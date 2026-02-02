Після обстрілів 9 січня відкрито термінове кримінальне провадження щодо "Київтеплоенерго" та інших комунальників, - Кличко

Після масованого обстрілу Києва 9 січня працівники "Київтеплоенерго" та інших комунальних служб столиці, які ліквідовують наслідки, піддаються тиску та переслідуванню з боку силових структур.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю "Українській Правді", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Після обстрілів 9-го січня відкрите термінове кримінальне провадження щодо "Київтеплоенерго", водоканалу, інших комунальних підприємств, які працюють над усуненням наслідків обстрілів. Наприклад, за спрощеною процедурою водоканал закуповує генератор, який вкрай потрібен зараз у цих умовах. Закупили генератори – наступного дня відкривається кримінальне провадження. В розпал кризи працівники займаються тим, щоб надати документи, відбуваються виїмки, треба ходити по судах. І таких прикладів достатньо багато", - розповів Віталій Кличко.

Він зазначив, що це робиться для дискредитації київської влади, з 2019 року з понад 1500 підозр співробітникам КМДА лише дві справи дійшли до суду.

Тиск на місцеве самоврядування

"З 2019-го року проти мерії було порушено 1560 з чимось кримінальних справ. За нашим КПК кримінальну справу відкрити дуже просто. Потім з кожної праски, з кожного телеграм-каналу розповідають, які тут негідники, а суспільство аплодує боротьбі з корупцією. Але за 1560 провадженнями 110 працівників отримали підозри. Проти 24-х провадження закриті. За всіма провадженням є два рішення суду. Робиться все, щоб облити брудом і розказати, як все погано", - зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що тиск на місцеве врядування відбувається не тільки в Києві, а й в багатьох містах України.

"Я можу вам сказати зараз не тільки як київський міський голова, а як голова Асоціації міст України: ситуація не дуже відрізняється і в багатьох інших містах. Місцеве самоврядування є базисом демократії в кожній європейській демократичній країні. У нас під різними приводами було відсторонено понад 300 керівників громад", - наголосив Віталій Кличко.

