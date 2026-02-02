Атаки РФ на энергетику Украины приближаются к геноциду, - Ринкевичс

Нынешние атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины фактически приближаются к геноциду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

По словам главы латвийского государства, целенаправленное уничтожение Россией энергетической инфраструктуры Украины во время суровой зимы приближается к очередным военным преступлениям или фактически к геноциду. Он подчеркнул, что удары по объектам, от которых зависит выживание гражданского населения, имеют особенно тяжелые последствия в период сильных морозов.

Ринкевичс отметил, что пока дипломатическое решение развязанной Россией войны не просматривается, хотя он и надеется ошибиться в этом прогнозе. По его мнению, реальных предпосылок для компромисса пока нет.

Главное препятствие - позиция России

Президент Латвии вновь подчеркнул, что ключевым препятствием для достижения результатов в переговорах о мире и прекращении огня остается Россия. По его словам, действия Кремля свидетельствуют о стремлении полностью подчинить Украину, что делает невозможной готовность к каким-либо уступкам.

Латвийский лидер считает, что Запад и в дальнейшем имеет реальные рычаги влияния на ситуацию. Речь идет, в частности, об увеличении финансовой и военной помощи Украине, расширении санкций против России и усилении дипломатического давления на агрессора.

Атаки без успехов на фронте

В период чрезвычайно морозной зимы Россия особенно активно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, регулярно оставляя сотни тысяч людей без тепла и электроэнергии. В то же время, как отмечают международные наблюдатели, на линии фронта российским войскам не удалось достичь прорывных результатов.

