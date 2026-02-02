Атаки РФ на енергетику України наближаються до геноциду, - Рінкевичс

Рінкевичс: удари РФ по енергетиці України — шлях до воєнних злочинів

Нинішні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України фактично наближаються до геноциду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю програмі "Ранкова панорама" Латвійського телебачення.

За словами глави латвійської держави, цілеспрямоване знищення Росією енергетичної інфраструктури України під час суворої зими наближається до чергових воєнних злочинів або фактично до геноциду. Він наголосив, що удари по об’єктах, від яких залежить виживання цивільного населення, мають особливо тяжкі наслідки в період сильних морозів.

Рінкевичс зазначив, що наразі дипломатичне вирішення розв’язаної Росією війни не проглядається, хоча він і сподівається помилитися в цьому прогнозі. На його думку, реальних передумов для компромісу поки що немає.

Головна перешкода - позиція Росії

Президент Латвії знову підкреслив, що ключовою перешкодою для досягнення результатів у переговорах щодо миру та припинення вогню залишається Росія. За його словами, дії Кремля свідчать про прагнення повністю підкорити Україну, що унеможливлює готовність до будь-яких поступок.

Латвійський лідер вважає, що Захід і надалі має реальні важелі впливу на ситуацію. Йдеться, зокрема, про збільшення фінансової та військової допомоги Україні, розширення санкцій проти Росії та посилення дипломатичного тиску на агресора.

Атаки без успіхів на фронті

У період надзвичайно морозної зими Росія особливо активно атакує українську енергетичну інфраструктуру, регулярно залишаючи сотні тисяч людей без тепла й електроенергії. Водночас як зазначають міжнародні спостерігачі, на лінії фронту російським військам не вдалося досягти проривних результатів.

обстріл росія Рінкевичс Едгарс інфраструктура
Топ коментарі
+9
НАБЛИЖАЮТЬСЯ???? Спалили заживо людей в автобусі а за день до того ударили по пологовому будинку - це видно військові цілі да?
02.02.2026 11:49 Відповісти
+4
Наближаються? Вам би таке наближення, шановні партнери, сидящі за спиною вмираючих українців. Краще б промовчав.
02.02.2026 13:03 Відповісти
+3
"Геноцид внутрішніх ворогів українського народу з роду Юди, і зовнішніх, рашистських їх роботодавців,та спонсорів
02.02.2026 12:05 Відповісти
02.02.2026 11:49 Відповісти
Видавлюють українців - шоб виїзжали нах
02.02.2026 11:49 Відповісти
02.02.2026 12:05 Відповісти
Так вважають всі притомні політики і тільки у Трампа це називається - "переговори по Україні йдуть нормально"...
02.02.2026 12:27 Відповісти
Наближаються??? Мізки твої наближаються до невігластва. Сліпці емоційні.
02.02.2026 12:47 Відповісти
02.02.2026 13:03 Відповісти
Вы лучше бомбоубежища стройте и подстанции закапывайте. У вас был шанс решить проблему рахи быстро и дешево. Вы ее успешно прои...ли. дождались Трамбона.
02.02.2026 14:42 Відповісти
Согласно Конвенции ООН 1948 года (ст. II), геноцид - это действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу.
02.02.2026 15:12 Відповісти
Скільки років потрібно аби визнати очевидне? Так само як і з 1933-м, 100 років вистачить?
02.02.2026 18:36 Відповісти
мудило. Щоб до тебе так наблизилося. Це і є геноцид, придурок!
02.02.2026 23:07 Відповісти
 
 