Атаки РФ на энергетику Украины приближаются к геноциду, - Ринкевичс

Ринкевичс: удары РФ по энергетике Украины — путь к военным преступлениям

Нынешние атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины фактически приближаются к геноциду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

По словам главы латвийского государства, целенаправленное уничтожение Россией энергетической инфраструктуры Украины во время суровой зимы приближается к очередным военным преступлениям или фактически к геноциду. Он подчеркнул, что удары по объектам, от которых зависит выживание гражданского населения, имеют особенно тяжелые последствия в период сильных морозов.

Ринкевичс отметил, что пока дипломатическое решение развязанной Россией войны не просматривается, хотя он и надеется ошибиться в этом прогнозе. По его мнению, реальных предпосылок для компромисса пока нет.

Главное препятствие - позиция России

Президент Латвии вновь подчеркнул, что ключевым препятствием для достижения результатов в переговорах о мире и прекращении огня остается Россия. По его словам, действия Кремля свидетельствуют о стремлении полностью подчинить Украину, что делает невозможной готовность к каким-либо уступкам.

Латвийский лидер считает, что Запад и в дальнейшем имеет реальные рычаги влияния на ситуацию. Речь идет, в частности, об увеличении финансовой и военной помощи Украине, расширении санкций против России и усилении дипломатического давления на агрессора.

Атаки без успехов на фронте

В период чрезвычайно морозной зимы Россия особенно активно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, регулярно оставляя сотни тысяч людей без тепла и электроэнергии. В то же время, как отмечают международные наблюдатели, на линии фронта российским войскам не удалось достичь прорывных результатов.

Топ комментарии
НАБЛИЖАЮТЬСЯ???? Спалили заживо людей в автобусі а за день до того ударили по пологовому будинку - це видно військові цілі да?
02.02.2026 11:49 Ответить
Видавлюють українців - шоб виїзжали нах
02.02.2026 11:49 Ответить
"Геноцид внутрішніх ворогів українського народу з роду Юди, і зовнішніх, рашистських їх роботодавців,та спонсорів
02.02.2026 12:05 Ответить
Так вважають всі притомні політики і тільки у Трампа це називається - "переговори по Україні йдуть нормально"...
02.02.2026 12:27 Ответить
Наближаються??? Мізки твої наближаються до невігластва. Сліпці емоційні.
02.02.2026 12:47 Ответить
Наближаються? Вам би таке наближення, шановні партнери, сидящі за спиною вмираючих українців. Краще б промовчав.
02.02.2026 13:03 Ответить
Вы лучше бомбоубежища стройте и подстанции закапывайте. У вас был шанс решить проблему рахи быстро и дешево. Вы ее успешно прои...ли. дождались Трамбона.
02.02.2026 14:42 Ответить
Согласно Конвенции ООН 1948 года (ст. II), геноцид - это действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу.
02.02.2026 15:12 Ответить
Скільки років потрібно аби визнати очевидне? Так само як і з 1933-м, 100 років вистачить?
02.02.2026 18:36 Ответить
мудило. Щоб до тебе так наблизилося. Це і є геноцид, придурок!
02.02.2026 23:07 Ответить
 
 