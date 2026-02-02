УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7269 відвідувачів онлайн
Новини Фото Відключення електроенергії Удари по енергетиці
1 411 23

Цілеспрямованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі минулої доби не було, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повів селектор по ситуації в Україні.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація в енергосистемі

За його словами, на сьогодні українські енергетики, ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу. Робота системи стабілізована, але, звісно, через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними.

селектор у Зеленського
селектор у Зеленського
селектор у Зеленського

"За добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі - саме по об’єктах залізниці. Сьогодні на селекторі визначили окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника "Укрзалізниці". Очікую виконання доручень уже сьогодні", - наголосив він.

Читайте: Через атаки РФ нові знеструмлення у 4 областях, у столичному регіоні дефіцит потужностей, - Міненерго

Ситуація в Києві

Також зазначається, що у Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення – в основному це наслідки аварій. Для ремонтної роботи залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад.

"Доручив МВС України та обласним, місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву в Україні. Незалежно від того, який рівень користування пунктами був цими днями, мають бути готовими на час усього похолодання до будь-якого розвитку подій. Також обласні керівники отримали доручення перевірити всі базові станції зв’язку - за даними МВС України, десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це - у сільській місцевості. Зв’язок повинен бути стабільним", - додав Зеленський.

Окрім того, було окреме доручення для "Укренерго" щодо частини Одеської області: графіки відключень мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням.

Також читайте: Атаки РФ на енергетику України наближаються до геноциду, - Рінкевичс

"Складна ситуація з відключеннями в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, також у громадах прикордоння з Росією. Робиться максимум, щоб допомогти людям. Дякую всім працівникам енергокомпаній, комунальних служб, аварійних та ремонтних бригад, кожному бізнесу – усім, хто працює заради людей і допомагає своїй громаді та всій нашій країні пройти цей складний час", - резюмує глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (27718) енергетика (3774) відключення світла (1672)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ну - так - били в лоб а попали по лбу - убиті гірники не рахуються?
показати весь коментар
02.02.2026 13:02 Відповісти
+15
ТА ТИ ШО!?
А ми і не помітили!
Дякуємо вам Володимир Олександровичу шо відкрили нам очи.
Шоб тобі та всім хто з тобою, повилазило дуже велокою фракцією через сраку, гнида.
показати весь коментар
02.02.2026 13:03 Відповісти
+13
Спить дитина - мабуть, Країна мрій наснлася
показати весь коментар
02.02.2026 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спить дитина - мабуть, Країна мрій наснлася
показати весь коментар
02.02.2026 13:01 Відповісти
До речи, тільки пройшла інфа о дуже високій вирогідності нанесення кацапами, на протязі 48 годин, масованного ракетного удару по Києву і ТЕЦ в багатьох областях. Сумарний залп ракет може скласти 104 одиниці. І додайте сотен п'ять а може і більше дронів.
показати весь коментар
02.02.2026 14:54 Відповісти
Приватизувати українську енергетику вперше спробували на початку 1990-х. Але після невдалого старту ідею відклали на майбутнє. До неї повернулися 2001 року, і, щоб показати серйозність намірів, держава продала контрольні пакети декількох обленерго. Але на справжню масову приватизацію український уряд наважився лише в лютому 2011-го, видаливши 20 обленерго з переліку стратегічних.

У підсумку на сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Їх небагато. Акції 27 компаній опинилися в руках п'яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише http://www.theinsider.ua/ Інсайдер.

Російська VS Energy за три роки з часу початку приватизації стала лідером за кількістю активів. Ця група належить російським бізнесменам на чолі з Михайлом Спектором, до неї також входять Євген Гінер, Михайло Воєводін і колишній віце-спікер Держдуми РФ Олександр Бабаков.
показати весь коментар
02.02.2026 15:10 Відповісти
Ну - так - били в лоб а попали по лбу - убиті гірники не рахуються?
показати весь коментар
02.02.2026 13:02 Відповісти
ТА ТИ ШО!?
А ми і не помітили!
Дякуємо вам Володимир Олександровичу шо відкрили нам очи.
Шоб тобі та всім хто з тобою, повилазило дуже велокою фракцією через сраку, гнида.
показати весь коментар
02.02.2026 13:03 Відповісти
довбойоб. а на полтавщині по тец летіли дрони
показати весь коментар
02.02.2026 13:06 Відповісти
дякувати своечасно надісланої двушечки на мацкву...так?
показати весь коментар
02.02.2026 13:07 Відповісти
да, просто були нецілеспрямовае вбивство 15 гірників що видобувають вугілля для тец.

нухотьпаржалі, двйби?
показати весь коментар
02.02.2026 13:08 Відповісти
А скільки ми ще не знаємо про поранених, про знищені підприємства, шахти, цехи, ті ж автобуси і насосні станції
показати весь коментар
02.02.2026 21:53 Відповісти
тобто гірників, вуглепостачальників для енергетики Зєля не вважає за людей, які стоять в основі нинішнього (хоч вже й ослабленого бандою дефективних манагерів) енерголанцюга держави..?..
ото преза та його команду мародерів-зрадників, ідіотів та дебілів, обрали на нашу голову...
показати весь коментар
02.02.2026 13:11 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2026 13:14 Відповісти
Це - передоз ? Або - Володимир - ясне сонечко?
показати весь коментар
02.02.2026 13:32 Відповісти
Я не зрозумів, це пряме виправдання кацапів??? 😡😡😡
показати весь коментар
02.02.2026 13:18 Відповісти
Ура! З 2019 намагались побачити мір в очах *****, і от - нарешті!
показати весь коментар
02.02.2026 13:25 Відповісти
Спить наш зяма, та й не чує....
показати весь коментар
02.02.2026 13:26 Відповісти
Він точно дегенерат.....
показати весь коментар
02.02.2026 14:03 Відповісти
Відмазує рашистів
показати весь коментар
02.02.2026 14:22 Відповісти
Краще б вдарив трьома тисячами фламінго по мацкві, про які гундосив до кінця 2025 року.Не цілєспрямовано! Так просто у відповідь, а потом вибачився.
показати весь коментар
02.02.2026 14:46 Відповісти
Відмазав зеленський убивць Українців - беркутню, вагнерівців!! І ****** відмаже!! Акакая разніца ???
показати весь коментар
02.02.2026 15:12 Відповісти
То з к@ц@п@ми вже можна мати справу?!?
Тоді можеш знову крутити свою стару пластинку!
Та сторона... (від 2019 року до 24.02.2022року).
Росіяни також люди...(19.02.2022)
Сойтись где-то по средине...
Далі травневі свята, шашлик...
показати весь коментар
02.02.2026 14:26 Відповісти
Дайте йому сєльодкі, якщо скумбріі по вісім вже нема.Краще нехай жує, ніж говорить
показати весь коментар
02.02.2026 14:41 Відповісти
Так кому нужно спасибо сказать что совсем свет и отопление не вырубили? Тебе потужному, который провалил подготовку к ударам или кацапам которые не обстреливают. Последним получается? ******* чё.
показати весь коментар
02.02.2026 15:06 Відповісти
Ти шо ти у них гештальт терапевт стендапер) целеспрямованих))))
показати весь коментар
03.02.2026 10:00 Відповісти
 
 