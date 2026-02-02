Екстрені відключення запроваджено у Києві та на Київщині, - ДТЕК

Наразі у Києві та на Київщині за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Деталі

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.

Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.

