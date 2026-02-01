РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6577 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
2 646 12

Киев возвращается к временным графикам отключений света, - ДТЭК

ДТЭК объявил о возвращении графиков отключений в Киеве

С полуночи понедельника, 2 февраля, Киев возвращается к временным графикам отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возвращение к временным графикам

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. С полуночи столица возвращается к временным графикам", - говорится в сообщении.

Свой график можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Читайте также: Более 33 тысяч семей еще без света в Одесской области из-за непогоды, - ДТЭК

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
  • По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
  • По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
  • В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
  • Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.
  • Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу. 

Читайте также: Украина в январе импортировала рекордный объем электроэнергии из ЕС, - Минэнерго

Автор: 

Киев (26264) Тарифы на электроэнергию (2377) отключение света (773)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
ДТЕК потрібно націоналізувати, вони не можуть втримати ситуацію без держави, а надавати їм безкоштовно мільярди доларів допомоги - безглуздо
показать весь комментарий
01.02.2026 21:56 Ответить
+7
мовчки робити свою роботу і не пздіти дтек не може.
показать весь комментарий
01.02.2026 21:33 Ответить
+4
Був у совку плакат "болтун находка для шпиона" ось зараз про оцих тріпачів починаючи з ішака
показать весь комментарий
01.02.2026 21:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мовчки робити свою роботу і не пздіти дтек не може.
показать весь комментарий
01.02.2026 21:33 Ответить
Отримуючи з готового обладнання, яке так дешево ПРИХВАТИЗУВАЛИ нові власники, значні ПРИБУТКИ, треба було і завчасно, ще до московської війни проти України, з лютого 2014 року, подбати про функціонування системи енергозабезпечення в Україні в Особливий період!!
Гончарук, шмигаль, свириденко разом з РНБОУ, Укренерго, ДЕТЕК, обленерго та їх власниками, з 2019 року, цим не опікувалися, аж сьогодні, якісь там Пакети оті роздають, якщо кого з Українців занудить …..
показать весь комментарий
01.02.2026 21:52 Ответить
ДТЕК потрібно націоналізувати, вони не можуть втримати ситуацію без держави, а надавати їм безкоштовно мільярди доларів допомоги - безглуздо
показать весь комментарий
01.02.2026 21:56 Ответить
Тобто, ДТЕК не повинен сповіщати споживачів про графіки?
показать весь комментарий
01.02.2026 21:53 Ответить
Вже давно не заглядаю у графіки,які дуже часто не відповідають дійсності
показать весь комментарий
02.02.2026 10:18 Ответить
Приватизувати українську енергетику вперше спробували на початку 1990-х. Але після невдалого старту ідею відклали на майбутнє. До неї повернулися 2001 року, і, щоб показати серйозність намірів, держава продала контрольні пакети декількох обленерго. Але на справжню масову приватизацію український уряд наважився лише в лютому 2011-го, видаливши 20 обленерго з переліку стратегічних.

У підсумку на сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Їх небагато. Акції 27 компаній опинилися в руках п'яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише http://www.theinsider.ua/ Інсайдер.
показать весь комментарий
01.02.2026 22:31 Ответить


https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

✈️ ❗️Отримали інформацію, що ворог запланував передислокацію бортів стратегічної авіації між аеродромами на 2 лютого та нанесення масованого ракетно-дронового удару в ніч з 2 на 3 лютого.
показать весь комментарий
01.02.2026 21:34 Ответить
Був у совку плакат "болтун находка для шпиона" ось зараз про оцих тріпачів починаючи з ішака
показать весь комментарий
01.02.2026 21:35 Ответить
Двушки на москву возять ,а інфу не зливають типу .
показать весь комментарий
01.02.2026 22:07 Ответить
Фламінго з КабМіндічами та єрмак з бакановим, уже займають вогневі позиції у Конче Заспі та Буковелі??
показать весь комментарий
01.02.2026 21:53 Ответить
А там через день або новий обстріл, або якась "системна аварія", або ці графіки просто даватимуть світла по 2 години на день.
показать весь комментарий
01.02.2026 22:03 Ответить
 
 