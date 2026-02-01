Киев возвращается к временным графикам отключений света, - ДТЭК

С полуночи понедельника, 2 февраля, Киев возвращается к временным графикам отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Возвращение к временным графикам

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. С полуночи столица возвращается к временным графикам", - говорится в сообщении.

Свой график можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.

По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.

По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.

В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.

Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.

