подобный метод присущ быдлу, а мне не хочется опускаться до этого уровня. поэтому давайте прекратим дискуссию.
02.02.2026 15:22 Ответить
Не на часі!
02.02.2026 13:34 Ответить
Після обстрілів 9 січня відкрито термінове кримінальне провадження щодо "Київтеплоенерго" та інших комунальників,

А для чого в Україні ліверні органи, як не помагати агресору з середини України ?
02.02.2026 13:36 Ответить
Ось кого слід населенню блакувати, а не перекривати рух на дорогах.
02.02.2026 13:38 Ответить
То забийте *** на роботу - нехай силові структури відновлюють тепломережі.
02.02.2026 13:38 Ответить
""зелені рашистські слуги куйла в Україні" не переслідують(рашистську корумровану агентуру баканових.рєзнікових.умєрових наумових,єрмаків .галущенків,міндічів, і т.д і т д,котрі причетні до багато млр пограбування української казни,чіпляються до "водоканалу.вишукуючі мед в задниці.де його ніколи не було.Вороги є вороги.Це дрібнота в порівнянні з тим.що вони відмовляються ві ракет ППО.від генераторі .та багато чого іншого(надання землі під будівництво німцями заводу для виготовлення та ремонту бронитехніки...Прибалти , питання з землею вирішили за пару днів."зелені вороги України"протягують місяцями.лиш би зробити побільше шкодиУкраїні і її нгароду...
02.02.2026 13:41 Ответить
А труханов не жаліється, краде кацапіна, і ніхто йому не заважає...
02.02.2026 14:07 Ответить
З 2019 року,з приходом ЗЕбіла до трону,влада постійно кошмарить КМДА."Слугам" як кров з носа була і потрібна влада в Києві.Як вони готували Верещучку під брендом "мері Попінс", за шию стропили,автокраном підіймали і парила вона в повітрі з парасолькою (Чучундра).ЗЕленський ненавидить Кличка який очолював "Удар" і був союзником Порошенка.
02.02.2026 14:31 Ответить
от зеленых клоунов и мусоров толку как ноль, только рыло свое сунут везде в каждой ж**е затычка, безмозглые, бестолковые, бесполезные выродки которые еще и на наши налоги содержатся. Сюр и цирк просто
02.02.2026 14:37 Ответить
Що не зробиш, аби на фронт не попасти
02.02.2026 14:56 Ответить
Держава під "мудрим" керівництвом зелених 4 роки ніфіга не робила, КМДА під ще "мудрішим" керівництвом боксера ніфіга не робила. Зате тепер тільки і заняті перекидуванням "стрєлок", хто кому там заважає =(
02.02.2026 15:15 Ответить
самий суттєвий коментар
02.02.2026 20:10 Ответить
Як кримінальне провадження заважає слюсарям працювати? Що за маніпуляції? Відколи слюсарі стали юристами та керівниками, які відповідають за юридичний супровід та закупки?
Виходить так, що київ рада, за 4 роки війни, з усіх не вкрадених не освоєнних грошей киян, недостатньо закупила альтернативних джерел енергії, навіть на 2026 не заклала грошей на закупівлю цього обладнання?!
Більшість в київраді за кщичком і псами! Тобто, саме ця більшість голосує за розподіл бюджетних коштів, а винуватий знов хтось? Дитячий садок якись у пєдаліка!
Треба ще й проти ньо6о відкрити карну справу за БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, яка призвела до массових незручностей!
Пєдалік 12 років кришує підрядників, 12 років ніх@ра не робить, тільки виє, що йому заважають красти брехати!
03.02.2026 09:35 Ответить
Які ж мерзотники ці зеленські...
03.02.2026 11:47 Ответить
 
 