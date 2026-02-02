Из-за атак РФ новые отключения электроэнергии в 4 областях, в столичном регионе дефицит мощностей, - Минэнерго

В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Удар по автобусу в Днепровской области

Вчера враг совершил циничную и целенаправленную атаку на работников энергетической сферы в Днепровской области. Российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе. В результате теракта погибли 16 работников шахты, еще 14 получили ранения.

В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Как только работа энергосистемы стабилизируется, Киев сразу вернется к стабильным почасовым графикам отключения электроэнергии.

В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

