Экстренные отключения введены в Киеве и Киевской области, - ДТЭК

В настоящее время в Киеве и Киевской области по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.
  • Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

А що на цей раз? Обігрівач ми не вмикали.
02.02.2026 10:44 Ответить
Найбільший гравець - ДТЕК Ріната Ахметова, який контролює майже половину розподілу електроенергії в Україні, від його обленерго залежить стабільне постачання більше 5 млн споживачів. Другий за розміром власник розподільчих компаній - уряд, який контролює понад 20% розподілу. Близько 10% розподільчих потужностей у портфелі групи з російським корінням VS Energy.

Загалом 14 українських обленерго в руках Ріната Ахметова, за Ігорем Коломойським та Костянтином Григоришиним, які наразі під слідством активи перейшли до родини Льовочкіних. Подейкують, що частку Григоришина мав придбати Петро Порошенко. Ще пʼять належать VS Energy, шість - державі, які розподіляють понад 20% електроенергії в країні: «Тернопільобленерго», «Черкасиобленерго», «Запоріжжяобленерго» «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго» та «Харківобленерго».

Найбільше з них - «Запоріжжяобленерго», на яке припадає майже 7% розподілу електроенергії. Міноритарна частка компанії належить офшорним компаніям, які, згідно з розслідуванням «Радіо Свобода», належать Суркісам, «Привату» та Медведчуку. Фактичний контроль над компанією мали Суркіси через компанію «Енергомережа». Детективи НАБУ підозрюють, що ця компанія вивела з обленерго 346 млн грн. (С)
https://vchasno.org.ua/ukraine/komu-nalezhyt-ukrainska-enerhetyka/
02.02.2026 11:13 Ответить
Та він про те, що інколи треба жувати, ніж розмовляти.
02.02.2026 11:57 Ответить
А що на цей раз? Обігрівач ми не вмикали.
02.02.2026 10:44 Ответить
То, мабудь, холодоси з електроплитами..типу - зима ж! Продукти на балкон, а готувати на вогнищах у дворі. Заодне й погрітись можна, в кого немає опалення...
02.02.2026 11:10 Ответить
02.02.2026 11:13 Ответить
Система сиплеться. Чи ви думаєте, що після ударів по ТЕЦ і підстанціях йде повноцінне відновлення і заміна всього, що знищено? Звісно, що ні - поспіхом через тимчасові схеми підключають, щоб відновити якнайшвидше. Але воно вже не має тої надійності, яка була до обстрілів.
02.02.2026 11:24 Ответить
Старе обладнання, хоч воно поки працювало, все одно треба було міняти. Звісно, що акуратно, без поспіху, і не під обстрілами, але все одно треба було міняти. Війна прискорить.
02.02.2026 13:24 Ответить
Рашисти розтрощили багато саме нового обладнання на підстанціях, які були побудовані менше 10 років тому.
02.02.2026 13:36 Ответить
Читав думки експертів, що давно настав час відмовлятись від великих ТЕЦ - неекологічно, а під час війни ще й небезпечно - а переходити на відносно невеликі потужності, у т.ч. на відновлювальну енергетику. Я сам не експерт, але поглядом дилетанта теж вважається застарілим добувати енергію спалюванням вугілля.
02.02.2026 13:48 Ответить
Видобування ее шляхом спалювання вугілля, можливо й застаріле, але прогнозоване і легко регулюється.
Атомна енергетика становить основу, але її використання можливо лише у якості необхідного мінімуму - бо вона не пристосована для добових регулюваннь.
Вітро-сонячна генерація залежить від погоди - тобто - є ненадійною.
Виходить, що на піках використання ее маємо для регулювання лише ТЕЦ та ГЕС...ну і частково СЕС.
02.02.2026 14:26 Ответить
Згоден. Тож, треба відбудовувати ДніпроГЕС та Каховську ГЕС (це, звісно, лише після війни, або коли фронт відсунеться до межі Московської області), розбудовувати АЕС (аварія на ЧАЕС - це трагедія, але не вирок), ну і сподіватись на побудову комерційних термоядерних реакторів в осяжному майбутньому.
02.02.2026 17:29 Ответить
Нахрена було повідомляти що вчора переходимо на звичайні графіки? Або дебіли сидять у керівництві або зрадники або і те і інше
02.02.2026 10:58 Ответить
А ніхто не збрехав - на графіки з півночі перейшли, а екстрені відключення повернули десь між 07:00 та 10:30.
02.02.2026 11:23 Ответить
Сіньор Холодомор це точно. "Мені не треба обстрілів та ракетів з шахедами. Я сам усе зроблю, товаришч Путін".
02.02.2026 11:01 Ответить
До3.14зділись, деген@рати...точно, ротяки позашивати, пальці пепеламати, щоб не пісюкали багато зайвого.
02.02.2026 11:08 Ответить
У кого отопления нет те обогреватели врубают. Горячей воды тоже нет, бойлеры. Никто замерзать не хочет в и -25 по ночам.
02.02.2026 11:18 Ответить
В мене немає гарячої води. Але я свідомо не вмикаю бойлер, також не вмикаю кондиціонери - погрітись й не користуюсь мікрохвильовкою, електрочайником та іншими прибамбасами взагалі. Всі хочуть комфорту, але й мозок іноді вмикати треба.
