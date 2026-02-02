Экстренные отключения введены в Киеве и Киевской области, - ДТЭК
В настоящее время в Киеве и Киевской области по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Детали
"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.
- Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.
Загалом 14 українських обленерго в руках Ріната Ахметова, за Ігорем Коломойським та Костянтином Григоришиним, які наразі під слідством активи перейшли до родини Льовочкіних. Подейкують, що частку Григоришина мав придбати Петро Порошенко. Ще пʼять належать VS Energy, шість - державі, які розподіляють понад 20% електроенергії в країні: «Тернопільобленерго», «Черкасиобленерго», «Запоріжжяобленерго» «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго» та «Харківобленерго».
Найбільше з них - «Запоріжжяобленерго», на яке припадає майже 7% розподілу електроенергії. Міноритарна частка компанії належить офшорним компаніям, які, згідно з розслідуванням «Радіо Свобода», належать Суркісам, «Привату» та Медведчуку. Фактичний контроль над компанією мали Суркіси через компанію «Енергомережа». Детективи НАБУ підозрюють, що ця компанія вивела з обленерго 346 млн грн. (С)
https://vchasno.org.ua/ukraine/komu-nalezhyt-ukrainska-enerhetyka/
Атомна енергетика становить основу, але її використання можливо лише у якості необхідного мінімуму - бо вона не пристосована для добових регулюваннь.
Вітро-сонячна генерація залежить від погоди - тобто - є ненадійною.
Виходить, що на піках використання ее маємо для регулювання лише ТЕЦ та ГЕС...ну і частково СЕС.