После обстрелов 9 января открыто срочное уголовное производство в отношении "Киевтеплоэнерго" и других коммунальщиков, - Кличко

После массированного обстрела Киева 9 января работники "Киевтеплоэнерго" и других коммунальных служб столицы, ликвидирующие последствия, подвергаются давлению и преследованиям со стороны силовых структур.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Украинской Правде", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"После обстрелов 9 января открыто срочное уголовное производство в отношении "Киевтеплоэнерго", водоканала, других коммунальных предприятий, которые работают над устранением последствий обстрелов. Например, по упрощенной процедуре водоканал закупает генератор, который крайне необходим сейчас в этих условиях. Закупили генераторы – на следующий день открывается уголовное производство. В разгар кризиса работники занимаются тем, чтобы предоставить документы, происходят выемки, нужно ходить по судам. И таких примеров достаточно много", – рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что это делается для дискредитации киевской власти, с 2019 года из более чем 1500 подозрений сотрудникам КГГА только два дела дошли до суда.

Давление на местное самоуправление

"С 2019 года против мэрии было возбуждено 1560 с чем-то уголовных дел. По нашему УПК уголовное дело открыть очень просто. Затем из каждого утюга, из каждого телеграм-канала рассказывают, какие здесь негодяи, а общество аплодирует борьбе с коррупцией. Но по 1560 производствам 110 работников получили подозрения. Против 24-х производства закрыты. По всем производствам есть два решения суда. Делается все, чтобы облить грязью и рассказать, как все плохо", - отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что давление на местное самоуправление происходит не только в Киеве, но и во многих городах Украины.

"Я могу вам сказать сейчас не только как киевский городской голова, но и как председатель Ассоциации городов Украины: ситуация не очень отличается и во многих других городах. Местное самоуправление является базисом демократии в каждой европейской демократической стране. У нас под разными предлогами было отстранено более 300 руководителей громад", - подчеркнул Виталий Кличко.

