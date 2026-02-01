Киев возвращается к временным графикам отключений света, - ДТЭК
С полуночи понедельника, 2 февраля, Киев возвращается к временным графикам отключения электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
Возвращение к временным графикам
"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. С полуночи столица возвращается к временным графикам", - говорится в сообщении.
Свой график можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 31 января движение метро было остановлено из-за низкого напряжения. Киев и Киевская область перешли на аварийные отключения.
- По данным "Киевводоканала", весь Киев без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме.
- По данным СМИ, в Украине был блэкаут из-за масштабной аварии в энергосистеме.
- В Минэнерго обещают, что электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.
- Впоследствии в Минэнерго сообщили, что энергосистема постепенно восстанавливается после аварии.
- Вечером 31 января энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром в субботу.
Гончарук, шмигаль, свириденко разом з РНБОУ, Укренерго, ДЕТЕК, обленерго та їх власниками, з 2019 року, цим не опікувалися, аж сьогодні, якісь там Пакети оті роздають, якщо кого з Українців занудить …..
У підсумку на сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Їх небагато. Акції 27 компаній опинилися в руках п'яти українських олігархів. Це Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, пише http://www.theinsider.ua/ Інсайдер.
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека
✈️ ❗️Отримали інформацію, що ворог запланував передислокацію бортів стратегічної авіації між аеродромами на 2 лютого та нанесення масованого ракетно-дронового удару в ніч з 2 на 3 лютого.