Из-за атак РФ новые отключения электроэнергии в 4 областях, в столичном регионе дефицит мощностей, - Минэнерго

В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Удар по автобусу в Днепровской области

Вчера враг совершил циничную и целенаправленную атаку на работников энергетической сферы в Днепровской области. Российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе. В результате теракта погибли 16 работников шахты, еще 14 получили ранения. 

  • В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Как только работа энергосистемы стабилизируется, Киев сразу вернется к стабильным почасовым графикам отключения электроэнергии.
  • В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.
  • Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Зате у гівномарафоні і опі з буковелями дефіциту потужності нема!
02.02.2026 11:01
Можно в защиту Буковеля?
Мы, уважаемый Вася, живем при капитализме. Ну так получилось. Это товарно денежные отношения. Буковель, который курорт импортирует эл. энергию из Словакии. Импортирует как отдельное юридическое лицо. Заключили договор со словацкой компанией. Заключили договор транспортировки с Укрэнерго. Они жируют со светом за деньги свои. Не объедая нас.
02.02.2026 13:30
Це вже енергетичне перемир'я чи ще ні? Трампон- лошара.
02.02.2026 11:04
Так це ж не масований обстріл "оружієм отплати", тому все ок.
02.02.2026 11:05
А т. Трамп випросив у т. Пу енергетичне перемир'я? Напевно т. Пу скаже що Україна сама себе...І т. Трамп повторить ту брехню.
02.02.2026 11:05
Так що енергетичне "перемиря" закінчилось ? головне що майже жодної відповіді по кацапстану .
02.02.2026 11:07
Кому належить українська енергетика?
Найбільший гравець - ДТЕК Ріната Ахметова, який контролює майже половину розподілу електроенергії в Україні, від його обленерго залежить стабільне постачання більше 5 млн споживачів. Другий за розміром власник розподільчих компаній - уряд, який контролює понад 20% розподілу. Близько 10% розподільчих потужностей у портфелі групи з російським корінням VS Energy.

Загалом 14 українських обленерго в руках Ріната Ахметова, за Ігорем Коломойським та Костянтином Григоришиним, які наразі під слідством активи перейшли до родини Льовочкіних. Подейкують, що частку Григоришина мав придбати Петро Порошенко. Ще пʼять належать VS Energy, шість - державі, які розподіляють понад 20% електроенергії в країні: «Тернопільобленерго», «Черкасиобленерго», «Запоріжжяобленерго» «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго» та «Харківобленерго».

Найбільше з них - «Запоріжжяобленерго», на яке припадає майже 7% розподілу електроенергії. Міноритарна частка компанії належить офшорним компаніям, які, згідно з розслідуванням «Радіо Свобода», належать Суркісам, «Привату» та Медведчуку. Фактичний контроль над компанією мали Суркіси через компанію «Енергомережа». Детективи НАБУ підозрюють, що ця компанія вивела з обленерго 346 млн грн. (С)

https://vchasno.org.ua/ukraine/komu-nalezhyt-ukrainska-enerhetyka/
02.02.2026 11:11
 
 