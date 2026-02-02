Атаки РФ на енергетику України наближаються до геноциду, - Рінкевичс

Нинішні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України фактично наближаються до геноциду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю програмі "Ранкова панорама" Латвійського телебачення.

За словами глави латвійської держави, цілеспрямоване знищення Росією енергетичної інфраструктури України під час суворої зими наближається до чергових воєнних злочинів або фактично до геноциду. Він наголосив, що удари по об’єктах, від яких залежить виживання цивільного населення, мають особливо тяжкі наслідки в період сильних морозів.

Рінкевичс зазначив, що наразі дипломатичне вирішення розв’язаної Росією війни не проглядається, хоча він і сподівається помилитися в цьому прогнозі. На його думку, реальних передумов для компромісу поки що немає.

Головна перешкода - позиція Росії

Президент Латвії знову підкреслив, що ключовою перешкодою для досягнення результатів у переговорах щодо миру та припинення вогню залишається Росія. За його словами, дії Кремля свідчать про прагнення повністю підкорити Україну, що унеможливлює готовність до будь-яких поступок.

Латвійський лідер вважає, що Захід і надалі має реальні важелі впливу на ситуацію. Йдеться, зокрема, про збільшення фінансової та військової допомоги Україні, розширення санкцій проти Росії та посилення дипломатичного тиску на агресора.

Атаки без успіхів на фронті

У період надзвичайно морозної зими Росія особливо активно атакує українську енергетичну інфраструктуру, регулярно залишаючи сотні тисяч людей без тепла й електроенергії. Водночас як зазначають міжнародні спостерігачі, на лінії фронту російським військам не вдалося досягти проривних результатів.

