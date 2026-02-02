Екстрені відключення запроваджено у Києві та на Київщині, - ДТЕК
Наразі у Києві та на Київщині за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Деталі
"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні був блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії.
- Ввечері 31 січня енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці суботи.
Загалом 14 українських обленерго в руках Ріната Ахметова, за Ігорем Коломойським та Костянтином Григоришиним, які наразі під слідством активи перейшли до родини Льовочкіних. Подейкують, що частку Григоришина мав придбати Петро Порошенко. Ще пʼять належать VS Energy, шість - державі, які розподіляють понад 20% електроенергії в країні: «Тернопільобленерго», «Черкасиобленерго», «Запоріжжяобленерго» «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго» та «Харківобленерго».
Найбільше з них - «Запоріжжяобленерго», на яке припадає майже 7% розподілу електроенергії. Міноритарна частка компанії належить офшорним компаніям, які, згідно з розслідуванням «Радіо Свобода», належать Суркісам, «Привату» та Медведчуку. Фактичний контроль над компанією мали Суркіси через компанію «Енергомережа». Детективи НАБУ підозрюють, що ця компанія вивела з обленерго 346 млн грн. (С)
https://vchasno.org.ua/ukraine/komu-nalezhyt-ukrainska-enerhetyka/
Атомна енергетика становить основу, але її використання можливо лише у якості необхідного мінімуму - бо вона не пристосована для добових регулюваннь.
Вітро-сонячна генерація залежить від погоди - тобто - є ненадійною.
Виходить, що на піках використання ее маємо для регулювання лише ТЕЦ та ГЕС...ну і частково СЕС.