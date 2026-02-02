Цілеспрямованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі минулої доби не було, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повів селектор по ситуації в Україні.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація в енергосистемі
За його словами, на сьогодні українські енергетики, ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу. Робота системи стабілізована, але, звісно, через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними.
"За добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі - саме по об’єктах залізниці. Сьогодні на селекторі визначили окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника "Укрзалізниці". Очікую виконання доручень уже сьогодні", - наголосив він.
Ситуація в Києві
Також зазначається, що у Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення – в основному це наслідки аварій. Для ремонтної роботи залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад.
"Доручив МВС України та обласним, місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву в Україні. Незалежно від того, який рівень користування пунктами був цими днями, мають бути готовими на час усього похолодання до будь-якого розвитку подій. Також обласні керівники отримали доручення перевірити всі базові станції зв’язку - за даними МВС України, десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це - у сільській місцевості. Зв’язок повинен бути стабільним", - додав Зеленський.
Окрім того, було окреме доручення для "Укренерго" щодо частини Одеської області: графіки відключень мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням.
"Складна ситуація з відключеннями в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, також у громадах прикордоння з Росією. Робиться максимум, щоб допомогти людям. Дякую всім працівникам енергокомпаній, комунальних служб, аварійних та ремонтних бригад, кожному бізнесу – усім, хто працює заради людей і допомагає своїй громаді та всій нашій країні пройти цей складний час", - резюмує глава держави.
У підсумку на сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Їх небагато. Акції 27 компаній опинилися в руках п'яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише http://www.theinsider.ua/ Інсайдер.
Російська VS Energy за три роки з часу початку приватизації стала лідером за кількістю активів. Ця група належить російським бізнесменам на чолі з Михайлом Спектором, до неї також входять Євген Гінер, Михайло Воєводін і колишній віце-спікер Держдуми РФ Олександр Бабаков.
