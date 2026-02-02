Экстренные отключения введены в Киеве и Киевской области, - ДТЭК

В настоящее время в Киеве и Киевской области по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Детали

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.

Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

